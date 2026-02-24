Учёные создали бактерии, поедающие раковые опухоли изнутри

Новая технология со временем может стать революционной.

Учёные использовали бактерию Clostridium sporogenes, которая обычно обитает в почве. Она может выживать только в местах, полностью лишённых кислорода. Ядра крупных опухолей как раз состоят из мёртвых клеток и не содержат кислорода, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий. Работа опубликована в ACS Publications.

Главная проблема в том, что, размножаясь и продвигаясь к краям опухоли, бактерии попадали в зоны с небольшим количеством кислорода и погибали, не успев полностью уничтожить рак. Чтобы решить эту задачу, учёные внедрили в бактерии ген, повышающий их устойчивость к кислороду.

Однако просто сделать бактерии устойчивыми к кислороду было недостаточно — важно было контролировать этот процесс. Если бы устойчивость включалась слишком рано, бактерии могли бы выживать в крови и других здоровых тканях, что создало бы угрозу для пациента. Для точного контроля исследователи использовали природный механизм бактериальной коммуникации, известный как чувство кворума (quorum sensing).

Бактерии выделяют химические сигнальные молекулы, и по мере роста их популяции сигнал усиливается. Ген устойчивости к кислороду активируется, только когда сигнал достигает определённого порога, то есть когда внутри опухоли накопилось достаточно бактерий. Это гарантирует, что механизм выживания включается только в нужном месте и в нужное время. В экспериментах учёные подтвердили работоспособность системы, запрограммировав бактерии на производство светящегося в момент активации белка.

Следующий этап — объединить все гены в одной бактерии и провести доклинические испытания на животных.

