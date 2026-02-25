Медицина умеет бороться с бактериями, контролировать воспаление и уменьшать боль. Но не всегда может точно ответить на вопрос, почему болезнь вообще началась. Разобрали три распространённых диагноза, которые врачи не могут объяснить, но успешно лечат.

Артериальная гипертензия

Повышенное артериальное давление встречается у каждого третьего взрослого жителя планеты. Тем не менее патогенез (механизм возникновения) болезни изучен не до конца. Точно известно, что возраст, лишний вес, избыток соли, стресс и наследственность могут повлиять на развитие гипертонии. Но нет одного виновника, который запускает болезнь.

Американская ассоциация кардиологов считает, что это мультифакторное заболевание, и свой вклад вносят:

наследственная предрасположенность;

предрасположенность; нарушение регуляции тонуса сосудов;

дисбаланс нервной и эндокринной систем;

систем; реакция на хронический стресс и факторы среды.

При этом кардиологи не исключают, что есть и другие, неизвестные пока факторы.

Пробелы в цепочке патогенеза не мешают врачам успешно лечить гипертонию. Антигипертензивные препараты (ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, диуретики), изменение образа жизни и контроль факторов риска эффективно снижают давление и риски сердечно-сосудистых осложнений.

Синдром раздражённого кишечника

Это расстройство пищеварительной системы, которое сопровождается болями в животе, метеоризмом и изменением стула (диарея или запор). По разным оценкам, им страдает 10–15% людей. При этом заболевании кишечник плохо функционирует, но структурно остаётся в норме: в нём нет воспаления, язв, опухолей или других повреждений. Считается, что синдром раздражённого кишечника — это нейрогастроинтестинальное расстройство, то есть его вызывает нарушение взаимодействия мозга и кишечника. Но какое именно, неизвестно.

В научной литературе упоминают несколько потенциальных причин:

повышенная чувствительность кишечника к растяжению (висцеральная гиперчувствительность);

к растяжению (висцеральная гиперчувствительность); изменение микробиоты (состава кишечных бактерий);

(состава кишечных бактерий); нарушение моторики (движения кишечника);

(движения кишечника); генетические особенности;

особенности; нарушения функции слизистой оболочки и иммунной системы.

Несмотря на сложный механизм возникновения, синдром раздражённого кишечника поддаётся лечению. Американская ассоциация гастроэнтерологов рекомендует диету с ограничением легкоферментируемых углеводов (FODMAP-диету), препараты для регуляции стула и когнитивно-поведенческую терапию.

Интерстициальный цистит

Его ещё называют синдромом болезненного мочевого пузыря. Это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание, при котором пациенты жалуются на тазовую боль и учащённое мочеиспускание. Только, в отличие от обычного цистита, бактерии тут ни при чём. Заболевание чаще всего встречается у женщин: примерно 3 из 1000 женщин живут с интерстициальным циститом.

Американская ассоциация урологов подчёркивает: на сегодняшний день не хватает данных, чтобы точно ответить на вопрос, развивается синдром самостоятельно или становится осложнением другой патологии мочевого пузыря.

Предположительно, это состояние возникает из-за сочетания нескольких факторов:

нарушения защитных механизмов слизистой мочевого пузыря;

дисфункции местных нервных и химических сигналов, которые управляют органом;

хронического или аутоиммунного воспаления.

Универсального метода лечения интерстициального цистита нет, но индивидуально подобранная терапия позволяет контролировать симптомы. Обычно назначают обезболивающие, антидепрессанты в малых дозах, физические упражнения для мышц тазового дна и внутрипузырные инстилляции (введение лекарств в мочевой пузырь).

Главное: причины болезни могут быть неизвестны, но это не мешает их лечить

Точный механизм возникновения некоторых болезней врачи объяснить не могут. Однако это не мешает эффективно их лечить. Например, наука не знает точно, почему развивается артериальная гипертензия, синдром раздражённого кишечника или интерстициальный цистит. Однако известны ключевые моменты работы органов и систем. Зачастую этого достаточно, чтобы контролировать симптомы, предотвращать осложнения и улучшать качество жизни.

