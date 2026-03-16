Названы 7 проверенных методов облегчить аллергию на пыльцу

Весна у аллергика обычно ассоциируется с бесконечным чиханием, заложенностью носа и слезящимися глазами. К сожалению, поллиноз, или сенную лихорадку, нельзя предотвратить, но можно контролировать. Разобрались, как простые действия могут свести симптомы аллергии на пыльцу к минимуму.

Откуда появляется аллергический насморк

Поллиноз, или сенная лихорадка, — это не просто насморк и слезящиеся глаза, а иммунный ответ на раздражитель. Организм ошибочно считает пыльцу растений и деревьев опасной и запускает каскад реакций, которые сопровождаются чиханием, заложенностью носа и слезоточивостью. Без лечения и контроля сенная лихорадка может дать осложнения и спровоцировать развитие астмы. Поэтому в первую очередь нужно консервативное лечение, а уже потом бытовые лайфхаки. При аллергии на пыльцу в основном применяют:

кортикостероиды: уменьшают воспалительную реакцию слизистой и подавляют иммунный ответ;

антигистаминные препараты: мешают гистамину (вещество, которое участвует в аллергической реакции) соединяться с рецепторами;

противоотёчные средства: временно сужают сосуды и снимают отёк со слизистой носа, но их нельзя применять дольше 3–5 дней;

ингибиторы лейкотриенов: блокируют рецепторы лейкотриенов, уменьшая воспаление;

иммунотерапию (АСИТ): это своего рода прививка от аллергии, пациенту вводят микродозы аллергена, чтобы научить иммунитет не реагировать на него.

Топ-7 неочевидных способов облегчить жизнь при аллергии

Бытовые методы самопомощи при поллинозе часто недооценивают. Тем не менее они могут помочь уменьшить контакт с аллергенами — главный принцип в лечении сенной лихорадки.

Используйте фильтры и закрывайте окна

В сезон цветения лучше держать окна и двери закрытыми. Это создаёт физический барьер для пыльцы. Также Американская академия аллергологии, астмы и иммунологии рекомендует установить дома воздухоочистители с HEPA-фильтром (высокоэффективный фильтр для твёрдых частиц). Они пропускают воздух через мелкоячеистую сетку и задерживает аэрозольные частицы, в том числе пыльцу.

Сделайте влажную уборку и уберите ковры

Фильтры неэффективны против уже осевшей на мебель и пол пыльцы, поэтому важно регулярно убираться, в том числе стирать шторы и вытирать пыль с верхних шкафов. Лучше использовать влажные тряпки и швабры, чтобы не поднимать пыль в воздух. Также желательно убрать из комнат ковры и мягкие игрушки: они могут накапливать аллергены.

Промывайте нос

Орошение или промывание носовой полости солевым раствором помогает удалить аллергены и лишнюю слизь. Такой метод упоминается и в отечественных, и в международных клинических рекомендациях по аллергическому риниту. В сезон цветения промывать нос можно несколько раз за день, но важно использовать только дистиллированную или кипячёную воду.

Гуляйте вечером, а утром оставайтесь дома

В период цветения желательно ограничить пребывание на воздухе, особенно в часы пиковой концентрации. Чаще всего это бывает с раннего утра до полудня. Однако многое зависит от вида пыльцы и погодных условий. Надёжнее отслеживать уровень аллергенов в воздухе в специальных приложениях с картами.

Носите очки и маску

На улице желательно носить очки, чтобы защитить слизистую глаз от прямого контакта с аллергеном, а также медицинскую маску. Британская ассоциация по борьбе с аллергией сообщает, что она задерживает часть вдыхаемой пыльцы.

Исследование, опубликованное в American Journal of Otolaryngology, подтвердило: во время пандемии, когда люди носили медицинские маски, частота симптомов у пациентов с аллергическим ринитом снижалась в полтора-два раза.

Меняйте одежду и мойте голову после улицы

Сразу по возвращении домой нужно снять уличную одежду и отправить её в стирку. Сушить одежду, полотенца и постельное бельё на открытом воздухе нежелательно. Частицы пыльцы быстро прилипают к влажной ткани и остаются в ней надолго.

Также после прогулки нужно принять душ и вымыть голову, так как пыльца оседает на волосах и коже. Эти меры позволяют смыть раздражители, чтобы они не распространялись по дому.

Действуйте на опережение

Начинайте назначенное врачом лечение за несколько недель до сезона или при первом же намёке на симптомы. Профилактическая терапия помогает сдерживать воспалительный процесс до того, как он станет тяжёлым и трудноконтролируемым.

Главное: бытовые лайфхаки могут помочь сдерживать аллергию на пыльцу

Главный принцип контроля аллергии на пыльцу — уменьшить контакт с раздражителем. Для этого важно в период высокой концентрации пыльцы держать окна закрытыми, регулярно делать влажную уборку, использовать воздухоочистители и промывать нос солевыми растворами. Также помогают простые привычки: носить очки и маску, менять одежду и принимать душ после возвращения с улицы. Важно начинать медикаментозное лечение заранее — за одну-две недели до сезона цветения или при первых симптомах. Профилактическая терапия помогает контролировать воспаление и снижает риск осложнений.

Эти способы помогут облегчить состояние, но они не заменят визита к врачу.