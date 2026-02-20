Учёные обнаружили подсказку к диагностике агрессивного рака

Датские исследователи выявили неизвестный вирус, связанный с колоректальным раком.

© Panuwat Dangsungnoen

Исследователи из Университета Южной Дании и Университетской больницы Оденсе сделали важный шаг в понимании природы колоректального рака. Они обнаружили неизвестный ранее вирус, который живёт внутри кишечной бактерии и значительно чаще встречается у онкологических пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Medicine.

Колоректальный рак остаётся одним из самых распространённых и смертоносных онкологических заболеваний в западном мире. Несмотря на известные факторы риска, такие как возраст и питание, точные механизмы возникновения болезни неизвестны. В последние годы учёные все более активно изучают микрофлору кишечника, пытаясь найти ключ к разгадке.

В центре внимания исследователей оказалась бактерия Bacteroides fragilis. Она давно известна своей связью с колоректальным раком, но при этом обитает и в кишечнике здоровых людей.

Учёные предположили, что разгадка может быть не в самой бактерии, а в том, что находится внутри неё. Изучив генетический материал бактерий, исследователи обнаружили, что у пациентов с диагностированным раком Bacteroides fragilis гораздо чаще несёт в себе особый вирус — бактериофаг. Этот вирус живёт и размножается внутри бактериальных клеток.

«Мы обнаружили новый вирус, который тесно связан с бактериями именно у онкологических пациентов, — комментирует доктор Флемминг Дамгаард, один из авторов исследования. — Похоже, что ключевую роль играет не столько сама бактерия, сколько её взаимодействие с вирусом, который её заражает».

Исследование установило чёткую статистическую связь, но пока не ответило на главный вопрос: вирус — это причина развития рака или же просто маркер других изменений в кишечнике?

Учёные предлагают новый взгляд на природу заболевания. Учитывая, что до 80% риска развития колоректального рака связано с факторами окружающей среды, изменение вирусного «населения» бактерий может существенно влиять на микробиом кишечника.

В практическом плане это открытие может привести к созданию новых методов диагностики. Сегодня скрининг рака кишечника основан в том числе на анализе кала на скрытую кровь. В будущем, как предполагают исследователи, такие тесты смогут также искать и следы обнаруженных вирусов.

В предварительных анализах наличие определённых вирусных последовательностей позволило выявить около 40% случаев рака, при этом у большинства здоровых людей они отсутствовали.

Исследователи подчёркивают, что работа находится на ранней стадии. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, действительно вирус может становиться мишенью для профилактики или ранней диагностики или же это лишь косвенный признак болезни.