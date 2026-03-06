Названы 5 фактов об инсульте, которые спасут жизнь

Инсульт окружён мифами о том, что это «болезнь стариков» или что он всегда сопровождается параличом половины тела. На самом деле это состояние гораздо коварнее. Вот пять не самых очевидных, но жизненно важных фактов.

© LightFieldStudios/iStock.com

Инсульт молодеет (и это не преувеличение)

Многие полагают, что до 50–60 лет об инсульте можно не думать. Однако статистика последних лет показывает резкий рост случаев среди людей от 18 до 45 лет. По данным исследования, опубликованного в журнале Neurology, частота инсульта среди молодых взрослых выросла на 23% в течение десятилетия.

Причина — хронический стресс, малоподвижный образ жизни и курение, которые негативно влияют на эластичность сосудов. Даже если вы молоды и полны сил, резкое онемение руки или изменение зрения в одном глазу — повод насторожиться, а не списывать всё на переутомление.

Типичные симптомы включают:

Резкое онемение или слабость в лице, руке или ноге (особенно с одной стороны тела).

Нарушения речи (невнятная речь или трудности с подбором слов).

(невнятная речь или трудности с подбором слов). Внезапные нарушения зрения (мушки, двоение или потеря части поля зрения).

(мушки, двоение или потеря части поля зрения). Потеря координации, головокружение, сильная головная боль.

При этих симптомах нужно немедленно вызвать скорую помощь.

© mr.suphachai praserdumrongchai/iStock.com

Микроинсульт — это предупреждение, а не мелочь

Врачи называют это транзиторной ишемической атакой (ТИА). Симптомы могут исчезнуть через 5–15 минут, и человек может забыть об инциденте.

ТИА — это мощный сигнал, что риск «настоящего» инсульта в ближайшие 48 часов очень высок. Он остаётся повышенным в последующие три месяца. Даже если симптомы исчезли, в мозге уже произошло кратковременное нарушение кровотока, и без профилактики вероятность инсульта остаётся высокой.

Симптомы ТИА схожи с симптомами обычного инсульта, но часто бывают мягче и проходят в течение нескольких минут. Однако при таком состоянии также важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Женские симптомы инсульта могут быть «странными»

Классический тест (попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и заговорить) работает для всех, но у женщин инсульт может проявляться нетипично. Вместо перекошенного рта могут возникнуть:

общая слабость или икота;

тошнота;

резкая боль в груди или одышка;

внезапная дезориентация или изменение сознания.

Из-за этого женщинам часто ошибочно диагностируют паническую атаку или мигрень, теряя драгоценное время.

Кроме общих факторов риска инсульта для обоих полов у женщин могут быть свои специфические риски, в том числе:

Противозачаточные таблетки: приём оральных контрацептивов может почти вдвое увеличить риск инсульта у женщин старше 35 лет.

приём оральных контрацептивов может почти вдвое увеличить риск инсульта у женщин старше 35 лет. Беременность: риск инсульта повышается на протяжении всей беременности из-за изменений артериального давления и нагрузки на сердце.

риск инсульта повышается на протяжении всей беременности из-за изменений артериального давления и нагрузки на сердце. Заместительная гормональная терапия для облегчения симптомов менопаузы может повысить риск инсульта.

для облегчения симптомов менопаузы может повысить риск инсульта. Большой объём талии и высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови. Эти факторы увеличивают риск инсульта.

и высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови. Эти факторы увеличивают риск инсульта. Мигрень. У женщин она встречается чаще и повышает риск инсульта.

У женщин она встречается чаще и повышает риск инсульта. Фибрилляция предсердий — это нарушение сердечного ритма, которое представляет риск для всех, но чаще встречается у женщин.

© RollingCamera/iStock.com

Кишечник влияет на риск инсульта

Микробиом кишечника напрямую связан с состоянием сосудов мозга. Исследования показывают, что определённые бактерии в кишечнике производят соединения, которые могут провоцировать воспаление сосудистой стенки и образование бляшек. Это факторы, которые повышают риск инсульта.

Что помогает поддерживать здоровый микробиом и сосуды:

питание, богатое клетчаткой — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты;

— овощи, фрукты, цельнозерновые продукты; продукты с пробиотиками и ферментированные продукты, например йогурт, кефир, квашеная капуста;

и ферментированные продукты, например йогурт, кефир, квашеная капуста; снижение потребления переработанных продуктов и сахара.

Терапевтическое окно при инсульте длится до 4,5 часа

Есть понятие «золотого часа» — оптимального времени начала диагностики и лечения, а есть понятие терапевтического окна — промежутка времени, когда метод лечения эффективен и безопасен. Современная медицина расширила время для тромболизиса (растворения тромба препаратами) при ишемическом инсульте с 3 часов до 4,5. Однако это не значит, что можно ждать. Каждую минуту при инсульте погибает примерно 2 миллиона нейронов. Исследования показывают, что чем быстрее пациент получает лечение после инсульта, тем выше шансы на успешное восстановление. Каждые выигранные 15 минут до начала лечения — это:

Вероятность того, что пациент сможет выписаться домой, а не в отделение реабилитации, увеличивается на 3%.

Шанс ходить при выписке увеличивается на 4%.

Вероятность кровоизлияния в мозг снижается на 4%.

Риск смерти уменьшается на 4%.

Главное об инсульте

Инсульт — это не только болезнь пожилых, и проявления его могут быть разными, вплоть до почти незаметных микроинсультов. Он всё чаще встречается у молодых людей. У женщин симптомы могут быть нетипичными: слабость, тошнота, одышка или дезориентация. Даже короткий эпизод транзиторной ишемической атаки — серьёзное предупреждение и требует немедленной медицинской помощи. На риск влияют не только привычные факторы, но и специфические для женщин состояния, образ жизни, а также здоровье кишечника. Каждая минута при инсульте критична: современная медицина позволяет лечить инсульт до 4,5 часа после появления симптомов, но чем быстрее начата терапия, тем выше шансы на восстановление и жизнь без осложнений.

