Россиянам рассказали о 9 последствиях лишнего веса, которые осложнят жизнь

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирением страдает каждый восьмой, и этот показатель постоянно растёт. Лишний вес — фактор множества проблем со здоровьем. Разобрались, как именно килограммы влияют на разные органы и системы.

В большинстве случаев на ожирение указывает высокий индекс массы тела (ИМТ). Это показатель, который рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к росту в метрах в квадрате. Например, ИМТ человека ростом 1,82 м и весом 92 кг будет 27,8. Согласно нормам ВОЗ:

ИМТ 18,5–24,9 считается нормой;

25–29,9 — лишний вес;

30 и больше — ожирение.

Сердце и сосуды

При лишнем весе сердцу приходится работать интенсивнее. Это необходимо для того, чтобы обеспечить кровоснабжение дополнительной массы. Со временем это ведёт к развитию гипертонии, которая травмирует сосуды.

В свою очередь, при повреждённых сосудах увеличивается риск:

атеросклероза,

инфарктов и инсультов,

болезни почек,

деменции.

Пищеварительная система

Лишний вес оказывает давление на органы брюшной полости. Из-за этого кислота в желудке может забрасываться в пищевод, что вызывает гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, основной симптом которой — изжога.

Кроме того, при лишнем весе часто развивается:

Желчнокаменная болезнь. Ожирение провоцирует застой и загустение желчи, что приводит к образованию камней. Это часто требует хирургического вмешательства.

Ожирение провоцирует застой и загустение желчи, что приводит к образованию камней. Это часто требует хирургического вмешательства. Поражение печени. Жир откладывается внутри самой печени. Это провоцирует воспаление, рубцевание тканей и риск печёночной недостаточности (в тяжёлых случаях).

Органы дыхания

Вот что может происходить с органами дыхания при лишнем весе:

Сужение дыхательных путей. Жир вокруг шеи сдавливает гортань, из-за чего сужается просвет для прохождения воздуха.

Жир вокруг шеи сдавливает гортань, из-за чего сужается просвет для прохождения воздуха. Синдром апноэ сна. Это самое опасное последствие, при котором человек перестаёт дышать на короткие промежутки времени во сне. Организм испытывает кислородное голодание, что приводит к дневной сонливости и хронической усталости. Кроме того, это повышает риск сердечно-сосудистых патологий.

Эндокринная система

Ожирение часто провоцирует инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки организма не реагируют на инсулин. Из-за этого глюкоза не может попасть внутрь клеток, что приводит к её накоплению в крови. Так развивается сахарный диабет 2-го типа.

Примечательно, что высокая концентрация глюкозы в крови оказывает токсическое воздействие. В первую очередь страдают мелкие сосуды и нервы. Со временем это приводит к развитию осложнений со стороны сердца, почек, нервной системы, глаз и других органов и систем.

Репродуктивная система

Лишний вес серьёзно влияет на репродуктивную функцию. У мужчин ожирение часто сопровождается снижением уровня тестостерона. У женщин лишний вес также нарушает гормональный баланс, что может стать причиной нарушения овуляции.

Наступление беременности при ожирении сопряжено с риском серьёзных патологий — от развития гестационного диабета и гипертонии до осложнений во время родов.

Опорно-двигательный аппарат

Лишний вес — это постоянная нагрузка на суставы, главным образом коленные, тазобедренные и голеностопные. Это приводит к быстрому износу хрящей и воспалению, что сопровождается болью и скованностью движений.

Особенно опасным считается остеосаркопеническое ожирение. Это синдром, который сочетает в себе три патологических состояния:

снижение плотности костей,

уменьшение мышечной массы,

увеличение жировой массы.

В этом случае кости становятся хрупкими, а мышцы не справляются с нагрузкой. Это сильно повышает риск переломов.

Кожа

При лишнем весе на коже в области складок появляются опрелости и сыпь. Если же кожа в этих местах уплотняется и темнеет, то это указывает на чёрный акантоз. Такой симптом часто указывает на инсулинорезистентность и сахарный диабет 2-го типа. При его появлении нужно обратиться к эндокринологу.

Психическое здоровье

Из-за лишнего веса снижается самооценка. Недовольство своим телом может спровоцировать и депрессию. Люди с ожирением чаще испытывают негативные эмоции и тревогу.

Лишний вес и риск рака

Избыточный вес существенно повышает вероятность развития многих видов рака. Хроническое вялотекущее воспаление, гормональный дисбаланс и высокий уровень инсулина в организме создают благоприятную среду для роста опухолей. Исследования подтверждают повышенный риск для следующих видов рака:

груди

эндометрия,

печени,

почек,

толстой кишки,

пищевода,

поджелудочной железы.

Установлено, что чем выше индекс массы тела, тем выше риск онкологических заболеваний.

Главное о том, как лишний вес влияет на здоровье

Лишний вес — это постоянная нагрузка на все жизненно важные органы и системы. Ожирение считается фактором развития многих хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, болезней органов пищеварения и даже рака.

Лучший способ защитить организм от этих осложнений — поддерживать здоровый вес. Оптимальным диапазоном считается индекс массы тела от 18,5 до 24,9.

