Вас обманули: эти три диагноза не признаёт наука

Некоторые диагнозы звучат из каждого утюга и обсуждаются в соцсетях, их даже ставят на приёмах, но при этом их нет в Международной классификации болезней (МКБ), а ведущие мировые научные сообщества называют их антинаучными. Чаще всего за такими псевдоболезнями скрываются нормальные физиологические процессы или симптомы других заболеваний. Разобрали пять самых распространённых лжедиагнозов.

© Hiraman/iStock.com

Дисбактериоз

Если урчит живот или появились высыпания на коже, часто советуют «сдать анализ на дисбактериоз». Но в Международной классификации болезней (МКБ) такого диагноза нет. В научной литературе используют термин «дисбиоз». Под ним подразумевают изменение состава микробиоты кишечника, но это не самостоятельное заболевание, а симптом или сопутствующий фактор других болезней.

В кишечнике обитают триллионы бактерий, вирусов и грибков. При дисбиозе меняется их соотношение: полезных микроорганизмов становится меньше, а условно-патогенных — больше. Как объясняют врачи Cleveland Clinic, такие изменения могут возникать после курса антибиотиков, при резкой смене питания, хроническом стрессе или на фоне диабета или воспалительных заболеваний кишечника.

Загвоздка в том, что у разных людей состав микробиоты сильно отличается (даже у одного человек он может меняться с течением времени). К тому же анализ кала не всегда точно отражает состав всей кишечной микробиоты: в образец попадают далеко не все микроорганизмы. Поэтому по нему нельзя оценить состояние микрофлоры и определить, здоров человек или нет.

Вместо того чтобы «лечить анализы», современная медицина предлагает искать причину проблем с ЖКТ. Возможно, за симптомами скрывается синдром раздражённого кишечника или пищевая аллергия. А для поддержания здоровой микрофлоры нужно есть богатые пробиотиками ферментированные продукты (например, квашеную капусту или йогурты) и клетчатку.

Дырявый кишечник

Диагноз «синдром дырявого кишечника» активно используют биохакеры и врачи альтернативной медицины. Они убеждены, что бактерии и токсины проникают в кровоток через повреждённые плотные межклеточные соединения кишечника и вредят всему организму. Этим синдромом объясняют вздутие живота, метеоризм, спазмы, воспалительные заболевания кишечника, а также усталость, пищевую непереносимость, боли в суставах, перепады настроения, раздражительность, бессонницу, а ещё экзему и псориаз.

Однако официальная наука не признаёт «синдром дырявого кишечника» болезнью и тем более не считает его причиной всех перечисленных проблем со здоровьем. Например, Канадское общество гастроэнтерологов прямо называет этот диагноз мифическим.

Справедливости ради стоит отметить, что исследователи изучают состояние, по описанию похожее на «синдром дырявого кишечника», — повышенную кишечную проницаемость. Это нарушение барьерной функции слизистой, которое обычно наблюдается у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, например болезнью Крона. При этом авторы научной статьи, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Medicine, подчёркивают: неизвестно, что становится причиной, а что следствием. То есть нельзя однозначно сказать, это повышенная проницаемость кишечника запускает воспалительную реакцию или, наоборот, барьерная функция снижается из-за воспаления. Поэтому в МКБ-11 «синдрома дырявого кишечника» нет.

Уставшие надпочечники

Это «диагноз» для объяснения причин постоянной усталости и сонливости. Сторонники альтернативной медицины считают, что постоянный стресс изнашивает надпочечники — парные эндокринные железы, которые вырабатывают жизненно важные гормоны, в том числе кортизол. Якобы когда человек сталкивается с длительным стрессом, его надпочечники не могут обеспечить организм этими гормонами.

Однако Endocrine Society — глобальная организация эндокринологов — прямо заявляет: «Диагноза "уставшие надпочечники" не существует». Симптомы, которые списывают на этот псевдодиагноз (быстрая утомляемость, постоянная усталость, сонливость, апатия), очень распространены и обычно наблюдаются при других реально существующих болезнях, например анемии или депрессии.

Систематический обзор 58 исследований, опубликованный в журнале BMC Endocrine Disorders, также подтвердил, что «уставшие надпочечники» — миф. В эндокринологии есть реальный диагноз, связанный с нехваткой гормонов, — надпочечниковая недостаточность. Но это редкое заболевание (по разным данным, от 82 до 144 случаев на миллион человек), когда из-за аутоиммунного процесса или проблем с гипофизом (а не стресса) вырабатывается недостаточно кортизола. В отличие от «надпочечниковой усталости», у этого состояния есть чёткие диагностические критерии и выраженные симптомы, среди них: мышечная слабость, снижение аппетита и потеря веса, головокружение, низкое давление, потемнение кожи лица, шеи и ладоней и другие. Истинную надпочечниковую недостаточность лечат гормональными препаратами.

Эрозия шейки матки

Это один из самых устойчивых лжедиагнозов в гинекологии. Пациентам обычно говорят, что эрозия — это «рана» на шейке матки, которую нужно прижечь, чтобы не было рака.

При этом речь часто идёт о цервикальном эктропионе, а не об истинной эрозии. Это состояние, при котором клетки цилиндрического эпителия, выстилающего канал шейки матки, выходят наружу. Такое часто наблюдают у молодых пациенток, у женщин во время беременности или на фоне приёма оральных контрацептивов.

Эктропион никак не связан с раком шейки матки, это безопасное изменение тканей. Согласно международным клиническим рекомендациям, такую «эрозию» обычно не нужно лечить. Медицинское вмешательство нужно в очень редких случаях, когда появляются нетипичные вагинальные выделения или кровотечения.

Вегетососудистая дистония

В международной классификации болезней такого диагноза нет, но он часто встречается в медкартах жителей стран СНГ. На него списывают все неприятные проявления со стороны вегетативной нервной системы (отвечает за работу внутренних органов на автопилоте): учащённое сердцебиение, повышенное потоотделение, скачки артериального давления, головокружение и так далее.

В действительности за аббревиатурой ВСД обычно скрывается комплекс симптомов, который указывает на то, что организм находится в состоянии стресса. Симпатическая нервная система реагирует на тревогу и включает режим «бей или беги». Сердце колотится, ладони потеют, давление периодически растёт.

Если такое случается регулярно, важно найти причину проблем. Симптомы, которые часто называют ВСД, обычно наблюдают при тревожных расстройствах, панических атаках или депрессии.

Главное: современная медицина считает выдумкой некоторые популярные диагнозы

Некоторых популярных диагнозов нет в Международной классификации болезней, но их активно ставят (и лечат) сторонники альтернативной медицины. Например, дисбактериоз — не самостоятельное заболевание, а симптом или сопутствующий фактор других болезней кишечника. Диагнозы «синдром дырявого кишечника» или «уставшие надпочечники» современная медицина вообще называет мифическими. Эрозия шейки матки чаще всего оказывается цервикальным эктропионом — доброкачественным изменением тканей, которое обычно не нужно лечить. Вегетососудистая дистония — не болезнь, а набор симптомов вегетативной нервной системы, часто связанных со стрессом, тревогой или паническими атаками.

Собрали всё самое интересное тут.

Важные исследования

