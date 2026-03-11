Россиянам рассказали, как лечить весеннюю аллергию

По данным исследований, в России от сезонной аллергии страдает до 30% населения, особенно в крупных городах. Рост заболеваемости связывают с изменением климата, загрязнением воздуха и урбанизацией. Врач аллерголог-иммунолог к.м.н. Ольга Громадина рассказала «Рамблеру», почему возникает аллергия на пыльцу, как её распознать и что помогает контролировать симптомы.

Пыльца растений — это один из самых распространённых аллергенов на планете. Аллергию на пыльцу официально называют поллинозом (от латинского pollen — «пыльца»).

Самые распространённые растения-аллергены в России:

Весной: берёза, ольха, ива, ясень, орешник, клён.

Летом: злаковые травы (тимофеевка, овсяница, райграс), рожь.

Осенью: полынь, амброзия, лебеда.

Это связано с тем, что у пыльцы этих растений очень маленький размер, она вырабатывается в очень больших объёмах и легко переносится по воздуху. В отличие от тяжёлой и липкой пыльцы ярких цветов, которую переносят насекомые, пыльца этих ветроопыляемых растений может преодолевать сотни километров, оставаясь невидимой для глаза. Кроме того, у пыльцы злаковых и сорных трав специфическая структура оболочки. В ней много агрессивных белков-антигенов, которые легко преодолевают защитный барьер слизистых оболочек дыхательных путей.

Причины поллиноза

«Иммунная система ошибочно идентифицирует безобидные белки пыльцы как смертельную угрозу. При контакте с ними организм запускает режим тревоги и вырабатывает избыточное количество гистамина. Именно этот медиатор воспаления вызывает отёк слизистых и сезонный аллергический ринит». Громадина Ольга Васильевна врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, главный специалист сети клиник «Семейная»

У аллергии на пыльцу может быть генетическая предрасположенность. Если один или оба родителя страдают аллергией, риск развития поллиноза у ребёнка увеличивается в несколько раз.

Из-за особенностей работы чувствительной иммунной системы могут возникать и перекрёстные реакции. Это состояние, когда организм реагирует на схожие по структуре белки, которые есть не только в пыльце, но и в некоторых продуктах. Например, у людей с аллергией на берёзу часто возникает реакция на яблоки, морковь и орехи.

Симптомы поллиноза

Основные симптомы

Симптомы аллергии на пыльцу обусловлены воспалением слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. К основным проявлениям относятся:

заложенность носа и насморк (аллергический ринит);

и насморк (аллергический ринит); чихание;

зуд в носу, горле и глазах;

слезотечение и покраснение глаз (аллергический конъюнктивит);

кашель, особенно по ночам;

утомляемость и снижение концентрации.

Дополнительные симптомы

Кроме основных проявлений, аллергия на пыльцу может вызывать:

головные боли;

нарушения сна;

раздражительность;

снижение аппетита;

кожные высыпания (редко).

Диагноз ставит врач после обследования, но есть характерные признаки, которые указывают на то, что реакция вызвана именно пыльцой:

Симптомы возникают ежегодно в одни и те же месяцы. Как только период пыления растений заканчивается, самочувствие резко приходит в норму.

Состояние напрямую зависит от погоды. В сухие, жаркие и ветреные дни концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и симптомы обостряются. Во время или сразу после дождя пыльца прибивается к земле, и дышать становится легче.

Признаки аллергии исчезают или значительно ослабевают, если вы уезжаете в другой климатический регион, где опасные растения уже отцвели или ещё не начинали пылить.

Аллергия отступает, когда вы находитесь дома с закрытыми окнами и включенным очистителем воздуха.

Диагностика поллиноза

Основа диагностики — это анамнез (история болезни). Врач сопоставляет график цветения растений с календарём симптомов. Чтобы подтвердить догадки и точно определить аллерген, назначают лабораторные исследования.

Это могут быть кожные пробы, когда на кожу наносят капельки с разными аллергенами (экстрактами пыльцы растений) и через них делают небольшие поверхностные царапины или мини-уколы. Если есть аллергическая реакция — появляется волдырь. Такие тесты проводят только вне обострения и после отмены антигистаминных препаратов.

«В некоторых случаях альтернативой кожным пробам может служить анализ крови на “аллергические” антитела — специфические иммуноглобулины класса Е (IgE). Он показывает, есть ли в крови антитела к конкретным видам пыльцы. Такие тесты можно делать в любой момент, даже в разгар сезона, также на его результаты не влияет приём противоаллергических лекарств», — объясняет специалист.

Компонентная диагностика (аллергочип) — это дополнительный метод обследования при аллергии. Это комплексный анализ венозной крови. В отличие от обычных тестов, он ищет реакцию не на пыльцу целиком, а на отдельные молекулы белков в её составе. Это помогает отличить истинную аллергию от перекрёстной и подобрать лечение.

Лечение поллиноза

Антигистаминные препараты

«Все спреи, капли, таблетки от аллергии — это симптоматическая помощь. Она, конечно, важна, так как помогает нормализовать качество жизни здесь и сейчас. В момент обострения аллергии она снимает отёк, снижает выделения и зуд. Но такая терапия не влияет на причину: иммунная система по-прежнему считает пыльцу врагом», — говорит аллерголог.

Можно ли применять антигистамины весь сезон?

Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина отвечает, что это возможно, если использовать препараты второго поколения по назначению врача.

Антигистаминные препараты первого поколения (хлофенирами, клемастин, дифенгидрамин) действуют недолго, вызывают сонливость, сухость во рту, могут влиять на внимание и память. Их не рекомендуется принимать длительно, особенно детям, пожилым людям, водителям.

Препараты второго поколения (цетиризин, левоцетиризин, дезлоратодин, фексофенадин и другие) — действуют 24 часа и больше, почти не проникают через гематоэнцефалический барьер, не вызывают сонливости у большинства людей, безопасны при длительном приёме. Именно их рекомендуют для сезонного контроля поллиноза.

«Принимать противоаллергическое лечение лучше регулярно, если симптомы аллергии выражены, а не когда совсем плохо”— так эффект стабильнее. Если один препарат перестал помогать — не увеличивайте дозу сами, обсудите с врачом замену или другие варианты, как усилить лечение. Капли в нос с сосудосуживающим эффектом можно использовать не дольше 5–7 дней, иначе может развиться привыкание и медикаментозный ринит», — обращает внимание врач.

Аллерген-специфическая иммунотерапия

По словам аллерголога Ольги Громадиной, единственный метод, который меняет реакцию организма на аллерген, — это АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия).

Пациенту в малых дозах вводят тот самый аллерген, на который есть реакция. Постепенно эту дозу увеличивают. Со временем иммунитет привыкает к аллергену и перестаёт реагировать на него так бурно. В результате симптомы становятся слабее или исчезают вовсе, потребность в симптоматических лекарствах снижается, а эффект может сохраняться после окончания курса в течение многих лет.

АСИТ бывает двух видов. Сублингвальная терапия проводится с помощью капель или таблеток, которые пациент держит под языком. Начало лечения врач-аллерголог проводит в клинике под контролем, а затем пациент продолжает терапию дома. При подкожной АСИТ делают уколы в плечо. Такое лечение проводят только в медицинском учреждении под наблюдением.

«Начинать такое лечение нужно за несколько месяцев до сезона пыления (например, при аллергии на берёзу — осенью или зимой). Но подходит оно не всем, есть противопоказания, поэтому решение принимается вместе с врачом после обследования», — поясняет специалист.

Кортикостероиды

Если антигистаминные таблетки не справляются или заложенность носа становится постоянной, врач может назначить препараты с более мощным противовоспалительным действием. Чаще всего это местные стероиды.

Гормональные спреи (мометазон, флутиказон и т.п.) — безопасны при правильном применении, действуют локально, не всасываются в кровь в значимых количествах. Их можно использовать весь сезон по назначению врача. Такие глюкокортикостероиды обладают накопительным эффектом. Они начинают работать в полную силу не через 5 минут (как сосудосуживающие), а через несколько дней регулярного приёма.

«Главное, не нужно бояться лечиться. Нелеченная аллергия — это не просто “потекло из носа”. Это риск развития хронического синусита, астмы, значительного снижения качества жизни», — заключает врач.

Главное об аллергии на пыльцу

Поллиноз — это иммунная реакция организма на белки растений, которая вызывает насморк, чихание, зуд и слезотечение, а также усталость и раздражительность. Симптомы появляются в одно и то же время года, усиливаются в сухую и ветреную погоду и ослабевают после дождя или при смене климата. Диагноз ставят на основании анамнеза, кожных проб и анализа крови на антитела IgE. Лечение включает антигистаминные препараты второго поколения для контроля симптомов, местные кортикостероидные спреи при сильном воспалении и алерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая уменьшает реакцию организма на пыльцу и может обеспечивать долгосрочный эффект. Нелеченная аллергия повышает риск астмы и ухудшает качество жизни.

Текст проверила Ольга Васильевна Громадина, кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог сети клиник «Семейная», стаж 19 лет

