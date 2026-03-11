Учёные нашли способ диагностировать деменцию за 25 лет до симптомов

Исследователи из Калифорнийского университета представили тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера.

© Drs Producoes/iStock.com

Результаты масштабного исследования, опубликованные в авторитетном журнале JAMA Network Open, основаны на наблюдении за почти тремя тысячами пожилых женщин на протяжении 25 лет. Учёных интересовал уровень белка p-tau217 (фосфорилированного тау-217) в образцах крови, взятых у участниц в конце 1990-х годов, когда все они были здоровы.

Выяснилось, что повышенное содержание этого белка, связанного с необратимыми изменениями в мозге при болезни Альцгеймера, напрямую коррелирует с будущими проблемами. Женщины с высокими показателями p-tau217 на старте исследования с наибольшей вероятностью сталкивались с умеренными нарушениями мышления или деменцией спустя годы.

«Наше исследование предполагает, что мы можем выявлять женщин из группы повышенного риска за десятилетия до появления симптомов, — пояснил первый автор работы, профессор Аладдин Х. Шадъяб. — Такой огромный временной промежуток открывает путь к более ранней профилактике и прицельному мониторингу».

Учёные также выяснили, что прогностическая сила метода варьируется в зависимости от возраста, генетической предрасположенности (наличия гена APOE ε4) и даже приёма гормональной терапии. При этом, хотя уровень p-tau217 был более информативен для одних групп, чем для других, его сочетание с данными о возрасте пациентки эффективно предсказывало риск деменции как у белых, так и у чернокожих женщин.

Главное преимущество нового метода — его доступность и малая инвазивность по сравнению с традиционными способами диагностики, такими как пункция спинного мозга или ПЭТ-сканирование мозга. Это, по словам соавтора исследования Линды Макэвой, критически важно для ускорения поиска способов снижения риска.

Пока что тест не рекомендуется для широкого клинического применения у людей без симптомов — необходимы дополнительные исследования. Однако учёные видят в нём огромный потенциал.

