Разработан антибиотик, сохраняющий полезную микрофлору кишечника

Препарат EVG7 не только эффективно уничтожает бактерию Clostridioides difficile, но и сохраняет полезную микрофлору кишечника.

Инфекция C. difficile — серьезная проблема для здравоохранения, особенно для пожилых и ослабленных пациентов. Бактерия выделяет токсины, вызывая тяжёлую диарею и воспаление. Главная сложность лечения — высокий риск рецидивов.

Стандартные антибиотики, такие как ванкомицин, убивают патоген, но также уничтожают и защитные бактерии кишечника. Это позволяет спорам C. difficile выжить и активизироваться вновь, часто уже через несколько недель.

Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Препарат EVG7, созданный в лаборатории профессора Натаниэля Мартинав Лейденском университете, — более мощная версия антибиотика ванкомицина. Благодаря высокой эффективности учёные применили его в очень малой дозе. Результаты превзошли ожидания:

Полное уничтожение инфекции. Низкая доза EVG7 очистила организм мышей от C. difficile.

Предотвращение рецидивов. В отличие от стандартного лечения, инфекция не возвращалась.

Защита микробиома. Анализ показал, что препарат избирательно действует на патоген, сохраняя нетронутыми полезные бактерии, особенно семейство Lachnospiraceae. Исследователи подчёркивают, что эти бактерии на самом деле защищают от C. difficile.

Сохранение этих микробов не дает спорам инфекции шанса на повторное развитие.

Использование малых доз иногда вызывает опасения, что бактерии могут выработать устойчивость (резистентность). Однако исследователи подчёркивают, что EVG7 настолько мощный, что полностью уничтожает патоген, не оставляя его в «раздраженном» состоянии, которое позволяет ему мутировать и становиться сильнее.

Следующий этап — токсикологические исследования, необходимые для начала клинических испытаний на людях. Если они пройдут успешно, тестирование на добровольцах может начаться через несколько лет.

Главным препятствием учёные называют финансирование. «Фармацевтические компании получают гораздо меньше прибыли от антибиотиков, чем, скажем, от лекарств от рака, поэтому интерес инвесторов ограничен», — говорит ведущий автор Эльма Монс. Тем не менее исследователи уверены в перспективности разработки, ведь стоимость повторных госпитализаций пациентов с рецидивами также ложится тяжёлым бременем на систему здравоохранения.

