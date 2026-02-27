$77.2791.3

Почему болит в правом подреберье: что скрывается за этим симптомом

Раули Хецеруани

Этот симптом может указывать на множество различных состояний, вплоть до серьёзных заболеваний. Поскольку в этой области расположены жизненно важные органы, игнорировать боль нельзя. Разобрались, как вовремя распознать опасные признаки.

Какие есть органы в области правого подреберья

Здесь расположены:

  • печень, желчный пузырь и протоки;
  • часть поджелудочной железы и изгиб ободочной кишки;
  • правая почка и надпочечник;
  • нижняя доля правого лёгкого и плевра;
  • диафрагма, межрёберные мышцы и рёбра.

Важно. Характер боли напрямую зависит от структуры органа. Например, в печени нет болевых рецепторов. Боль можно ощутить только при растяжении её внешней капсулы. А вот полые органы (желчный пузырь, кишечник) реагируют на спазм или закупорку острой схваткообразной болью.

Возможные причины боли в правом подреберье

Печень и желчевыводящая система

В этом случае боль, как правило, связана с застоем желчи или воспалением. Чаще всего это:

  • холецистит или желчнокаменная болезнь;
  • гепатит или жировой гепатоз (в стадии воспаления);
  • дискинезия.

Поджелудочная железа

При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) человека беспокоит интенсивная боль в верхней части живота, иногда справа. Боль также отдаёт в спину, часто опоясывающая.

Мочевыделительная система

Патологии правой почки часто маскируются под проблемы с кишечником или печенью. Вот их особенности:

  • почечная колика — резкая невыносимая боль (из-за камня);
  • пиелонефрит — тупая тянущая боль на фоне температуры.

Лёгкие и плевра

Проблемы с дыхательной системой могут проявляться болью в животе из-за близости диафрагмы. Например, при пневмонии или плеврите боль в правом подреберье может возникать при глубоком вдохе. Человека также беспокоит кашель, одышка и высокая температура.

Опорно-двигательный аппарат и неврологические причины

Иногда причиной боли в правом боку бывает:

  • межрёберная невралгия;
  • травмы рёбер или мышц в этой области;
  • патологии позвоночника.

Другие причины

В редких случаях причиной боли в правом подреберье становятся:

  • атипичный аппендицит (когда отросток расположен высоко);
  • язва двенадцатиперстной кишки;
  • паразитарные кисты печени;
  • новообразования.

Характер боли и сопутствующие симптомы

Тип болевых ощущений может указать на причину (эта информация очень важна для врача):

  • Тупая ноющая боль характерна для хронических процессов (гепатита, жирового гепатоза или дискинезии).
  • Приступообразные сильные боли (колики) часто бывают при движении камня в желчном пузыре или почке.
  • Резкая интенсивная боль может быть признаком острого холецистита или даже перфорации желчного пузыря или кишки.
  • Опоясывающая боль — классический признак панкреатита (боль распространяется в спину, под правую и левую лопатки).
  • Усиление боли при вдохе часто указывает на проблемы с лёгкими или невралгию.

Также нужно обратить внимание на сопутствующие симптомы:

  • желтуху, потемнение мочи или обесцвечивание кала — указывают на проблемы с печенью или оттоком желчи;
  • горечь во рту, тошноту (часто при диспепсии);
  • высокую температуру — указывает на инфекцию.

Когда срочно нужно к врачу

Вызывайте скорую, если:

  • боль очень сильная и не проходит;
  • возникает рвота с примесями крови;
  • появляется чёрный стул;
  • боль сопровождается тяжёлым общим состоянием (потерей сознания, бледностью кожи, тахикардией);
  • развивается лихорадка.

Важно. До приезда врачей не принимайте обезболивающие и не прикладывайте грелку к животу. Это может смазать клиническую картину или усилить воспаление.

У врача: диагностика

Чтобы выяснить причину боли в правом подреберье, врач назначает лабораторные и инструментальные обследования:

  • общий анализ крови — для выявления воспаления;
  • биохимический анализ крови — для оценки работы печени и поджелудочной железы;
  • анализ мочи — оценка состояния почек;
  • УЗИ органов брюшной полости;
  • другие исследования.

Лечение

Тактика лечения боли в правом подреберье зависит от поставленного диагноза:

  • Для снятия болей назначают спазмолитики.
  • Если подтверждена бактериальная инфекция, нужен курс антибиотиков.
  • При панкреатите — несколько дней голодания, ферменты и спазмолитики.
  • При паразитах — курс противопаразитарных препаратов.

В некоторых ситуациях показаны операции:

  • удаление желчного пузыря при камнях в нём или остром холецистите;
  • дренирование — при абсцессах;
  • удаление аппендикса — при аппендиците;
  • другие операции.

Профилактика

Специфической профилактики заболеваний органов, расположенных в области правого подреберья, нет. Однако здоровый образ жизни минимизирует риск развития нарушений. Вот что рекомендуют:

  • дробное питание (4–5 приёмов небольшими порциями), ограничение жареного, жирного и копчёностей;
  • нормализацию веса;
  • физическую активность (минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю);
  • приём лекарств только по назначению врача;
  • регулярные профилактические осмотры (раз в год), особенно при хронических заболеваниях.

Главное о боли в правом подреберье

Боль в правом подреберье часто связана с патологиями печени, желчевыводящих путей или поджелудочной железы. Иногда причиной становятся проблемы с почками или невралгия.

Главное правило — не игнорировать эти проявления, особенно если речь идёт о сильной боли, желтухе, высокой температуре, рвоте и других сопутствующих симптомах. В таких случаях нужно обязательно обратиться к врачу.

