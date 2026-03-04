Лекарства от изжоги стёрли память 47-летнему мужчине

Из-за бесконтрольного приёма препаратов 47-летний пациент оказался в критической ситуации.

© seb_ra/iStock.com

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) входят в число самых часто назначаемых препаратов в мире. Их принимают при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), язвенной болезни, эрозивном эзофагите и других кислотозависимых состояниях. Хотя рекомендуется короткий курс лечения (от 2 до 8 недель), до 25% пациентов продолжают принимать ИПП дольше года, причём многие покупают их без рецепта. Это связано с эффективностью в контроле симптомов, низкой стоимостью и хорошей переносимостью.

Длительное применение ИПП связывают с риском переломов, инфекций, дефицита витамина B12, гипомагниемии и реже гипокальциемии. Магний и кальций необходимы для нервно-мышечной функции, сердечной проводимости, ферментативной активности и энергетического обмена. Длительное подавление кислотности снижает всасывание магния в кишечнике. Возникающий дефицит может ослаблять секрецию и чувствительность паратгормона (гормона паращитовидных желёз), что вместе с нарушением всасывания солей кальция в условиях пониженной кислотности ведёт к вторичной гипокальциемии — сниженному уровню кальция в крови.

Гипомагниемия, вызванная ИПП, может проявляться судорогами, тремором, аритмиями и нейропсихиатрическими симптомами и быть опасной для жизни. Гипокальциемия может возникать одновременно или независимо. Сообщения о гипокальциемии, связанной с ИПП, редки, и крупных исследований, изучающих эту связь, недостаточно.

Редкое проявление тяжёлой гипомагниемии с сопутствующей гипокальциемией у пациента, хронически принимавшего ИПП, описано в журнале Annals of Internal Medicine Clinical Cases.

Мужчина 47 лет с историей ГЭРБ и гипертонии поступил с жалобами на прогрессирующие судороги, онемение конечностей, спазмы пальцев рук и ног, а также генерализованный тремор. Симптомы сопровождались перемежающимся головокружением, генерализованной тревогой, лёгкими спазмами в животе, диареей и потерей аппетита. За 5 дней до госпитализации его состояние резко ухудшилось. При поступлении у пациента развилась дезориентация во времени и пространстве с ретроградной (потеря памяти на события до начала заболевания) и антероградной (потеря способности запоминать новые события, которые происходят после начала болезни) амнезией. Физикальное обследование других отклонений не выявило.

Пациент принимал пантопразол в дозе 40 мг дважды в день в течение 2 лет (иногда заменяя его омепразолом 20 мг дважды в день) и сообщил о 5 годах предшествующего периодического приёма ИПП для профилактики ГЭРБ. Терапию назначил врач, но позже пациент самостоятельно принимал лекарства без регулярного наблюдения.

Лабораторные исследования выявили глубокую гипомагниемию и тяжёлую гипокальциемию. При отсутствии других идентифицируемых причин хронический приём высоких доз ИПП был признан самой вероятной для электролитных нарушений у пациента.

Терапию ИПП прекратили. Пациент получал внутривенную замену магния, затем пероральные добавки магния, кальция и витамина D. В течение двух дней нервно-мышечные симптомы значительно улучшились, память начала восстанавливаться, его выписали на добавках. При контрольном осмотре через 2 недели симптомы полностью прошли, уровни магния и кальция в сыворотке нормализовались.

Этот случай наглядно показывает, как бесконтрольный приём самых простых препаратов может навредить здоровью. Принимайте препараты только под наблюдением врача и проходите контроль регулярно.