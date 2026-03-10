Учёные рассказали о новом лечении высокого давления — оно стало лучше

За последние несколько лет подход к лечению гипертонии начал меняться. Появились новые рекомендации, новые лекарства и даже цифровые технологии, которые помогают выявлять болезнь раньше. Рассказываем о главных научных тенденциях.

Давление теперь рекомендуют снижать сильнее

Одно из самых заметных изменений — новые целевые показатели давления. Согласно обновлённым рекомендациям European Society of Cardiology, для большинства пациентов оптимальным считается систолическое давление 120–129 мм рт. ст. Раньше врачи часто ориентировались на показатель ниже 140 мм рт. ст. Теперь считается, что более интенсивное снижение давления помогает лучше защищать сердце и сосуды.

К таким выводам привели крупные клинические исследования, включая проект SPRINT. Он показал, что более агрессивное лечение снижает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Однако врачи подчёркивают: такая тактика подходит не всем. У пожилых пациентов и людей с риском падений целевые показатели могут быть другими.

Лечение подбирают, основываясь на индивидуальных рисках

Современная кардиология постепенно отходит от принципа «одно давление — одно лечение». В рекомендациях American Heart Association и American College of Cardiology используется новая модель оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний — PREVENT.

Она учитывает:

возраст,

уровень холестерина,

сахарный диабет,

функцию почек,

образ жизни,

семейную историю болезней сердца.

Это позволяет врачам точнее определить, кому нужно начинать лечение раньше, даже если давление повышено незначительно.

Одна таблетка вместо нескольких

Ещё один важный тренд — комбинированные препараты. Сегодня многие специалисты назначают лечение сразу с комбинации двух действующих веществ. Причём всё чаще они выпускаются в одной таблетке. Причина проста: чем больше лекарств принимает человек, тем выше вероятность, что он пропустит дозу. Исследования показывают, что так называемые single-pill combinations (одна таблетка с несколькими действующими веществами) помогают лучше контролировать давление, уменьшить риск осложнений и повысить приверженность лечению.

Может появиться новый класс лекарств

Особое внимание исследователей сейчас привлекают лекарства, влияющие на гормон альдостерон. Он регулирует баланс соли и воды в организме и может повышать давление. Одним из самых перспективных считается препарат, который блокирует синтез альдостерона в надпочечниках. В клинических испытаниях у пациентов с резистентной гипертонией (когда стандартные лекарства не помогают) он снижал давление значительно эффективнее плацебо. Если дальнейшие исследования подтвердят его эффективность и безопасность, препарат может стать новым вариантом лечения для пациентов, которым трудно контролировать давление.

В современной фармакологии выделились ещё два перспективных направления, которые меняют привычную схему лечения высокого давления:

Ингибиторы рецепторов эндотелина. В 2024 году этот класс препаратов прошёл сертификацию FDA (американский регулятор) для лечения резистентной гипертензии. Препарат блокирует действие эндотелина — природного вещества в организме, которое вызывает сильный и длительный спазм сосудов.

эндотелина — природного в организме, которое сосудов. Принципиально новый метод, который использует технологию «выключения» определённых генов в печени. Вместо ежедневного приёма таблеток рассматривается формат инъекции. Лекарство подавляет выработку белков, которые повышают давление, на генном уровне. Текущие испытания показывают, что один укол способен удерживать давление в норме до 6 месяцев.

Обычную соль могут рекомендовать заменить калиевой

Снижение потребления соли — один из основных способов профилактики гипертонии. Новые исследования рассматривают ещё один подход. Речь идёт о заменителях соли с калием. В таких продуктах часть натрия заменяется калием, который помогает снижать давление. Крупные исследования показали, что такая замена может уменьшать показатели давления и снижать риск инсульта.

Однако у этого подхода есть ограничения. Людям с хроническими заболеваниями почек или тем, кто принимает препараты, повышающие уровень калия, такие продукты могут не подойти. Поэтому использовать такую соль стоит только после консультации с врачом.

Давление начинают отслеживать гаджеты

Новые технологии тоже активно применяют в кардиологии. Сегодня люди всё чаще используют:

домашние тонометры с передачей данных;

телемедицинские программы;

мобильные приложения для контроля давления.

Кроме того, некоторые носимые устройства могут оценивать косвенные признаки гипертонии. Например, умные часы с помощью световых импульсов анализируют состояние сосудов и предупреждают пользователя о возможном риске повышенного давления. Такие технологии не заменяют врача, но помогают раньше заметить проблему и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Главное о трендах в лечении гипертонии

Главный вывод последних исследований: лечение гипертонии становится более ранним, более персонализированным и более технологичным. Кардиологи всё чаще будут использовать более низкие целевые значения давления, комбинированные препараты, новые классы лекарств и цифровые технологии мониторинга.

Важные исследования

Главная рекомендация остаётся прежней — регулярно измерять давление и не откладывать визит к специалисту, если показатели превышают норму.