Терапевт рассказала, чем опасны пятна на языке

В норме цвет языка однородный, бледно-розовый, а поверхность его гладкая. Любое изменение в структуре может указывать на то или иное заболевание. Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова рассказала «Рамблеру», когда внешний вид языка — повод обратиться к врачу.

Что такое географический язык

Географический язык, или доброкачественный мигрирующий глоссит, — хроническое воспалительное заболевание с периодами обострений и ремиссий. Состояние не связано с инфекциями или злокачественными процессами и проходит самостоятельно.

«Для него характерны розовые пятна с белой каймой, которые появляются на слизистой языка — из-за них поверхность напоминает географическую карту. Эти участки возникают из-за атрофии нитевидных сосочков — они частично исчезают с поверхности языка. "Лысые" участки могут пропадать и появляться на других частях языка — поэтому заболевание называют мигрирующим». Богомолова Дарья Игоревна врач-терапевт компании СберЗдоровье

Обострение может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Обычно состояние не вызывает симптомов, но иногда появляется жжение или дискомфорт, особенно если есть кислое или острое.

Географический язык встречается примерно у 1–2,5% людей по всему миру. Чаще всего состояние выявляют в возрасте 20–29 лет — около 40% случаев. У женщин географический язык встречается немного чаще, чем у мужчин.

Причины

Механизмы развития географического языка не изучены до конца. Предполагается, что в его появлении играют роль психосоматические и наследственные факторы. Также отмечается высокая связь между стрессом и периодами обострения.

Исследования выявляли более высокую распространённость состояния у людей с психическими расстройствами, атопическими заболеваниями — бронхиальной астмой и атопическим дерматитом, а также у пациентов с аллергией. Реже описывали связь с псориазом. Отмечалось, что среди курильщиков распространённость состояния выше.

Не исключают связь географического языка с дефицитом витаминов группы В и железа.

Диагностика

Диагноз ставят на основании клинического осмотра. Понять, самостоятельное это заболевание или симптом другого процесса, помогает полноценный сбор анамнеза.

При необходимости врач может назначить дополнительные обследования — как лабораторные, так и инструментальные — а также консультации узкопрофильных специалистов.

Если вы обнаружили пятна на языке у себя или у своего ребёнка, необходимо обратиться к стоматологу, терапевту или педиатру, чтобы провести диагностику и при необходимости начать лечение.

Лечение

В большинстве случаев состояние не требует специфического лечения. Во время обострения лучше исключить острую, кислую и горячую еду. Если есть выраженная боль, врач может назначить местные анестетики — например, гели с лидокаином. При стойкой болезненности возможен курсовой приём нестероидных противовоспалительных препаратов строго по назначению врача. Изучали и другие средства — топические кортикостероиды, ретиноиды, такролимус, циклоспорин. Результаты оказались непоследовательными, поэтому оснований для их широкого применения пока нет.

Профилактика

Прямых способов предотвратить обострение сегодня нет. Рекомендуется профилактика обострений основного аллергического или атопического заболевания (если оно есть), минимизация стресса и отказ от курения.

«Географический язык не возникает из-за зубной пасты или продуктов, но они могут спровоцировать обострение. Реакцию чаще вызывают острая и кислая еда. Обострение возможно и при контакте с аллергеном — если есть пищевая аллергия или индивидуальная чувствительность к компонентам зубной пасты», — объясняет терапевт Дарья Богомолова.

Географический язык не заразен. Нет данных, что заболевание передаётся каким-либо образом.

Главное о географическом языке

Географический язык — хроническое заболевание с розовыми мигрирующими пятнами на языке, которые иногда могут вызывать жжение. Причины неясны, однако возможна связь со стрессом, аллергиями и дефицитом витаминов. Лечение обычно не требуется. Рекомендуется избегать раздражающей пищи. Если есть боль — применяют местные анестетики по назначению врача.

