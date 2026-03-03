Названо печальное последствие гипертонии для мозга

$77.6190.31

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения: что это такое и чем опасно

Гипертония, атеросклероз и диабет — основные причины плохого кровотока в мозге. Разобрались, чем это опасно и что делать для минимизации рисков.

Что это такое

В Международной классификации болезней (МКБ-11) такого заболевания нет. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК, или хроническая ишемия мозга) — это собирательный термин, описывающий состояние длительного нарушения кровотока в мозге. Оно развивается в силу различных заболеваний, из-за которых ухудшается поступление крови (а значит, кислорода и питательных веществ) в мозг.

Что происходит с мозгом

Вот что происходит с мозгом при ухудшении в нём кровотока:

  • Гипоксия. Нервные клетки недополучают кислород и питательные вещества. Это приводит к ухудшению их функций, а потом и к гибели.
  • Повреждение белого вещества. Глубокие отделы мозга, отвечающие за связь между разными зонами, постепенно разрушаются. Это мешает мозгу эффективно передавать сигналы.
  • Немые инфаркты. Это нарушение кровотока в мелких сосудах мозга и ишемическое поражение маленького его участка. Немые инфаркты протекают бессимптомно, но со временем могут привести к осложнениям.
  • Воспаление. Недостаточность кровотока — одна из причин развития воспаления в мозге и сосудистой деменции.
  • Атрофия мозга. В результате гибели нейронов объём мозговой ткани постепенно уменьшается. Это хорошо видно на МРТ-снимках.

Основные причины ухудшения кровотока в мозге

Артериальная гипертензия

Это самая частая причина. При постоянно высоком давлении стенки мелких сосудов мозга утолщаются, их просвет сужается, а эластичность снижается. Сосуд становится жёстким и не в состоянии обеспечить нормальное кровоснабжение.

Атеросклероз

Прежде всего это образование холестериновых бляшек в крупных артериях (сонных, позвоночных). Бляшка сужает просвет сосуда, создавая препятствие для потока крови, в том числе и в мозг.

Сахарный диабет

Высокий уровень глюкозы в крови разрушает внутреннюю оболочку мелких сосудов (эндотелий). Это приводит к развитию диабетической микроангиопатии — поражению самых мелких капилляров, через которые происходит питание тканей мозга.

Заболевания сердца

Если сердце работает плохо или с перебоями (сердечная недостаточность, аритмия), оно не может поддерживать стабильное давление в системе кровообращения. То есть кровь просто не докачивается до нейронов в достаточном количестве.

Важно. Часто упомянутые заболевания встречаются вместе, усиливая действие друг друга. Например, гипертония ускоряет рост атеросклеротических бляшек, а диабет делает сосуды ещё более хрупкими.

На какие симптомы обратить внимание

ХНМК развивается медленно. При прогрессировании недостаточности кровотока человек сталкивается с тремя группами симптомов — когнитивными, физическими и эмоциональными.

Когнитивные нарушения при ХНМК:

  • снижение памяти, особенно это касается недавних событий;
  • трудности с концентрацией;
  • замедление мышления.

Среди физических симптомов при недостаточности мозгового кровообращения могут быть:

  • шум в ушах,
  • головная боль,
  • головокружение,
  • нарушение сна,
  • слабость.

Эмоциональные расстройства:

  • резкая смена настроения (например, плаксивость или агрессия);
  • апатия — потеря интереса к привычным делам;
  • необоснованная тревога.

Последствия хронической недостаточности мозгового кровообращения

Нарушения ходьбы и равновесия

Это довольно распространённое последствие ХНМК, которое часто списывают на возраст. На самом деле на фоне поражения структур мозга страдает координация. Человек становится неуверенным при ходьбе, шаркает и чаще падает. Это существенно повышает риск травм.

Сосудистая деменция

Это тяжёлая степень когнитивных нарушений — состояние, при котором человек теряет способность к самостоятельной жизни. Это происходит, когда объём погибших нейронов и немых инфарктов становится критическим.

Инсульт

Повреждённые сосуды с бляшками в любой момент могут закупориться или лопнуть, что приводит к инсульту. То есть патологические процессы при ХНМК (атеросклероз, гипертония) — это фон, который повышает риск инсульта.

Как снизить риски

В первую очередь нужно своевременное лечение заболеваний:

  • приём антигипертензивных средств при гипертонии и постоянный контроль давления;
  • контроль уровня глюкозы в крови при диабете;
  • стабилизация и дальнейшее предупреждение образования холестериновых бляшек (в частности, приём статинов по показаниям врача);
  • приём препаратов, предупреждающих образование тромбов.

Крайне важно придерживаться здорового образа жизни:

  • заниматься физической активностью;
  • удерживать массу тела в норме;
  • отказаться от вредных привычек (курения, употребления спиртных напитков);
  • ограничить соль до 5 г в сутки (примерно чайная ложка).

Главное о хронической недостаточности мозгового кровообращения

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения постепенно разрушает мозг. В тяжёлых случаях это грозит деменцией или инсультом. Остановить или существенно замедлить этот процесс можно, если вовремя лечить основные болезни — гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет. Крайне важно придерживаться здорового образа жизни — отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, привести вес в норму и ограничить потребление соли.

