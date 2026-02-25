По этой причине походка испорчена у миллионов: как бороться

Деформация большого пальца стопы развивается постепенно и поначалу кажется лишь косметическим дефектом, однако со временем может привести к хроническому воспалению, изменению походки и постоянному дискомфорту. Разобрались, почему появляется косточка, кто находится в группе риска и можно ли остановить её рост без операции.

Что такое вальгусная деформация большого пальца стопы

Hallux valgus — это деформация стопы, при которой большой палец постепенно отклоняется в сторону, а сустав у его основания смещается. В результате головка первой плюсневой кости выпирает, образуя характерную шишку или косточку. Эта деформация нарушает биомеханику стопы, приводит к перераспределению нагрузки и вызывает боль, воспаление и ограничение движения.

Анатомия и развитие смещения

Стопа состоит из пяточной кости, плюсневых костей и фаланг пальцев. Плюсневые кости формируют среднюю часть стопы и служат опорой для пальцев и распределения нагрузки при ходьбе. В норме большой палец стопы расположен прямо, а нагрузка при ходьбе равномерно распределяется между всеми плюсневыми костями. При вальгусной деформации происходит следующее:

Первая плюсневая кость смещается внутрь.

Большой палец отклоняется наружу.

Головка первой плюсневой кости выпирает, формируя шишку.

Меняется походка и распределение нагрузки, это приводит к боли и воспалению.

Стадии вальгусной деформации

Смещение прогрессирует постепенно и проходит несколько стадий:

Норма: угол отклонения большого пальца менее 15°.

Лёгкая: примерно 15–20° — небольшая шишка, обычно без боли.

Умеренная: около 20–40° — заметная деформация, дискомфорт при ходьбе.

Тяжёлая: более 40° — сильная деформация, боль, трудности с обувью.

Причины и факторы риска

Причины возникновения вальгусной деформации до конца не изучены. Учёные считают, что на её развитие влияют как наследственные факторы, так и образ жизни. Информация о генетической предрасположенности пока ограниченна, и конкретные гены, отвечающие за её развитие, не выявлены.

У взрослых развитие этой деформации, вероятнее всего, связано с наследственными особенностями формы и строения стопы, а также с её биомеханикой — тем, как она движется при ходьбе.

Неправильная обувь считается одним из главных провоцирующих факторов. Особую опасность представляют:

Обувь с узким носом, которая сдавливает пальцы и нарушает их естественное положение.

которая сдавливает пальцы и нарушает их естественное положение. Высокие каблуки (выше 5 см), которые увеличивают нагрузку на передний отдел стопы.

которые увеличивают нагрузку на передний отдел стопы. Жёсткая обувь без амортизации, которая не поддерживает свод стопы.

Однако исследования не подтверждают прямую причинно-следственную связь между обувью и развитием деформации. Тем не менее последняя может усугублять состояние у людей с уже существующей предрасположенностью.

Симптомы и проявления

Вальгусная деформация развивается постепенно, и на ранних стадиях симптомы могут быть слабо выражены. Однако по мере развития проявления становятся всё более заметными и болезненными.

Ранние симптомы

Лёгкий дискомфорт или усталость в стопе после длительной ходьбы.

после длительной ходьбы. Ощущение давления или трения в области большого пальца.

Появление мозолей или натоптышей на внутренней стороне стопы.

Поздние симптомы

Выраженная шишка на внутренней стороне стопы.

на внутренней стороне стопы. Боль и воспаление в области сустава большого пальца стопы.

в области сустава большого пальца стопы. Ограничение подвижности большого пальца.

Перекрёст пальцев, при котором большой палец заходит под второй.

при котором большой палец заходит под второй. Проблемы с подбором обуви из-за деформации.

Отёки и покраснение в области сустава.

Боль при вальгусной деформации может быть разной интенсивности: от лёгкого дискомфорта до выраженного болевого синдрома, который мешает ходить и выполнять повседневные дела.

Диагностика: как определить степень деформации

При диагностике важно не только определить, есть ли вальгусная деформация, но и оценить её степень, а также исключить другие возможные причины боли, например подагру или артрит.

Осмотр и сбор анамнеза

Врач-ортопед начинает диагностику с осмотра стопы и сбора анамнеза. Он оценивает:

форму и положение большого пальца;

степень выраженности шишки;

подвижность сустава;

мозоли и натоптыши.

Рентгенография

Рентгенография стопы в двух проекциях с нагрузкой — это основной метод диагностики вальгусной деформации. Она позволяет:

определить угол отклонения большого пальца;

оценить состояние сустава и степень деформации;

исключить другие заболевания (артрит, подагру);

спланировать тактику лечения.

Консервативное лечение

На ранних стадиях развитие вальгусной деформации можно притормозить и уменьшить боль. Однако консервативные методы не убирают косточку и не возвращают палец в исходное положение. Они помогают снизить нагрузку на сустав и сделать симптомы менее выраженными.

Правильная обувь

Выбор правильной обуви — это первый и самый важный шаг в лечении. Рекомендуется:

избегать обуви с узким носом и высоким каблуком;

обуви с узким носом и высоким каблуком; выбирать модели с широким носом, которые не сдавливают пальцы;

которые не сдавливают пальцы; отдавать предпочтение обуви с мягкой подошвой и хорошей амортизацией.

Ортопедические стельки и межпальцевые вкладыши

Ортопедические стельки помогают поддерживать свод стопы и равномерно распределять нагрузку. Межпальцевые вкладыши (сепараторы), несмотря на их популярность, менее эффективны.

Медикаментозные средства

При выраженной боли и воспалении врач может назначить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако важно помнить, что они лишь временно снимают симптомы и не устраняют причину заболевания.

Когда нужна операция

Операция по удалению шишки на большом пальце — это единственный способ навсегда избавиться от нароста и выровнять стопу. Есть множество методов хирургического лечения hallux valgus, однако конкретную технику врач выбирает индивидуально, в зависимости от степени деформации, клинической картины, возраста пациента, сопутствующих заболеваний и уровня функциональных нарушений.

Операция может быть показана, когда:

есть выраженная деформация, которая ограничивает подвижность и болит;

которая ограничивает подвижность и болит; консервативные методы неэффективны;

деформация прогрессирует;

есть осложнения (перекрёст пальцев, воспаление).

Первичное восстановление занимает 6–12 недель, окончательная реабилитация — от шести месяцев.

Главное: исправить косточку без операции невозможно

Вальгусная деформация большого пальца стопы (Hallux valgus) — это постепенное отклонение большого пальца наружу с выпиранием косточки у основания. Она может вызывать боль, воспаление и ограничение движения. Причины включают наследственную предрасположенность и особенности строения стопы. Узкая или жёсткая обувь, высокий каблук могут усугублять деформацию, но прямой причинно-следственной связи нет. Консервативное лечение (правильная обувь, стельки, НПВП) облегчает симптомы и замедляет прогресс, но не устраняет деформацию. Единственный способ полностью исправить стопу — операция, показанная при сильной боли, ограничении движения или прогрессировании деформации.

