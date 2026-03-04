Учёные рассказали о загадочном «диабете 3-го типа»

В Международной классификации болезней (МКБ-11) сахарного диабета 3-го типа нет. Это неофициальное название патологии, которую связывают с болезнью Альцгеймера. Её предлагают (и продвигают) учёные, занимающиеся исследованиями инсулиновой сигнализации мозга. По их мнению, инсулинорезистентность мозга — один из ключевых механизмов развития деменции, в частности болезни Альцгеймера.

© shapecharge/iStock.com

Болезнь Альцгеймера и диабет

Болезнь Альцгеймера — самый распространённый вид деменции. Чаще всего она развивается у людей старше 65 лет. Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором погибают нервные клетки, из-за чего мыслительные способности больного неуклонно ухудшаются.

Сегодня известно, что при болезни Альцгеймера в мозге накапливаются патологические нерастворимые белки (бета-амилоид и нейрофибриллярные клубки). Но это не причина болезни, а следствие патологических изменений в нейронах. Точные причины развития болезни Альцгеймера неизвестны.

Многие учёные предполагают, что за этим стоит инсулинорезистентность мозга. Такие идеи стали возникать после наблюдательных исследований о взаимосвязи сахарного диабета и деменции. Например, крупный метаанализ, опубликованный в Diabetes Care, показывает, что сахарный диабет второго типа увеличивает риск болезни Альцгеймера на целых 60%. Почти такой же результат (59%) был выявлен в результате другого метаанализа, опубликованного в Diabetology & Metabolic Syndrome.

Почему связь именно с диабетом второго типа

Есть два вида сахарного диабета — первого и второго типа. Диабет первого типа считается аутоиммунным заболеванием, при котором разрушаются клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Из-за нехватки инсулина глюкоза не может попасть внутрь клеток, поэтому накапливается в крови.

Сахарный диабет второго типа развивается по-другому. Инсулина при этом достаточно (поджелудочная не повреждена), однако он плохо связывается с рецепторами на клетках. Это явление называют инсулинорезистентностью. Именно она, по мнению многих учёных, может лежать в основе деменции. Здесь речь идёт об инсулинорезистентности мозга.

Важно. Сахарный диабет третьего типа (связанный с болезнью Альцгеймера) не стоит путать с панкреатогенным сахарным диабетом (тип 3с). Последний развивается при воспалительных или опухолевых заболеваниях поджелудочной железы, вследствие чего повреждаются как клетки, производящие инсулин, так и клетки, вырабатывающие глюкагон (гормон, расщепляющий гликоген и увеличивающий уровень сахара в крови). Поэтому при панкреатогенном диабете часто бывают приступы тяжёлой гипогликемии (крайне низкого уровня сахара).

Для чего мозгу инсулин

Примечательно, что клетки мозга питаются сахаром независимо от инсулина. То есть глюкоза попадает внутрь нейрона без предварительной связки инсулина с его рецептором (как это нужно, например, для мышц).

Но это не значит, что инсулин мозгу не нужен. Просто он там выполняет другие функции, а именно:

поддерживает прочность контактов между нейронами;

участвует в формировании памяти;

нужен для нормальной работы иммунных клеток мозга;

помогает клеткам вырабатывать энергию;

поддерживает нейропластичность;

участвует в поддержании гематоэнцефалического барьера (защитного слоя между кровью и нервной тканью).

Учитывая такой широкий спектр функций, ухудшение контакта клеток мозга с инсулином (инсулинорезистентность мозга) может быть пусковым механизмом развития деменции, в частности болезни Альцгеймера.

Редкая форма деменции заставила мужчину влюбиться в шум самолёта

Может ли инсулинорезистентность мозга возникать отдельно?

Долгое время учёные предполагали, что инсулинорезистентность мозга — это следствие периферической инсулинорезистентности (вследствие которой и развивается сахарный диабет 2-го типа). Однако выяснилось, что эти процессы могут развиваться независимо друг от друга (хотя это и бывает редко). То есть инсулинорезистентность мозга может быть даже у людей без сахарного диабета. И это ещё один весомый аргумент в пользу термина «сахарный диабет 3-го типа».

Могут ли препараты от диабета помочь при болезни Альцгеймера?

Если болезнь Альцгеймера так тесно связана с инсулинорезистентностью, могут ли препараты от сахарного диабета помочь при деменции? Этот вопрос нужно разделить на две составляющие:

лечение уже развившейся деменции;

профилактика деменции при сахарном диабете.

Что касается пациентов с уже диагностированной деменцией, то пока такие препараты не показали значимых результатов. В частности, исследования касались использования агонистов GLP-1 («Оземпик» и подобные), а также интраназального (в нос) введения инсулина.

А вот контроль уровня сахара при сахарном диабете с использованием разнообразных сахароснижающих препаратов действительно снижает риск развития болезни Альцгеймера. В частности, речь идёт о препаратах, улучшающих чувствительность тканей (и, по всей видимости, и мозга) к инсулину. Это метформин, тиазолидиндионы, глифлозины и другие. Таким образом, своевременное лечение сахарного диабета — это эффективная профилактика деменции.

Что такое нейромедиаторы и зачем они нужны

Главное о диабете 3-го типа

Сахарный диабет третьего типа — не официальный диагноз, а научная гипотеза. Она отражает идею, что при болезни Альцгеймера нарушается чувствительность мозга к инсулину, и это может играть роль в развитии деменции.

Препараты от диабета пока не доказали эффективности в лечении уже развившейся деменции. Зато хороший контроль сахара при диабете второго типа связан со снижением риска мыслительных нарушений в будущем.

Важные исследования