Названы признаки, по которым можно отличить деликатную проблему от опасного состояния

Задержка стула часто кажется неприятностью, которую легко решить таблеткой из домашней аптечки. Однако за этим может скрываться и кишечная непроходимость. Разобрались, как отличить временный сбой в работе кишечника от опасной патологии.

© Viktoria Korobova/iStock.com

Проблемы с работой кишечника — явление частое. Например, с запорами сталкиваются около 12% взрослых людей, а у пожилых этот показатель составляет 19% (каждый пятый). Здесь важно отметить, что за проблемной дефекацией может скрываться куда более серьёзное состояние — кишечная непроходимость. Она требует неотложного хирургического вмешательства, без которого приводит к смерти.

Поэтому крайне важно вовремя распознавать симптомы, чтобы отличить обычный запор от кишечной непроходимости. Правильные действия в первые часы помогут предотвратить опасные изменения и спасти жизнь.

Что такое запор

Это нарушение работы кишечника, которое проявляется уменьшением частоты стула и изменением его консистенции. Норма индивидуальна, однако таковой считается дефекация от трёх раз в день до трёх раз в неделю. Если стул случается реже либо он регулярный, но требует сильного натуживания, можно говорить о запоре.

В 1997 году в Scandinavian Journal of Gastroenterology впервые была опубликована Бристольская шкала формы кала. Согласно этой классификации:

Кал в виде твёрдых комков, похожих на орехи, указывает на тяжёлый запор.

похожих на орехи, указывает на тяжёлый запор. Запор средней тяжести характеризуется колбасовидным, но плотным и комковатым калом.

Кроме изменений консистенции для запора также характерны:

необходимость сильного натуживания;

ощущение неполного опорожнения кишечника;

кишечника; ощущение механического препятствия в прямой кишке.

Основные факторы развития запора — это:

дефицит пищевых волокон (клетчатки) и недостаточное потребление жидкости;

(клетчатки) и недостаточное потребление жидкости; малоподвижный образ жизни;

образ жизни; привычка терпеть и откладывать поход в туалет;

поход в туалет; приём некоторых препаратов (например, сорбентов, препаратов железа, бета-блокаторов, НПВС, некоторых антидепрессантов или спазмолитиков).

Что такое кишечная непроходимость

Кишечная непроходимость (илеус) — это полное или частичное нарушение продвижения содержимого по пищеварительному тракту. В отличие от запора, это не просто задержка стула, а полная его остановка, которая сопровождается стремительным ухудшением состояния.

Среди самых опасных форм кишечной непроходимости выделяют:

странгуляционную, при которой сдавливаются сосуды и брыжейка (например, при завороте кишок), что за считаные часы приводит к омертвению тканей;

при которой сдавливаются сосуды и брыжейка (например, при завороте кишок), что за считаные часы приводит к омертвению тканей; обтурационную, возникающую из-за перекрытия просвета кишки опухолью или инородным телом;

возникающую из-за перекрытия просвета кишки опухолью или инородным телом; сосудистую, связанную с тромбозом сосудов, питающих кишечник.

Патологические изменения при непроходимости развиваются стремительно:

резко нарушается всасывание воды, что приводит к обезвоживанию;

что приводит к обезвоживанию; скопление каловых масс вызывает сильную интоксикацию;

давление на стенки кишки нарушает кровообращение, из-за чего возрастает риск некроза и перфорации (разрыва) кишечника с последующим перитонитом.

Как отличить запор от кишечной непроходимости

© Рамблер

Что делать и чего не делать

Если нет острой боли, рвоты и других угрожающих здоровью симптомов, то при запорах можно:

увеличить количество жидкости — до 1,5–2 литров в день;

— до 1,5–2 литров в день; добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой (овощи, отруби, цельнозерновые крупы);

увеличить физическую нагрузку, например пешие прогулки (для стимуляции перистальтики кишечника);

например пешие прогулки (для стимуляции перистальтики кишечника); использовать слабительные средства, которые ранее прописывал врач в таких случаях (самостоятельно принимать такие средства нельзя).

Важно. Если есть хоть малейшее подозрение на непроходимость (острая боль, слабость, рвота, отсутствие газов), то нужно немедленно вызывать скорую помощь.

При непроходимости категорически нельзя:

принимать слабительные — они усиливают сокращение кишечника, а если есть механическое препятствие, это может привести к разрыву кишки;

— они усиливают сокращение кишечника, а если есть механическое препятствие, это может привести к разрыву кишки; ставить клизмы — большой объём воды создаёт критическое давление выше места закупорки;

— большой объём воды создаёт критическое давление выше места закупорки; греть живот или активно двигаться — это ускоряет развитие воспаления и ухудшает прогноз.

Как лечат непроходимость

Диагностику проводят в экстренном режиме в стационаре. Первым делом пациента осматривает хирург. Затем проводят рентгенографию и УЗИ (иногда и КТ) брюшной полости. Это нужно для визуализации препятствия. По анализам крови определяют уровень интоксикации и электролитных нарушений.

Тактика лечения зависит от формы патологии. Если это функциональный сбой (когда кишечник перестал нормально работать), то можно обойтись консервативной терапией. При механической блокаде или признаках некроза единственный выход — экстренная операция. Главный фактор успеха здесь — скорость. Чем раньше устранить препятствие, тем выше шансы на восстановление без тяжёлых осложнений.

Главное о том, как различить запор и кишечную непроходимость

Если задержка стула сопровождается схваткообразной болью, рвотой и полным отсутствием газов, немедленно вызывайте скорую помощь. В этой ситуации категорически запрещено принимать слабительные или ставить клизмы, так как это может спровоцировать разрыв кишечника. При подозрении на непроходимость время — главный фактор спасения жизни.

