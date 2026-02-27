Почему болит в правом подреберье: что скрывается за этим симптомом
Этот симптом может указывать на множество различных состояний, вплоть до серьёзных заболеваний. Поскольку в этой области расположены жизненно важные органы, игнорировать боль нельзя. Разобрались, как вовремя распознать опасные признаки.
Какие есть органы в области правого подреберья
Здесь расположены:
- печень, желчный пузырь и протоки;
- часть поджелудочной железы и изгиб ободочной кишки;
- правая почка и надпочечник;
- нижняя доля правого лёгкого и плевра;
- диафрагма, межрёберные мышцы и рёбра.
Важно. Характер боли напрямую зависит от структуры органа. Например, в печени нет болевых рецепторов. Боль можно ощутить только при растяжении её внешней капсулы. А вот полые органы (желчный пузырь, кишечник) реагируют на спазм или закупорку острой схваткообразной болью.
Возможные причины боли в правом подреберье
Печень и желчевыводящая система
В этом случае боль, как правило, связана с застоем желчи или воспалением. Чаще всего это:
- холецистит или желчнокаменная болезнь;
- гепатит или жировой гепатоз (в стадии воспаления);
- дискинезия.
Поджелудочная железа
При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) человека беспокоит интенсивная боль в верхней части живота, иногда справа. Боль также отдаёт в спину, часто опоясывающая.
Мочевыделительная система
Патологии правой почки часто маскируются под проблемы с кишечником или печенью. Вот их особенности:
- почечная колика — резкая невыносимая боль (из-за камня);
- пиелонефрит — тупая тянущая боль на фоне температуры.
Лёгкие и плевра
Проблемы с дыхательной системой могут проявляться болью в животе из-за близости диафрагмы. Например, при пневмонии или плеврите боль в правом подреберье может возникать при глубоком вдохе. Человека также беспокоит кашель, одышка и высокая температура.
Опорно-двигательный аппарат и неврологические причины
Иногда причиной боли в правом боку бывает:
- межрёберная невралгия;
- травмы рёбер или мышц в этой области;
- патологии позвоночника.
Другие причины
В редких случаях причиной боли в правом подреберье становятся:
- атипичный аппендицит (когда отросток расположен высоко);
- язва двенадцатиперстной кишки;
- паразитарные кисты печени;
- новообразования.
Характер боли и сопутствующие симптомы
Тип болевых ощущений может указать на причину (эта информация очень важна для врача):
- Тупая ноющая боль характерна для хронических процессов (гепатита, жирового гепатоза или дискинезии).
- Приступообразные сильные боли (колики) часто бывают при движении камня в желчном пузыре или почке.
- Резкая интенсивная боль может быть признаком острого холецистита или даже перфорации желчного пузыря или кишки.
- Опоясывающая боль — классический признак панкреатита (боль распространяется в спину, под правую и левую лопатки).
- Усиление боли при вдохе часто указывает на проблемы с лёгкими или невралгию.
Также нужно обратить внимание на сопутствующие симптомы:
- желтуху, потемнение мочи или обесцвечивание кала — указывают на проблемы с печенью или оттоком желчи;
- горечь во рту, тошноту (часто при диспепсии);
- высокую температуру — указывает на инфекцию.
Когда срочно нужно к врачу
Вызывайте скорую, если:
- боль очень сильная и не проходит;
- возникает рвота с примесями крови;
- появляется чёрный стул;
- боль сопровождается тяжёлым общим состоянием (потерей сознания, бледностью кожи, тахикардией);
- развивается лихорадка.
Важно. До приезда врачей не принимайте обезболивающие и не прикладывайте грелку к животу. Это может смазать клиническую картину или усилить воспаление.
У врача: диагностика
Чтобы выяснить причину боли в правом подреберье, врач назначает лабораторные и инструментальные обследования:
- общий анализ крови — для выявления воспаления;
- биохимический анализ крови — для оценки работы печени и поджелудочной железы;
- анализ мочи — оценка состояния почек;
- УЗИ органов брюшной полости;
- другие исследования.
Лечение
Тактика лечения боли в правом подреберье зависит от поставленного диагноза:
- Для снятия болей назначают спазмолитики.
- Если подтверждена бактериальная инфекция, нужен курс антибиотиков.
- При панкреатите — несколько дней голодания, ферменты и спазмолитики.
- При паразитах — курс противопаразитарных препаратов.
В некоторых ситуациях показаны операции:
- удаление желчного пузыря при камнях в нём или остром холецистите;
- дренирование — при абсцессах;
- удаление аппендикса — при аппендиците;
- другие операции.
Профилактика
Специфической профилактики заболеваний органов, расположенных в области правого подреберья, нет. Однако здоровый образ жизни минимизирует риск развития нарушений. Вот что рекомендуют:
- дробное питание (4–5 приёмов небольшими порциями), ограничение жареного, жирного и копчёностей;
- нормализацию веса;
- физическую активность (минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю);
- приём лекарств только по назначению врача;
- регулярные профилактические осмотры (раз в год), особенно при хронических заболеваниях.
Главное о боли в правом подреберье
Боль в правом подреберье часто связана с патологиями печени, желчевыводящих путей или поджелудочной железы. Иногда причиной становятся проблемы с почками или невралгия.
Главное правило — не игнорировать эти проявления, особенно если речь идёт о сильной боли, желтухе, высокой температуре, рвоте и других сопутствующих симптомах. В таких случаях нужно обязательно обратиться к врачу.
