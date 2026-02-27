Почему болит в правом подреберье: что скрывается за этим симптомом

Этот симптом может указывать на множество различных состояний, вплоть до серьёзных заболеваний. Поскольку в этой области расположены жизненно важные органы, игнорировать боль нельзя. Разобрались, как вовремя распознать опасные признаки.

Какие есть органы в области правого подреберья

Здесь расположены:

печень, желчный пузырь и протоки;

часть поджелудочной железы и изгиб ободочной кишки;

правая почка и надпочечник;

нижняя доля правого лёгкого и плевра;

диафрагма, межрёберные мышцы и рёбра.

Важно. Характер боли напрямую зависит от структуры органа. Например, в печени нет болевых рецепторов. Боль можно ощутить только при растяжении её внешней капсулы. А вот полые органы (желчный пузырь, кишечник) реагируют на спазм или закупорку острой схваткообразной болью.

Возможные причины боли в правом подреберье

Печень и желчевыводящая система

В этом случае боль, как правило, связана с застоем желчи или воспалением. Чаще всего это:

холецистит или желчнокаменная болезнь;

гепатит или жировой гепатоз (в стадии воспаления);

дискинезия.

Поджелудочная железа

При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) человека беспокоит интенсивная боль в верхней части живота, иногда справа. Боль также отдаёт в спину, часто опоясывающая.

Мочевыделительная система

Патологии правой почки часто маскируются под проблемы с кишечником или печенью. Вот их особенности:

почечная колика — резкая невыносимая боль (из-за камня);

пиелонефрит — тупая тянущая боль на фоне температуры.

Лёгкие и плевра

Проблемы с дыхательной системой могут проявляться болью в животе из-за близости диафрагмы. Например, при пневмонии или плеврите боль в правом подреберье может возникать при глубоком вдохе. Человека также беспокоит кашель, одышка и высокая температура.

Опорно-двигательный аппарат и неврологические причины

Иногда причиной боли в правом боку бывает:

межрёберная невралгия;

травмы рёбер или мышц в этой области;

патологии позвоночника.

Другие причины

В редких случаях причиной боли в правом подреберье становятся:

атипичный аппендицит (когда отросток расположен высоко);

язва двенадцатиперстной кишки;

паразитарные кисты печени;

новообразования.

Характер боли и сопутствующие симптомы

Тип болевых ощущений может указать на причину (эта информация очень важна для врача):

Тупая ноющая боль характерна для хронических процессов (гепатита, жирового гепатоза или дискинезии).

характерна для хронических процессов (гепатита, жирового гепатоза или дискинезии). Приступообразные сильные боли (колики) часто бывают при движении камня в желчном пузыре или почке.

(колики) часто бывают при движении камня в желчном пузыре или почке. Резкая интенсивная боль может быть признаком острого холецистита или даже перфорации желчного пузыря или кишки.

может быть признаком острого холецистита или даже перфорации желчного пузыря или кишки. Опоясывающая боль — классический признак панкреатита (боль распространяется в спину, под правую и левую лопатки).

— классический признак панкреатита (боль распространяется в спину, под правую и левую лопатки). Усиление боли при вдохе часто указывает на проблемы с лёгкими или невралгию.

Также нужно обратить внимание на сопутствующие симптомы:

желтуху, потемнение мочи или обесцвечивание кала — указывают на проблемы с печенью или оттоком желчи;

потемнение мочи или обесцвечивание кала — указывают на проблемы с печенью или оттоком желчи; горечь во рту, тошноту (часто при диспепсии);

тошноту (часто при диспепсии); высокую температуру — указывает на инфекцию.

Когда срочно нужно к врачу

Вызывайте скорую, если:

боль очень сильная и не проходит;

возникает рвота с примесями крови;

появляется чёрный стул;

боль сопровождается тяжёлым общим состоянием (потерей сознания, бледностью кожи, тахикардией);

развивается лихорадка.

Важно. До приезда врачей не принимайте обезболивающие и не прикладывайте грелку к животу. Это может смазать клиническую картину или усилить воспаление.

У врача: диагностика

Чтобы выяснить причину боли в правом подреберье, врач назначает лабораторные и инструментальные обследования:

общий анализ крови — для выявления воспаления;

— для выявления воспаления; биохимический анализ крови — для оценки работы печени и поджелудочной железы;

— для оценки работы печени и поджелудочной железы; анализ мочи — оценка состояния почек;

— оценка состояния почек; УЗИ органов брюшной полости;

брюшной полости; другие исследования.

Лечение

Тактика лечения боли в правом подреберье зависит от поставленного диагноза:

Для снятия болей назначают спазмолитики.

Если подтверждена бактериальная инфекция, нужен курс антибиотиков.

нужен курс антибиотиков. При панкреатите — несколько дней голодания, ферменты и спазмолитики.

— несколько дней голодания, ферменты и спазмолитики. При паразитах — курс противопаразитарных препаратов.

В некоторых ситуациях показаны операции:

удаление желчного пузыря при камнях в нём или остром холецистите;

дренирование — при абсцессах;

удаление аппендикса — при аппендиците;

другие операции.

Профилактика

Специфической профилактики заболеваний органов, расположенных в области правого подреберья, нет. Однако здоровый образ жизни минимизирует риск развития нарушений. Вот что рекомендуют:

дробное питание (4–5 приёмов небольшими порциями), ограничение жареного, жирного и копчёностей;

(4–5 приёмов небольшими порциями), ограничение жареного, жирного и копчёностей; нормализацию веса;

физическую активность (минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю);

(минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю); приём лекарств только по назначению врача;

только по назначению врача; регулярные профилактические осмотры (раз в год), особенно при хронических заболеваниях.

Главное о боли в правом подреберье

Боль в правом подреберье часто связана с патологиями печени, желчевыводящих путей или поджелудочной железы. Иногда причиной становятся проблемы с почками или невралгия.

Главное правило — не игнорировать эти проявления, особенно если речь идёт о сильной боли, желтухе, высокой температуре, рвоте и других сопутствующих симптомах. В таких случаях нужно обязательно обратиться к врачу.

Важные исследования