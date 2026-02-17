Учёные раскрыли секрет защиты от токсоплазмы
Паразитом заражены миллионы людей по всему миру.
Новое исследование, проведенное учеными UVA Health из Университета Вирджинии, проливает свет на то, как иммунной системе удается держать под контролем опасного паразита.
Речь идет о токсоплазме (Toxoplasma gondii) — паразите, который попадает в организм человека через контакт с кошками, немытые овощи или плохо обработанное мясо. Поселяясь в мозге, токсоплазма остается там навсегда. Для людей с крепким иммунитетом это соседство обычно проходит бессимптомно, но для тех, у кого защитные силы организма ослаблены, паразит может стать смертельно опасным, вызывая тяжёлое заболевание — токсоплазмоз.
Работа обупликована в Science Advances. Оказалось, что токсоплазма способна атаковать и заражать клетки-киллеры CD8+ Т-лимфоциты, которые иммунная система посылает на её уничтожение.
Команда исследователей под руководством кандидата наук Тэйджи Харриса обнаружила, что у клеток есть защита от этой атаки паразита. Заражённые клетки активируют особый механизм «самоуничтожения» с помощью фермента каспазы-8.
«Мы обнаружили, что если Т-клетки сами оказываются инфицированы, они могут выбрать гибель. А так как паразиту для жизни необходима клетка-хозяин, её смерть означает и гибель самого захватчика».
В ходе экспериментов мыши, в Т-клетках которых отсутствовала каспаза-8, погибали от инфекции, в то время как мыши с работающим ферментом оставались здоровыми. Ученые считают, что это открытие не только объясняет, почему большинство людей не чувствуют присутствия паразита, но и открывает новые пути для помощи пациентам с ослабленным иммунитетом, для которых токсоплазмоз представляет реальную угрозу.