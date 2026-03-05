Пяточную шпору долго считали главной причиной боли в пятке. Однако современная наука говорит, что дело не в костном наросте, а в фасциях. Врач-ортопед Роман Гололобов рассказал «Рамблеру», почему на самом деле болит пятка и кому может помочь ударно-волновая терапия.

Что такое пяточная шпора

Шпорой называют костный нарост, выступающий из нижней части пяточной кости. Она обычно появляется из-за:

большой физической нагрузки на ноги (бег, прыжки, длительное стояние);

особенностей биомеханики стопы (плоскостопие, высокий свод стопы, неправильная походка);

факторов образа жизни (лишний вес, неудобная обувь).

Примерно у 15% взрослых есть пяточные шпоры, но большинство даже не догадывается о них.

«Сама по себе шпора, которую нашли на рентгене, не всегда становится причиной боли. У многих людей костный вырост есть, но симптомов нет. Боль в пятке чаще всего связана с воспалением подошвенной фасции — плантарным фасциитом». Гололобов Роман Сергеевич травматолог-ортопед Медцентра доктора Александровского

Подошвенная фасция — это прочное фиброзное соединение, которое идёт от пятки к передней части стопы и пальцам. В норме она эластичная и толстая, но при сильном напряжении или растяжении повреждается. В итоге в месте крепления фасции к кости (внутренняя часть пятки) появляются воспаление и боль, развивается плантарный фасциит. Также со временем на этом месте может образоваться шпора, но это не обязательно. Статистика показывает, что у 50% пациентов с плантарным фасциитом костных наростов нет.

Симптомы и диагностика

Чаще всего пациенты с фасциитом жалуются на:

Боль в пятке и подошве. Это главный и самый характерный симптом. Боль может быть тупой, ноющей, острой или колющей. Иногда пациенты описывают ее как «гвоздь в пятке».

«Ключевой диагностический признак — боль в пятке при первых шагах утром. Это так называемая стартовая боль. После нескольких минут ходьбы она может уменьшаться», — комментирует врач.

Усиление боли после нагрузки. Боль в пятке часто нарастает после длительной ходьбы, стояния или физической активности. Причём во время нагрузки она может быть умеренной, но позже усиливается.

Болезненность при надавливании. При пальпации внутренней стороны пятки (где фасция крепится к кости) часто появляется выраженная боль.

Скованность. Чувство жёсткости и натяжения в подошве — частое явление, особенно утром или после длительного сидения.

Чтобы поставить диагноз, врачу обычно достаточно осмотреть пациента и собрать анамнез (историю болезни). В качестве дополнительных методов диагностики применяют рентген. Обычно снимок нужен, чтобы исключить другие возможные причины боли, например перелом.

Как лечат пяточные шпоры

Раньше причиной боли в пятке считали сам костный нарост, поэтому лечение было в основном хирургическим: врачи под наркозом удаляли шпору. Однако метод срабатывал не всегда. Когда стало очевидно, что боль появляется не из-за костного нароста, а из-за повреждения фасции, терапию пересмотрели в пользу консервативной.

Отдых и лёд

В первую очередь рекомендуют отказаться от ударных нагрузок на стопы, чтобы уменьшить механическое натяжение подошвенной фасции. При беге или ходьбе ткань снова и снова травмируется, усиливая воспаление. Также к пятке можно прикладывать холод, это помогает снизить воспаление и чувствительность болевых рецепторов.

Растяжка

Регулярная растяжка снижает хроническое натяжение и помогает фасции заживать.

Американское ортопедическое общество стопы и голеностопного сустава (AOFAS) рекомендует такое упражнение для растяжки стоп:

Сесть и положить поражённую стопу на переднюю часть бедра другой ноги. Натянуть пальцы поражённой стопы вверх, можно усилить натяжение и рукой потянуть пальцы ног к голени. Чтобы убедиться в правильности выполнения, можно большим пальцем руки нащупать подошвенную фасцию. Она будет ощущаться как натянутая гитарная струна. Удерживать стопу в натянутом положении в течение 10 секунд. Повторить 10 раз.

Также по утрам можно растягивать ахиллово сухожилие и икроножные мышцы. Это помогает снизить интенсивность стартовой боли.

Обувь

При плантарном фасциите важно носить обувь с хорошей поддержкой свода стопы и достаточной амортизацией. Плоская подошва или обувь без фиксации пятки усиливают нагрузку в месте прикрепления фасции и поддерживают воспаление. В некоторых случаях назначают ортопедические стельки. Они помогают поддерживать продольный свод стопы и перераспределять нагрузку — это снижает натяжение фасции.

Подпяточники

Они уменьшают давление на область пятки и частично компенсируют истончение жировой «подушки». Дополнительная амортизация снижает боль при ходьбе.

Лекарства

Для уменьшения боли и воспаления иногда назначают нестероидные противовоспалительные средства. Они облегчают симптомы, но не устраняют механическую нагрузку. Поэтому НПВС используют как вспомогательную меру.

У большинства пациентов боль проходит за несколько месяцев такого лечения. Если этого недостаточно, вместе с консервативной терапией могут применять дополнительные методы.

Ночные ортезы

Они удерживают стопу в правильном положении во сне. Это предотвращает укорочение фасции за ночь и уменьшает выраженность боли при первых шагах утром.

Тейпирование

Кинезиотейпы (эластичные клейкие ленты) поддерживают свод стопы. Это второстепенный метод, который снижает натяжение фасции во время ходьбы и может дать быстрое, но кратковременное облегчение.

Кортикостероидные инъекции

Гормональные уколы быстро снимают воспаление, но назначают их только при сильном болевом синдроме. Это связано стем, что инъекции не решают проблему перегрузки тканей и могут дать осложнения, в том числе разрыв фасции.

Инъекции ботокса

Ботулотоксин помогает расслабить ткани в подошвенной фасции и вокруг неё. Это снимает боль и улучшает функцию тканей. Такое лечение считается экспериментальным.

Ударно-волновая терапия

Это метод физиотерапии, который использует высокоэнергетические ударные волны. Считается, что процедура может способствовать улучшению микроциркуляции, активировать процессы заживления тканей и уменьшать болевые ощущения.

По данным исследований, УВТ может облегчать боль и повышать эффективность консервативного лечения при подошвенном фасциите. В то же время результаты научных работ неоднозначны, а общий уровень доказательности остаётся ограниченным.

«Ударно-волновая терапия может быть эффективной, особенно при хроническом течении болезни. Но 100%-ной гарантии нет. Результат зависит от длительности заболевания и индивидуальных особенностей», — комментирует ортопед.

Попробовать УВТ можно, если:

боль сохраняется дольше 2–3 месяцев;

базовая терапия (стельки, упражнения, НПВС) не помогает;

нет острых противопоказаний к процедуре (нарушение свёртываемости крови, беременность, опухолевые процессы).

Хирургическое лечение

В 90% случаев плантарный фасциит можно вылечить без операции. К хирургическому лечению прибегают, когда все остальные методы не дали результата. Есть два варианта операции:

Рецессия икроножной мышцы. Через разрез на голени хирург удлиняет икроножную мышцу. Это увеличивает гибкость голеностопного сустава и снимает напряжение с подошвенной фасции.

Через разрез на голени хирург удлиняет икроножную мышцу. Это увеличивает гибкость голеностопного сустава и снимает напряжение с подошвенной фасции. Рассечение фасции. Через разрез на пятке врач механически отделяет фасцию от кости.

После таких операций боль обычно проходит, но они связаны с риском повреждения нервов и мышц.

Профилактика

Лучший способ предотвратить подошвенный фасциит — избегать слишком сильной нагрузки на стопы. Для этого важно:

Следить за весом. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на подошвенную фасцию и повышают риск боли в пятке.

Лишние килограммы увеличивают нагрузку на подошвенную фасцию и повышают риск боли в пятке. Носить удобную обувь. Обычно рекомендуют модели с толстой подошвой и хорошей поддержкой свода стопы.

Обычно рекомендуют модели с толстой подошвой и хорошей поддержкой свода стопы. Менять изношенную обувь. Со временем любая пара теряет амортизацию и поддержку. Особенно это важно для спортивной обуви.

Со временем любая пара теряет амортизацию и поддержку. Особенно это важно для спортивной обуви. Снижать ударную нагрузку. Если после бега или ходьбы возникает боль в пятке, лучше попробовать плавание или велоспорт, где нагрузка на стопы меньше.

Если после бега или ходьбы возникает боль в пятке, лучше попробовать плавание или велоспорт, где нагрузка на стопы меньше. Делать растяжку. Упражнения помогают расслабить подошвенную фасцию, ахиллово сухожилие и икроножные мышцы. Особенно важно растягивать стопы до и после тренировок.

Главное о боли в пятке

Под болью в пятке обычно скрывается плантарный фасциит. Это воспаление подошвенной фасции, которое может сопровождаться костным наростом (пяточной шпорой). Консервативное лечение подразумевает снижение нагрузки на стопы, растяжку, замену обуви и стелек. При выраженной и длительной боли используют дополнительные методы: ночные ортезы, кортикостероидные инъекции или ударно-волновую терапию. Если это не помогает, возможно хирургическое лечение.

Текст проверил врач-ортопед Медцентра доктора Александровского Роман Гололобов. Стаж 11 лет.

