Обычная болезнь может ударить сильнее, чем кажется — врач назвал риски

Когда люди слышат слово «атеросклероз», первым органом-мишенью, который приходит на ум, чаще всего становится сердце. Однако у этого системного заболевания есть не такие очевидные, но не менее грозные последствия. Сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Олег Гулаев рассказал «Рамблеру», какие осложнения могут развиться тихо, но с крайне серьёзными последствиями.

© Nadzeya Haroshka/iStock.com

Атеросклероз — одна из ведущих причин смерти в мире, ежегодно она забирает миллионы жизней. Это хроническое заболевание, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки, сужающие просвет сосудов и нарушающие кровоснабжение органов. Считается, что склонность сосудов накапливать бляшки — своего рода расплата за эволюционное преимущество: способность быстро заживлять повреждения и бороться с инфекциями.

«Когда мы говорим о системном заболевании, речь идёт не просто о медицинском термине. К сожалению, если процесс начался, он редко ограничивается какой-то одной ветвью сосудов. То, как болезнь проявит себя у конкретного человека, зависит и от наследственности, и от образа жизни и привычек на протяжении всей жизни. Поэтому одни люди могут сталкиваться с осложнениями по сердцу, другие — с поражением ног, почек или мозга, а третьи — с несколькими одновременно». Гулаев Олег Георгиевич кандидат медицинских наук, врач — сердечно-сосудистый хирург клиники Медскан/Hadassah

Поражение артерий ног

Заболевание периферических артерий — это распространённое следствие атеросклероза, которое может никак не проявляться в начале. Однако его риск резко повышается с возрастом и сопутствующими факторами (диабет, курение, высокое давление).

«Самое неприятное в поражении артерий ног — это то, что человек может годами списывать дискомфорт при ходьбе на возраст, усталость мышц или больные суставы. А в это время бедренные или подколенные артерии постепенно сужаются, лишая ткани питания. Болеть по-настоящему начинает, когда сосуд сужен критически — на 90% и больше».

Такое поражение в тяжёлых случаях может привести к гангрене и ампутации конечностей. Оно встречается примерно у 10–15% людей старше 50 лет, особенно у тех, кто курит и болеет диабетом.

Эректильная дисфункция у мужчин

Часто это может быть самым первым симптомом атеросклероза. Артерии полового члена очень тонкие. Их диаметр меньше, чем у коронарных артерий, питающих сердце, поэтому атеросклероз поражает их раньше на 3–5 лет.

«Сосудистая причина эректильной дисфункции может быть связана и с атеросклерозом подвздошных артерий, которые питают в том числе область таза», — отмечает врач.

По словам сосудистого хирурга, мужчины склонны списывать такие проблемы на возраст или стресс либо искать решение у уролога. Однако проблемы с эрекцией после 45 — это веский повод проверить состояние сердечно-сосудистой системы.

Поражение сосудов головного мозга

Атеросклероз сосудов головного мозга и сонных артерий может привести к инсульту или хроническому ухудшению мышления (сосудистая деменция).

© ALIOUI Mohammed Elamine/iStock.com

Поражение сонных артерий часто идёт в паре с ишемической болезнью сердца. Кроме артерий сердца бляшки начинают накапливаться в крупных артериях, питающих головной мозг. Особенно часто бляшки накапливаются в местах, где сосудистая стенка подвергается сильному напряжению — на развилках сонных артерий.

«Эти участки особенно уязвимы: турбулентный кровоток повреждает эндотелий, а бляшки постепенно сужают просвет сосудов. Часто первые признаки нарушений кровотока остаются незамеченными до момента серьёзного события, например транзиторной ишемической атаки или инсульта», — отмечает сосудистый хирург.

По словам специалиста, как и в случае с поражением артерий ног, такое состояние может никак не проявляться, пока просвет артерии не сужен на 80% и более или пока кусочек бляшки не оторвётся, вызвав транзиторную ишемическую атаку или инсульт.

Профилактика атеросклероза

По некоторым данным, в России атеросклероз в той или иной форме есть у более чем 70% взрослых в возрасте от 40 до 67 лет. Поэтому, чтобы не допустить развитие таких осложнений, важна профилактика:

Регулярно измеряйте давление, контролируйте уровень сахара и липидов крови.

контролируйте уровень сахара и липидов крови. Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя.

Снижайте потребление насыщенных жиров и соли и увеличивайте долю овощей, фруктов и клетчатки.

Своевременно проходите медицинские обследования. Для выявления атеросклероза это УЗИ сонных и периферических артерий и ЭхоКГ сердца.

© Svitlana Hulko/iStock.com

Следовать этим рекомендациям особенно важно людям с наследственной предрасположенностью, гипертонией, диабетом или ожирением, так как именно сочетание факторов риска ускоряет развитие атеросклероза и повышает вероятность тяжёлых осложнений.

Главное: атеросклероз — системное заболевание, которое поражает не только сердце

На стенках артерий образуются холестериновые бляшки, сужающие сосуды и нарушающие кровоснабжение. Болезнь может проявляться по-разному у разных людей, в зависимости от наследственности и образа жизни. Поражение артерий ног может вызывать боли при ходьбе, язвы и гангрену, иногда приводя к ампутации. У мужчин ранним признаком болезни часто становится эректильная дисфункция из-за сужения мелких сосудов полового члена или подвздошных артерий. Атеросклероз сонных артерий повышает риск инсульта, при этом первые признаки могут долго оставаться незаметными. Профилактика включает контроль давления, сахара и липидов, отказ от курения и алкоголя, сбалансированное питание и регулярные медицинские обследования, особенно для людей с наследственной предрасположенностью, гипертонией, диабетом или ожирением.

Текст проверил врач — сердечно-сосудистый хирург клиники Медскан/Hadassah, к. м. н. Гулаев Олег Георгиевич, стаж 21 год.

