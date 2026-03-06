«Это не болезнь»: развенчан миф о популярном диагнозе

Когда в заключении УЗИ желчного пузыря появляется формулировка «загиб» или «перегиб», это может вызвать тревогу. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала «Рамблеру», как появляется загиб желчного пузыря и надо ли с этим что-то делать.

За что отвечает желчный пузырь

Это полый орган, расположенный под печенью. Основная его функция — накапливать и выделять желчь для переваривания жиров и всасывания жирорастворимых витаминов в кишечнике.

Орган формируется к концу четвёртой недели беременности. У большинства людей он имеет форму груши и состоит из трёх частей:

дна — расширенная часть пузыря, направлена вниз и немного вперёд;

тела — основная средняя часть, соединяет дно и шейку;

шейки — суженный сегмент, соединяющийся с протоком.

Однако возможны и другие анатомические варианты.

Врождённые особенности

Чаще всего встречается загиб (перегиб) желчного пузыря. В научной литературе такой вариант ещё называют «фригийский колпак» (пузырь с загибом внешне похож на этот головной убор). В этом случае на дне желчного пузыря формируется складка, и верхняя часть пузыря накрывает тело. Такое встречается у 4% людей.

«Иногда такая особенность обусловлена лишь положением тела во время проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости. Поэтому важно проводить исследование в разных позах: сидя, лёжа, на боку». Головчанская Татьяна Александровна врач-гастроэнтеролог клиники Docmed

Даже если загиб пузыря есть, это не болезнь, а анатомическая особенность. Клинического значения эта складка не имеет, и лечить её не нужно.

«Загиб желчного пузыря никак не проявляется. Ни горечь во рту, ни запоры, ни диарея, ни какие-то другие симптомы не имеют к нему никакого отношения», — подчёркивает врач-гастроэнтеролог.

Возможны и другие анатомические особенности.

агенезия, когда орган полностью отсутствует;

когда орган полностью отсутствует; дупликация, когда желчных пузырей два или больше;

когда желчных пузырей два или больше; эктопический желчный пузырь: в этом случае орган располагается не в том месте, например в печени;

в этом случае орган располагается не в том месте, например в печени; плавающий, или блуждающий, желчный пузырь: орган неплотно прикреплён к печени и обладает повышенной подвижностью.

орган неплотно прикреплён к печени и обладает повышенной подвижностью. аномалии желчных протоков: когда их больше, чем нужно, или они впадают не в обычное место.

Такие врождённые аномалии встречаются заметно реже, но могут проявляться клинически.

«Иногда они могут давать боль в правом подреберье. Например, при агенезии желчного пузыря симптомы можно перепутать с желчнокаменной болезнью, а при "плавающем" желчном пузыре могут возникать грыжи, перекрут или разрыв (перфорация) желчного пузыря», — уточняет врач.

Когда загиб пузыря имеет значение

Особенности строения желчного пузыря не считают патологией. Однако, если врач находит их во время УЗИ, он указывает это в заключении. Эта информация может быть полезна, если планируется операция.

Например, при желчнокаменной болезни иногда нужно удалить камни. В этом случае анатомические особенности могут повлиять на тактику хирурга. Врачу нужно знать, если у органа есть складка или дополнительный проток.

Для пациента информация о складке в желчном пузыре большого значения не имеет. На функциональность органа это практически не влияет. Поэтому при загибе не нужны специальные диеты или желчегонные лекарства.

Главное о загибе желчного пузыря

Это распространённая анатомическая особенность, которая встречается примерно у 4% людей. Он не нарушает работу органа и не требует лечения или специальной диеты. Бывают и другие аномалии строения пузыря, например агенезия или «плавающий» пузырь. Они могут иметь клиническое значение, но это большая редкость.

Информация о складке в желчном пузыре прежде всего важна для врача, особенно если планируется операция на желчном пузыре или желчных протоках.

