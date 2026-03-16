Учёные изобрели «фонарь», который обнаруживает раковые опухоли

Американские учёные нашли способ подсвечивать раковые опухоли изнутри: новый диагностический инструмент заставляет злокачественные клетки светиться во время ПЭТ-сканирования, что открывает новые возможности для персонализированной медицины.

Исследователи из Университета Миссури (University of Missouri-Columbia) разработали инновационный метод диагностики рака, который позволяет буквально «зажигать» опухоли во время сканирования. Специально созданный антителоподобный фрагмент находит белок EphA2, часто присутствующий в раковых клетках, и делает его видимым на ПЭТ-сканах.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Imaging and Biology. В экспериментах на мышах опухоли, содержащие этот белок, начинали накапливать радиотрейсер на ПЭТ-изображениях, что доказывает эффективность метода. По словам автора разработки, доцента Барри Эдвардса (Barry Edwards), такой подход может помочь в будущем отбирать пациентов для терапии, нацеленной на EphA2. Это избавит от необходимости назначать заведомо неэффективное лечение, экономя время и средства.

Новый метод имеет ряд преимуществ перед традиционной биопсией и МРТ: он не требует инвазивного вмешательства, а результаты визуализации можно получить в течение нескольких часов, а не дней. Это особенно важно для пациентов, приезжающих на лечение издалека. Учёные надеются в ближайшие годы перейти к клиническим испытаниям на людях.