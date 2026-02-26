Врачи предупреждают: привычка долго сидеть разрушает позвоночник

По статистике, до 80% людей хотя бы раз в жизни испытывали дискомфорт в области позвоночника. Одной из причин таких болей может быть межпозвонковая грыжа. Однако, вопреки распространённому мнению, грыжа — это не всегда боль. Разобрались, что такое межпозвонковая грыжа, откуда она берётся и как её лечить.

© uchar/iStock.com

Что такое межпозвонковая грыжа

Между позвонками находятся диски, которые работают как «подушки» или амортизаторы, чтобы смягчать удары и нагрузку. Каждый диск имеет твёрдую наружную оболочку и мягкое внутреннее ядро, похожее на плотный гель. Межпозвонковая грыжа возникает, когда наружная оболочка трескается и часть мягкого ядра выходит наружу. Если эта часть давит на нерв, может появиться боль, онемение или слабость. Но иногда грыжа может не вызывать никаких симптомов.

Грыжи могут возникать в любом отделе позвоночника, но чаще всего встречаются в поясничном и шейном отделах.

Причины и факторы риска

Основные причины:

Дегенеративные изменения. С возрастом межпозвонковые диски теряют влагу и эластичность, становятся более хрупкими и больше подвержены разрывам.

С возрастом межпозвонковые диски теряют влагу и эластичность, становятся более хрупкими и больше подвержены разрывам. Травмы. Резкие движения, падения или подъём тяжестей могут привести к повреждению диска.

Резкие движения, падения или подъём тяжестей могут привести к повреждению диска. Высокие нагрузки — регулярное поднятие тяжестей, неправильная осанка и продолжительное пребывание в сидячем положении — повышают риск развития грыжи. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PM&R: The Journal of Injury, Function and Rehabilitation, длительная статическая поза создаёт дополнительное давление на поясничный отдел позвоночника. Со временем это ускоряет изнашивание межпозвонковых дисков и увеличивает вероятность формирования грыжи, особенно при малоподвижном образе жизни.

Факторы риска:

Возраст. Чаще всего грыжи возникают у людей в возрасте от 30 до 50 лет.

Ожирение. Лишний вес увеличивает нагрузку на позвоночник.

увеличивает нагрузку на позвоночник. Генетическая предрасположенность. Если у родственников были проблемы с позвоночником, риск увеличивается.

Если у родственников были проблемы с позвоночником, риск увеличивается. Курение. Снижает поступление кислорода к тканям диска, ускоряя его износ.

© SOPHIE-CARON/iStock.com

Симптомы грыжи позвоночника и почему она может не болеть

Симптомы зависят от того, где находится грыжа и давит ли она на нерв. Часто они могут проявляться только на одной стороне тела.

Боль в руке или ноге

Если грыжа в поясничном отделе, обычно болит поясница, ягодицы, бедро и икра. Иногда боль отдаёт в стопу. При грыже шейного отдела боль чаще чувствуется в плече и руке. При кашле, чихании или определённых движениях боль может стрелять вдоль руки или ноги. Часто её описывают как острую или жгучую.

Онемение и покалывание

Частый симптом — чувство онемения, мурашек или покалывания по ходу сдавленного нервного корешка.

Слабость в мышцах

Мышцы, на которые влияет зажатый грыжей нерв, могут терять силу. Из-за этого появляется трудность при подъёме или удержании предметов, а также повышается риск споткнуться при ходьбе.

Почему боль в спине не всегда от грыжи

Значительная часть межпозвонковых грыж выявляют случайно при МРТ, и при этом они не дают никаких симптомов. Согласно классическому исследованию, опубликованному в журнале The New England Journal of Medicine, у многих людей без болей в спине на МРТ выявляли изменения межпозвонковых дисков. Так, у 52% участников отмечалось хотя бы одно выпячивание диска, а у 27% — грыжа.

Почему так происходит:

Отсутствие компрессии. Если грыжа не сдавливает нервные корешки или спинной мозг, боли не будет.

грыжа нервные корешки или спинной мозг, боли не будет. Анатомические особенности. У некоторых людей нервные корешки расположены так, что грыжи их не затрагивают.

У некоторых людей нервные корешки расположены так, что грыжи их не затрагивают. Адаптация организма. Иногда организм приспосабливается к изменению в позвоночнике, и симптомы не проявляются.

В таких случаях грыжу обычно наблюдают. Решение об активной терапии должен принимать врач на основе полной клинической картины, а не только снимков.

Диагностика грыж

При подозрении на грыжу врач сначала проводит осмотр и опрос: уточняет симптомы, проверяет чувствительность, силу мышц и рефлексы. На основе этих данных можно определить, какие участки позвоночника и нервы могут быть затронуты.

Методы диагностики:

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Золотой стандарт для выявления грыж. Позволяет увидеть структуру дисков, степень выпячивания и компрессию нервных корешков.

Золотой стандарт для выявления грыж. Позволяет увидеть структуру дисков, степень выпячивания и компрессию нервных корешков. Компьютерная томография (КТ). Используется, если МРТ противопоказано. Менее информативна для мягких тканей.

Используется, если МРТ противопоказано. Менее информативна для мягких тканей. Рентген. Не показывает грыжи, но помогает исключить другие патологии позвоночника.

© RossHelen/iStock.com

Какой врач поможет

Первичный приём проводит терапевт или невролог. При необходимости пациента направляют к вертебрологу — специалисту по заболеваниям позвоночника.

Современные методы лечения

Консервативное лечение

В большинстве случаев межпозвонковые грыжи лечат без операции, особенно если нет выраженной компрессии нервных структур. При консервативном лечении симптомы проходят у 60–80% пациентов в течение 6–12 недель, а у 80–90% — в срок до 1 года. В него входят:

Медикаментозная терапия. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и краткосрочные миорелаксанты могут применять для уменьшения боли и мышечного спазма.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и краткосрочные миорелаксанты могут применять для уменьшения боли и мышечного спазма. Нервные блокады. Инъекции кортикостероидов и анестетиков рядом с поражённым нервным корешком могут временно уменьшить воспаление и облегчить сильную боль, особенно при неэффективности базовой медикаментозной терапии.

Инъекции кортикостероидов и анестетиков рядом с поражённым нервным корешком могут временно уменьшить воспаление и облегчить сильную боль, особенно при неэффективности базовой медикаментозной терапии. Лечебная физкультура (ЛФК). Специальные упражнения помогают укрепить мышцы спины, улучшить подвижность позвоночника и ускорить восстановление после острого периода.

Физиотерапевтические методы (ультразвук, электрофорез, магнитотерапия) могут сопровождать консервативное лечение, но их эффективность ограниченна и недостаточно подтверждена клиническими исследованиями.

Хирургическое лечение

До 66% грыж межпозвоночных дисков в поясничном отделе могут исчезнуть самостоятельно при консервативном лечении. Хирургическое вмешательство нужно только при неэффективности консервативной терапии или при неврологических осложнениях: выраженном снижении силы, нарушении чувствительности, потере контроля над мочеиспусканием или синдроме конского хвоста (сдавление нервных пучков внизу спины с болью и нарушением функций ног). В таких случаях операцию лучше провести как можно скорее.

Выбор метода зависит от размера и положения грыжи и сопутствующих проблем, таких как стеноз позвоночного канала.

Рекомендации и профилактика

Физическая активность. Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы спины, поддерживать гибкость позвоночника и снижать давление на диски. Даже короткие разминки каждые 1–2 часа при сидячей работе снижают нагрузку на позвоночник.

помогают укрепить мышцы спины, поддерживать гибкость позвоночника и снижать давление на диски. Даже короткие разминки каждые 1–2 часа при сидячей работе снижают нагрузку на позвоночник. Контроль веса. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на позвоночник, особенно на поясничный отдел. Поддержание нормального веса снижает риск обострений и замедляет прогрессирование грыжи.

Лишние килограммы увеличивают нагрузку на позвоночник, особенно на поясничный отдел. Поддержание нормального веса снижает риск обострений и замедляет прогрессирование грыжи. Правильная осанка. Старайтесь сидеть с прямой спиной, не сутультесь, держите плечи расслабленными. Используйте эргономичное кресло, подставку для ног и поддерживающую подушку для поясницы.

Старайтесь сидеть с прямой спиной, не сутультесь, держите плечи расслабленными. Используйте эргономичное кресло, подставку для ног и поддерживающую подушку для поясницы. Питание. Рацион, богатый белком, кальцием, витамином D и другими микроэлементами, поддерживает здоровье костей и мышц. Включайте молочные продукты, рыбу, яйца, бобовые и свежие овощи.

и другими микроэлементами, поддерживает здоровье костей и мышц. Включайте молочные продукты, рыбу, яйца, бобовые и свежие овощи. Правильное поднятие тяжестей. Если нужно поднять предмет, держите спину прямой, а ноги — согнутыми в коленях. Не наклоняйтесь резко вперёд и избегайте скручивания туловища во время подъёма.

Если нужно поднять предмет, держите спину прямой, а ноги — согнутыми в коленях. Не наклоняйтесь резко вперёд и избегайте скручивания туловища во время подъёма. Не носите обувь на высоком каблуке. Такая обувь нарушает правильное положение позвоночника.

Главное: межпозвонковая грыжа — это частая, но управляемая проблема

Межпозвонковая грыжа — это повреждение диска, когда часть мягкого ядра выходит наружу. Она может давить на нерв, вызывая боль, онемение или слабость, но иногда никак не проявляется. Чаще встречается в поясничном и шейном отделах. Причины — возрастные изменения, травмы, высокие нагрузки. Диагноз ставят с помощью МРТ, КТ или осмотра у терапевта/невролога. Лечение обычно консервативное: НПВС, блокада нервов, ЛФК. Операция нужна только при осложнениях. Для профилактики и жизни с грыжей важны активность, контроль веса, правильная осанка, питание и осторожное поднятие тяжестей.

