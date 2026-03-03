Стоматолог предостерегла, из-за чего можно лишиться зуба

Киста в десне — частое осложнение запущенного кариеса и хронического воспаления у верхушки корня зуба. Она может долго не давать о себе знать и обнаруживается случайно на рентгене, но без лечения способна привести к разрушению костной ткани и даже к потере зуба. Врач-стоматолог Лилия Лашеб рассказала «Рамблеру», чем опасна киста и можно ли сохранить зуб.

Что такое киста и почему она опасна

Киста — это воспалительный процесс в кости, который начинается от корня зуба. Она представляет собой полость в челюстной кости, плотный мешочек или капсулу, заполненную жидкостью или продуктами распада клеток. Чаще она развивается на депульпированных зубах (после удаления нерва), но может поражать и здоровые.

Это «защитный барьер», который создаёт организм, когда инфекция проникает через корень зуба в кость. Чтобы заражение не распространилось дальше по организму, иммунитет «замуровывает» очаг инфекции в плотную оболочку.

«Чаще всего киста возникает по двум причинам. Первая — это сильно разрушенный зуб, каналы ранее не лечились, и продукты распада пульпы ушли за верхушку корня, спровоцировав воспалительный процесс. Вторая — каналы лечили, но некачественно. Остались пустоты, недостаточно промыли, или материал со временем рассосался. Эти факторы со временем дают толчок к развитию воспаления и образованию кистозного мешочка». Лилия Лашеб главный врач филиала «Зуб.ру» на Маяковской, стоматолог-терапевт-пародонтолог

Симптомы и риски

Симптомы проявляются поэтапно, обычно в моменты снижения иммунитета:

Начальная стадия. Первым сигналом становится боль или неприятное ощущение при смыкании зубов. Это говорит о том, что давление внутри кисты растёт.

Это говорит о том, что давление внутри кисты растёт. Стадия обострения. Если инфекция активизируется, формируется абсцесс. Появляется выраженный отёк десны, может повыситься температура тела и возникнуть острая пульсирующая боль.

может повыситься температура тела и возникнуть Стадия дренирования. В некоторых случаях организм пытается самостоятельно избавиться от гноя. На десне образуется свищ — небольшое отверстие (ход), через которое гнойное содержимое выходит в полость рта. Боль при этом может утихнуть, но воспалительный процесс в кости продолжается.

«Из-за кисты можно потерять зуб, так как она буквально "съедает" костную ткань, в которой он держится. Более того, такое образование разрушает и сам корень: происходит его рассасывание (резорбция). Даже если зуб не удастся сохранить, из-за потери объёма кости в будущем могут возникнуть проблемы с установкой импланта на это место», — объясняет врач-стоматолог.

Лечение кисты

Можно ли спасти зуб

По словам стоматолога Лилии Лашеб, если кисту обнаружили случайно и она пока никак не беспокоит, лечить или удалять такие зубы всё равно необходимо:

«Врач тщательно очистит каналы от бактериальной микрофлоры, которая в них образовалась, заложит туда специальные лекарства на определённый период и затем запломбирует на постоянную основу. После этого рекомендуется динамическое наблюдение от трёх месяцев до года, в зависимости от объёма разрушения».

После этого в действие вступают ресурсы организма. При благоприятном течении воспалительная оболочка кисты рассасывается, а на её месте постепенно формируется новая, здоровая костная ткань.

Однако важно понимать, что прогноз всегда индивидуален. Успех спасения зуба во многом зависит от изначального объёма кисты, степени разрушения коронковой части и сохранности тканей корня. В среднем при соблюдении современных протоколов лечения шансы на полное восстановление достаточно высоки.

Когда лечение невозможно

Решение всегда принимается на основе КТ (компьютерной томографии). Несмотря на возможности современной стоматологии, есть клинические ситуации, когда сохранение зуба невозможно или нецелесообразно:

Критическое разрушение коронковой части. Если ткани зуба разрушены глубоко под уровень десны, невозможно создать герметичную опору для будущей коронки.

Если ткани зуба разрушены глубоко под уровень десны, невозможно создать герметичную опору для будущей коронки. Вертикальная трещина корня или дна полости. Это абсолютное противопоказание к лечению. Трещина — это не просто механический дефект, а входные ворота для инфекции, которые невозможно вычистить или герметично запломбировать.

Это абсолютное противопоказание к лечению. Трещина — это не просто механический дефект, а входные ворота для инфекции, которые невозможно вычистить или герметично запломбировать. Массивная резорбция (рассасывание) корня. Если киста разрушила больше половины длины корня, зуб теряет стабильность и не может нести жевательную нагрузку.

«Антибиотики воспалительный процесс, образовавшийся в кости, не вылечат. Антибактериальные и противовоспалительные препараты внутрь назначают только в период обострения, когда есть боль, отёк или активное гноетечение. В спокойной фазе основное лечение — это механическая и медикаментозная обработка самого зуба. Но даже после успешного лечения и уменьшения объёма воспалительного процесса гарантий, что рецидив не случится через несколько лет, к сожалению, нет», — заключает специалист.

Главное: кисту в десне надо лечить, даже если нет никаких симптомов

Киста в десне — это полость в кости, возникающая из-за инфекции у корня зуба и «замуровывающая» очаг воспаления. Она может долго не проявляться, но, если её не лечить, киста разрушает костную ткань и корень зуба. Со временем это может привести к потере зуба и проблемам с будущей имплантацией. Симптомы развиваются постепенно: от дискомфорта при смыкании зубов до абсцесса и свища. Лечение обязательно, даже если нет боли: каналы очищают, закладывают лекарства и пломбируют, после чего костная ткань может восстановиться. Сохранение зуба зависит от размера кисты, состояния корня и коронки. При сильном разрушении или трещинах корня зуб удаляют. Антибиотики не лечат кисту, основная терапия — механическая и медикаментозная обработка зуба, а рецидив возможен даже после успешного лечения.

Текст проверила Лилия Лашеб Лотфи, врач — стоматолог-терапевт сети клиник «Зуб.ру», стаж 19 лет.

