Россиянам рассказали, как быть с неприятной кожной болезнью

Прыщи — не просто косметический дефект, а воспалительное заболевание, за которым могут стоять срьёзные изменения в работе организма. Разобрались, что нужно, а чего нельзя делать при угревой болезни.

Акне — медицинский термин, которым описывают болезнь, проявляющуюся прыщами и угревой сыпью. По статистике, с высыпаниями разной степени тяжести сталкиваются до 85% людей в возрасте от 12 до 25 лет, а также значительная часть взрослых после 30 лет.

Понимание механизмов развития акне помогает избежать ошибок в уходе и своевременно обратиться к специалисту. Помните, что самолечение часто приводит к образованию рубцов и воспалительной пигментации, от которых избавиться сложнее, чем от прыщей.

Как образуются прыщи

Акне — следствие сбоя работы волосяного фолликула и сальной железы. Процесс запускается из-за гиперкератоза — избыточного деления клеток кожи. Они не успевают отшелушиваться и смешиваются с кожным салом. Так образуется пробка, которая перекрывает выход из поры.

Под пробкой активно размножаются бактерии. Продукты их жизнедеятельности провоцируют ответ иммунной системы — воспаление, что и приводит к появлению акне.

В зависимости от глубины поражения и выраженности воспаления образуются:

комедоны — бывают закрытыми (белые подкожные бугорки) или открытыми (черные точки),

— бывают закрытыми (белые подкожные бугорки) или открытыми (черные точки), папулы — плотные красные узелки без гнойного содержимого,

— плотные красные узелки без гнойного содержимого, пустулы — имеют белую головку с гноем в центре,

— имеют белую головку с гноем в центре, узлы — глубокие болезненные воспаления в дерме, часто оставляющие рубцы.

— глубокие болезненные воспаления в дерме, часто оставляющие рубцы.

Причины появления прыщей

Гормоны

Это ключевой фактор. Установлено, что мужские половые гормоны (андрогены) активизируют работу сальных желёз, в то время как у эстрогенов (женских гормонов) противоположное действие. Таким образом, вероятность развития акне во многом зависит от соотношения андрогенов и эстрогенов.

Гормональные колебания бывают

в подростковом возрасте,

возрасте, при окончании лютеиновой фазы (за несколько дней до менструации),

фазы (за несколько дней до менструации), при беременности ,

, в менопаузе.

Серьёзные формы акне могут указывать на эндокринные нарушения, например, синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Генетическая предрасположенность

Наследственность определяет:

размер сальных желёз,

чувствительность к гормонам,

к гормонам, скорость деления клеток кожи.

Если оба родителя страдали тяжёлой формой акне, вероятность появления аналогичных проблем у ребёнка возрастает в несколько раз.

Гиперкератоз и себорея

Нарушение кератинизации приводит к тому, что чешуйки кожи не успевают слущиваться, создавая «пробки» в порах.

В сочетании с себореей (избыточной выработкой кожного сала) это создаёт идеальную среду для развития воспаления.

Микробная флора

Бактерии Cutibacterium acnes и другие микроорганизмы живут на коже каждого человека. Однако при закупорке пор и избытке сала их колонии стремительно растут, запуская каскад иммунных реакций, что приводит к воспалению.

Питание

Связь рациона и состояния кожи активно изучается и пока окончательно не доказана. Больше всего споров о шоколаде. В 1960-х годах было проведено исследование, где было показано, что этот продукт не вызывает акне. Однако работу раскритиковали за ненадлежащий дизайн эксперимента.

Современные исследования демонстрируют, что употребление шоколада, по крайней мере, может усиливать проявления угревой болезни. Также учёные допускают возможную негативную роль избытка сахара и цельного молока в рационе (но это ещё предстоит доказать).

Внешние факторы

Развитию акне также способствуют:

неправильный уход — использование слишком жирной косметики,

— использование слишком жирной косметики, инсоляция — ультрафиолетовые лучи способствуют утолщению рогового слоя,

— ультрафиолетовые лучи способствуют утолщению рогового слоя, выдавливание прыщей (это разносит инфекцию на другие участки кожи) и травмы.

(это разносит инфекцию на другие участки кожи) и травмы.

Что делать, если появились прыщи

Первые семь дней — критический период, когда правильный уход может предотвратить появление рубца. Вот, что важно:

не давить и не травмировать прыщи,

и не травмировать прыщи, очищать 2 раза в день средствами с нейтральным pH, (чтобы не разрушать защитный барьер кожи),

2 раза в день средствами с нейтральным pH, (чтобы не разрушать защитный барьер кожи), т очечно нанести средство с салициловой кислотой, которая растворяет сальные пробки,

с салициловой кислотой, которая растворяет сальные пробки, на время воспаления исключить жирные и плотные кремы, которые забивают поры.

Важно. Если высыпания появляются регулярно, долго не проходят или их слишком много — это повод для обращения к дерматологу.

У врача

Важно выяснить причины, из-за которых появляются прыщи. Для этого нужно пройти обследование:

анализы крови — общий и биохимический,

анализ крови на гормоны (тестостерон, ЛГ, ФСГ),

УЗИ органов малого таза или печени (в некоторых случаях).

При лёгких формах, как правило, ограничиваются местными препаратами. При тяжёлом течении акне врач может назначить системную терапию — приём антибиотиков, оральных контрацептивов (для стабилизации гормонального фона) и системных ретиноидов (для нормализации ороговения кожи).

Профилактика

Для профилактики акне важно соблюдать принципы базового ухода за кожей:

бережное очищение средствами с нейтральным рН,

средствами с нейтральным рН, использование кератолитиков (кислот) для обновления эпидермиса,

(кислот) для обновления эпидермиса, обязательное увлажнение, чтобы кожа не вырабатывала лишнее сало.

Также рекомендуется:

избегать провоцирующих факторов (например, слишком жирных кремов и масел),

(например, слишком жирных кремов и масел), сбалансировать питание, ограничив быстрые углеводы и цельное молоко (если заметна связь с высыпаниями),

ограничив быстрые углеводы и цельное молоко (если заметна связь с высыпаниями), защищать кожу от солнца.

Главное

Акне — воспаление, вызванное гиперкератозом, избытком кожного сала и бактериями. Ключевую роль играют генетика и гормоны, а питание и образ жизни могут усилить патологический процесс.

Главное правило при первых высыпаниях — не травмировать кожу. Если выдавить прыщ, инфекция может распространиться дальше. Чтобы понять причину появления прыщей и предотвратить их образование в будущем, нужно обратиться к врачу-дерматологу и сдать анализы.

