Названо печальное последствие гипертонии для мозга

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения: что это такое и чем опасно
Гипертония, атеросклероз и диабет — основные причины плохого кровотока в мозге. Разобрались, чем это опасно и что делать для минимизации рисков.
Что это такое
В Международной классификации болезней (МКБ-11) такого заболевания нет. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК, или хроническая ишемия мозга) — это собирательный термин, описывающий состояние длительного нарушения кровотока в мозге. Оно развивается в силу различных заболеваний, из-за которых ухудшается поступление крови (а значит, кислорода и питательных веществ) в мозг.
Что происходит с мозгом
Вот что происходит с мозгом при ухудшении в нём кровотока:
- Гипоксия. Нервные клетки недополучают кислород и питательные вещества. Это приводит к ухудшению их функций, а потом и к гибели.
- Повреждение белого вещества. Глубокие отделы мозга, отвечающие за связь между разными зонами, постепенно разрушаются. Это мешает мозгу эффективно передавать сигналы.
- Немые инфаркты. Это нарушение кровотока в мелких сосудах мозга и ишемическое поражение маленького его участка. Немые инфаркты протекают бессимптомно, но со временем могут привести к осложнениям.
- Воспаление. Недостаточность кровотока — одна из причин развития воспаления в мозге и сосудистой деменции.
- Атрофия мозга. В результате гибели нейронов объём мозговой ткани постепенно уменьшается. Это хорошо видно на МРТ-снимках.
Основные причины ухудшения кровотока в мозге
Артериальная гипертензия
Это самая частая причина. При постоянно высоком давлении стенки мелких сосудов мозга утолщаются, их просвет сужается, а эластичность снижается. Сосуд становится жёстким и не в состоянии обеспечить нормальное кровоснабжение.
Атеросклероз
Прежде всего это образование холестериновых бляшек в крупных артериях (сонных, позвоночных). Бляшка сужает просвет сосуда, создавая препятствие для потока крови, в том числе и в мозг.
Сахарный диабет
Высокий уровень глюкозы в крови разрушает внутреннюю оболочку мелких сосудов (эндотелий). Это приводит к развитию диабетической микроангиопатии — поражению самых мелких капилляров, через которые происходит питание тканей мозга.
Заболевания сердца
Если сердце работает плохо или с перебоями (сердечная недостаточность, аритмия), оно не может поддерживать стабильное давление в системе кровообращения. То есть кровь просто не докачивается до нейронов в достаточном количестве.
Важно. Часто упомянутые заболевания встречаются вместе, усиливая действие друг друга. Например, гипертония ускоряет рост атеросклеротических бляшек, а диабет делает сосуды ещё более хрупкими.
Диета MIND: в чём секрет рациона для профилактики деменции
На какие симптомы обратить внимание
ХНМК развивается медленно. При прогрессировании недостаточности кровотока человек сталкивается с тремя группами симптомов — когнитивными, физическими и эмоциональными.
Когнитивные нарушения при ХНМК:
- снижение памяти, особенно это касается недавних событий;
- трудности с концентрацией;
- замедление мышления.
Среди физических симптомов при недостаточности мозгового кровообращения могут быть:
- шум в ушах,
- головная боль,
- головокружение,
- нарушение сна,
- слабость.
Эмоциональные расстройства:
- резкая смена настроения (например, плаксивость или агрессия);
- апатия — потеря интереса к привычным делам;
- необоснованная тревога.
Последствия хронической недостаточности мозгового кровообращения
Нарушения ходьбы и равновесия
Это довольно распространённое последствие ХНМК, которое часто списывают на возраст. На самом деле на фоне поражения структур мозга страдает координация. Человек становится неуверенным при ходьбе, шаркает и чаще падает. Это существенно повышает риск травм.
Сосудистая деменция
Это тяжёлая степень когнитивных нарушений — состояние, при котором человек теряет способность к самостоятельной жизни. Это происходит, когда объём погибших нейронов и немых инфарктов становится критическим.
Инсульт
Повреждённые сосуды с бляшками в любой момент могут закупориться или лопнуть, что приводит к инсульту. То есть патологические процессы при ХНМК (атеросклероз, гипертония) — это фон, который повышает риск инсульта.
Первая помощь при инсульте: как распознать и что делать
Как снизить риски
В первую очередь нужно своевременное лечение заболеваний:
- приём антигипертензивных средств при гипертонии и постоянный контроль давления;
- контроль уровня глюкозы в крови при диабете;
- стабилизация и дальнейшее предупреждение образования холестериновых бляшек (в частности, приём статинов по показаниям врача);
- приём препаратов, предупреждающих образование тромбов.
Крайне важно придерживаться здорового образа жизни:
- заниматься физической активностью;
- удерживать массу тела в норме;
- отказаться от вредных привычек (курения, употребления спиртных напитков);
- ограничить соль до 5 г в сутки (примерно чайная ложка).
Главное о хронической недостаточности мозгового кровообращения
Хроническая недостаточность мозгового кровообращения постепенно разрушает мозг. В тяжёлых случаях это грозит деменцией или инсультом. Остановить или существенно замедлить этот процесс можно, если вовремя лечить основные болезни — гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет. Крайне важно придерживаться здорового образа жизни — отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, привести вес в норму и ограничить потребление соли.
