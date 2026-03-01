Когда болезнь превращается в суперспособность: реальные истории медицины

«Невосприимчивость к боли» или «феноменальная память» — звучит как суперспособность из комикса, но это возможно. Разобрали три заболевания, которые дают людям удивительные возможности.

© janiecbros/iStock.com

Врождённая анальгезия

Это полная нечувствительность к физической боли. У таких людей болевые сигналы физиологически не передаются в мозг из‑за дефекта в нервной системе. У некоторых из них может также отсутствовать потоотделение (ангидроз).

Считается, что врождённая анальгезия связана с мутациями в генах SCN9A или NTRK1. В первом случае нервные клетки не могут передать болевой сигнал из-за поломки натриевого канала. Во втором — болевые нейроны неправильно формируются ещё в детстве, поэтому организм просто не воспринимает боль. По разным оценкам, такие генетические поломки встречаются у одного человека на миллион.

Люди с врождённой анальгезией получают ожоги или внутренние травмы и не чувствуют при этом боли. Это может восприниматься как своего рода «суперсила», но на деле такое состояние опасно. Без боли мозг не может вовремя распознать сбои в работе организма и подать сигнал. Отсюда — запущенные травмы, инфекции и осложнения болезней.

Необъяснимые случаи исцеления: 5 историй, которые не может объяснить наука

Гипертимезия, или синдром исключительно развитой автобиографической памяти

Это редкое нейрокогнитивное состояние, при котором человек помнит все события, происходившие с ним, с исключительной точностью и деталями. Пациенты с гипертимезией могут вспомнить, во что они были одеты, какие новости передавали по радио и свои ощущения в конкретный день, даже если это было двадцать лет назад.

Первый случай гипертимезии был описан в 2006 году. В журнале Neurocase вышла статья о пациентке AJ (позже выяснилось, что её зовут Джилл Прайс), которая помнила практически каждый день своей жизни. Учёные из Калифорнийского университета сверяли её ответы с газетными архивами, телевизионными программами и задокументированными историческими событиями — Прайс с высокой точностью описывала их. При этом женщина не обладала суперпамятью на слова или цифры, феномен касался только автобиографии.

МРТ-сканирование показало некоторые анатомические особенности в областях мозга, связанных с памятью и эмоциональной обработкой, но механизм гипертимезии до сих пор не установлен.

Суперпамять на автобиографию не считается заболеванием, поэтому строгой статистики по ней нет. По оценкам сотрудников Центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете, на сегодняшний день известно о 50 таких людях. При этом сами пациенты считают эту способность бременем, а не даром. Например, Джилл Прайс описывала свои воспоминания как навязчивый, непрерывный и неконтролируемый поток.

Чем болели герои русских сказок: медицинский взгляд на Бабу-ягу, Кощея, Горыныча и других

Синестезия

Это нейрокогнитивное явление, при котором стимуляция одного сенсорного канала автоматически провоцирует переживание в другом. Проще говоря, у синестета один стимул вызывает две реакции одновременно: например, человек может слышать звуки и видеть цвета, ощущать вкусы у слов. Формально синестезия не считается психическим расстройством, но иногда такую особенность называют неврологическим заболеванием.

У синестетов участки мозга, отвечающие за разные чувства, связаны сильнее, чем у большинства людей (это называют повышенной коннективностью белого вещества). Традиционно считают, что такое встречается у 0,05% людей (у 1 из 2000), хотя есть основания полагать, что синестетов в десятки раз больше и особенность есть у 1 из 25 человек.

Есть несколько форм этого явления:

Графемно-цветовые ассоциации. Это самый часто встречающийся вариант. Для таких синестетов у каждого знака (букв или цифр) есть свой определённый постоянный цвет.

Это самый часто встречающийся вариант. Для таких синестетов у каждого знака (букв или цифр) есть свой определённый постоянный цвет. Слухо‑визуальные ассоциации. В этом случае человек слышит звуки и видит яркие вспышки или цвет в пространстве.

В этом случае человек слышит звуки и видит яркие вспышки или цвет в пространстве. Пространственно-временные ассоциации. Такие синестеты могут представлять дни недели или месяцы года как яркие пространственные конфигурации вокруг себя. Например, февраль — это круг, а понедельник — линия.

Большинство синестетов воспринимают свои способности как нормальную часть себя. Кому-то синестезия облегчает запоминание и обучение, помогает в творчестве или визуализации информации. Однако переживания могут быть слишком интенсивными или навязчивыми. У некоторых при громких звуках перед глазами появляются яркие вспышки цвета, которые отвлекают, а случайно прочитанные слова вызывают сильные сенсорные реакции. Из-за этой особенности мозг не отключается от дополнительных ощущений, это может утомлять.

От вампиров до ведьм: болезни, породившие самые страшные мифы

Главное о болезнях, которые открывают феноменальные возможности

Врождённая анальгезия делает человека нечувствительным к боли. Это кажется большим преимуществом, но за такой особенностью скрывается большая опасность для организма. Гипертимезия позволяет помнить каждый день своей жизни с исключительной точностью, но часто сами пациенты считают её навязчивым и неконтролируемым бременем. Синестезия объединяет сенсорные системы мозга, создавая необычные ощущения. Они могут быть как источником вдохновения для творчества, так и причиной усталости. Эти состояния встречаются очень редко, но помогают учёным лучше понять границы человеческих возможностей.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Важные исследования