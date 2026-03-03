Названо печальное последствие гипертонии для мозга

Гипертония, атеросклероз и диабет — основные причины плохого кровотока в мозге. Разобрались, чем это опасно и что делать для минимизации рисков.

Что это такое

В Международной классификации болезней (МКБ-11) такого заболевания нет. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК, или хроническая ишемия мозга) — это собирательный термин, описывающий состояние длительного нарушения кровотока в мозге. Оно развивается в силу различных заболеваний, из-за которых ухудшается поступление крови (а значит, кислорода и питательных веществ) в мозг.

Что происходит с мозгом

Вот что происходит с мозгом при ухудшении в нём кровотока:

Гипоксия. Нервные клетки недополучают кислород и питательные вещества. Это приводит к ухудшению их функций, а потом и к гибели.

Нервные клетки недополучают кислород и питательные вещества. Это приводит к ухудшению их функций, а потом и к гибели. Повреждение белого вещества. Глубокие отделы мозга, отвечающие за связь между разными зонами, постепенно разрушаются. Это мешает мозгу эффективно передавать сигналы.

Глубокие отделы мозга, отвечающие за связь между разными зонами, постепенно разрушаются. Это мешает мозгу эффективно передавать сигналы. Немые инфаркты. Это нарушение кровотока в мелких сосудах мозга и ишемическое поражение маленького его участка. Немые инфаркты протекают бессимптомно, но со временем могут привести к осложнениям.

Это нарушение кровотока в мелких сосудах мозга и ишемическое поражение маленького его участка. Немые инфаркты протекают бессимптомно, но со временем могут привести к осложнениям. Воспаление. Недостаточность кровотока — одна из причин развития воспаления в мозге и сосудистой деменции.

Недостаточность кровотока — одна из причин развития воспаления в мозге и сосудистой деменции. Атрофия мозга. В результате гибели нейронов объём мозговой ткани постепенно уменьшается. Это хорошо видно на МРТ-снимках.

Основные причины ухудшения кровотока в мозге

Артериальная гипертензия

Это самая частая причина. При постоянно высоком давлении стенки мелких сосудов мозга утолщаются, их просвет сужается, а эластичность снижается. Сосуд становится жёстким и не в состоянии обеспечить нормальное кровоснабжение.

Атеросклероз

Прежде всего это образование холестериновых бляшек в крупных артериях (сонных, позвоночных). Бляшка сужает просвет сосуда, создавая препятствие для потока крови, в том числе и в мозг.

Сахарный диабет

Высокий уровень глюкозы в крови разрушает внутреннюю оболочку мелких сосудов (эндотелий). Это приводит к развитию диабетической микроангиопатии — поражению самых мелких капилляров, через которые происходит питание тканей мозга.

Заболевания сердца

Если сердце работает плохо или с перебоями (сердечная недостаточность, аритмия), оно не может поддерживать стабильное давление в системе кровообращения. То есть кровь просто не докачивается до нейронов в достаточном количестве.

Важно. Часто упомянутые заболевания встречаются вместе, усиливая действие друг друга. Например, гипертония ускоряет рост атеросклеротических бляшек, а диабет делает сосуды ещё более хрупкими.

На какие симптомы обратить внимание

ХНМК развивается медленно. При прогрессировании недостаточности кровотока человек сталкивается с тремя группами симптомов — когнитивными, физическими и эмоциональными.

Когнитивные нарушения при ХНМК:

снижение памяти, особенно это касается недавних событий;

трудности с концентрацией;

замедление мышления.

Среди физических симптомов при недостаточности мозгового кровообращения могут быть:

шум в ушах,

головная боль,

головокружение,

нарушение сна,

слабость.

Эмоциональные расстройства:

резкая смена настроения (например, плаксивость или агрессия);

апатия — потеря интереса к привычным делам;

необоснованная тревога.

Последствия хронической недостаточности мозгового кровообращения

Нарушения ходьбы и равновесия

Это довольно распространённое последствие ХНМК, которое часто списывают на возраст. На самом деле на фоне поражения структур мозга страдает координация. Человек становится неуверенным при ходьбе, шаркает и чаще падает. Это существенно повышает риск травм.

Сосудистая деменция

Это тяжёлая степень когнитивных нарушений — состояние, при котором человек теряет способность к самостоятельной жизни. Это происходит, когда объём погибших нейронов и немых инфарктов становится критическим.

Инсульт

Повреждённые сосуды с бляшками в любой момент могут закупориться или лопнуть, что приводит к инсульту. То есть патологические процессы при ХНМК (атеросклероз, гипертония) — это фон, который повышает риск инсульта.

Как снизить риски

В первую очередь нужно своевременное лечение заболеваний:

приём антигипертензивных средств при гипертонии и постоянный контроль давления;

контроль уровня глюкозы в крови при диабете;

стабилизация и дальнейшее предупреждение образования холестериновых бляшек (в частности, приём статинов по показаниям врача);

приём препаратов, предупреждающих образование тромбов.

Крайне важно придерживаться здорового образа жизни:

заниматься физической активностью;

удерживать массу тела в норме;

отказаться от вредных привычек (курения, употребления спиртных напитков);

ограничить соль до 5 г в сутки (примерно чайная ложка).

Главное о хронической недостаточности мозгового кровообращения

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения постепенно разрушает мозг. В тяжёлых случаях это грозит деменцией или инсультом. Остановить или существенно замедлить этот процесс можно, если вовремя лечить основные болезни — гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет. Крайне важно придерживаться здорового образа жизни — отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, привести вес в норму и ограничить потребление соли.

