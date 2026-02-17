Врачи предупредили: эти привычные способы убрать бородавку опасны

Бородавки чаще всего не представляют серьёзной угрозы здоровью, но могут доставлять заметный эстетический дискомфорт. Врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили рассказала «Рамблеру», чего не нужно делать с бородавками и какие ошибки могут усугубить проблему.

Желание избавиться от бородавок как можно скорее вполне понятно: неровная поверхность, изменение цвета кожи и риск случайно травмировать образование заставляют искать быстрые решения. Народная медицина и бабушкины советы могут привести к химическим ожогам или инфекции.

«Самостоятельные попытки удаления бородавок опасны. Бородавка — это не просто нарост, а результат захвата клеток кожи вирусом папилломы человека, который заставляет ткани разрастаться. А подпитывает её расширенная сеть капилляров в тканях». Дзимцеишвили Лала Дазмировна врач-дерматолог, косметолог

Поскольку вирусные частицы находятся в глубоком базальном слое эпидермиса, поверхностное прижигание или срезание верхушки не решает проблему. Напротив, повреждение структуры бородавки часто приводит к аутоинокуляции — разбрасыванию вируса на соседние здоровые участки, из-за чего вместо одной бородавки может появиться целая россыпь. Кроме того, под видом безобидной бородавки может скрываться новообразование совсем другого характера. Вмешательство домашними методами без профессиональной диагностики может привести к осложнениям и шрамам.

Вот четыре способа, которые категорически не рекомендуются.

Перевязывать ниткой или волосом

Считается, что, если перевязать основание бородавки, она «отсохнет».

«Этот метод вызывает ишемический некроз ткани. При попытке отрыва бородавки возможно локальное кровотечение, а слишком тугое наложение лигатуры может повредить нервные окончания и привести к потере чувствительности», — объясняет дерматолог.

Лигирование также может вызвать сильную боль и повысить риск вторичной бактериальной инфекции. Главная проблема метода в том, что он не устраняет вирус папилломы человека в базальном слое эпидермиса, поэтому бородавка может появиться снова, часто на месте сформировавшегося рубца.

Прижигать чистотелом (аптечным или природным)

Важно различать растение и аптечный раствор. Последний обычно состоит из сильных щелочей (гидроксид натрия или калия).

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Molecular Sciences показало, что сок чистотела большого (Chelidonium majus L.) может снижать активность вируса папилломы человека (ВПЧ) внутри клеток. При этом сок не действует на вирус и не мешает ему прикрепляться к клеткам. Однако такой эффект был получен в лабораторных условиях на клеточных культурах. Эффективность сока чистотела для лечения бородавок у людей не доказана.

Аптечный чистотел может вызывать неконтролируемый химический ожог. Щёлочь проникает в ткани глубже, чем кислота, и может вызывать колликвационный (влажный) некроз. Самостоятельно контролировать глубину поражения очень сложно, и это может привести к разрушению здоровых тканей вокруг и формированию глубоких рубцов.

Самостоятельно «вырезать» лезвием или ножницами

Попытка провести хирургическую операцию в ванной — один из самых опасных методов.

Риск того, что бородавку не удастся удалить полностью, крайне высок, так как она часто прорастает глубоко в эпидермис и дерму. Даже если вы тщательно протёрли ножницы или лезвие спиртом, невозможно обеспечить стерильность инструментов и окружающей среды, поэтому легко занести бактериальную или грибковую инфекцию. Домашнее вмешательство может привести к повреждению кожи и грубым рубцам. А вирус папилломы при таком вмешательстве может распространиться на соседние участки и вызывать появление новых бородавок.

Использование чеснока, уксусной эссенции или лука

Многие верят, что «природные антисептики» могут разрушить бородавку.

Концентрированная уксусная кислота или длительный контакт с чесноком могут вызывать контактный дерматит и ожоги.

Вирус ВПЧ живёт внутри кератиноцитов (основных клеток наружного слоя кожи). Чтобы его уничтожить, нужно либо специфическое иммунное воздействие, либо строго контролируемое разрушение. «Домашние» кислоты действуют поверхностно и агрессивно, вызывая размягчение кожи, что только облегчает вирусу путь в более глубокие слои.

Как удалять бородавки правильно

При появлении бородавок нужно обратиться к врачу-дерматологу. Современная медицина предлагает методы с контролируемой глубиной воздействия:

Лазерное удаление (коагуляция сосудов бородавки). Лазер разрушает бородавку и одновременно «запаивает» мелкие сосуды, поэтому кровотечения почти не бывает. Он действует точечно, поэтому здоровая кожа вокруг бородавки остаётся нетронутой.

Лазер разрушает бородавку и одновременно «запаивает» мелкие сосуды, поэтому кровотечения почти не бывает. Он действует точечно, поэтому здоровая кожа вокруг бородавки остаётся нетронутой. Салициловая кислота (в аптечных концентрациях и по схеме). Бородавку обрабатывают специальными растворами или пластырями с салициловой кислотой. Кислота постепенно «размягчает» и разрушает верхние слои кожи бородавки. Обычно требуется несколько недель, чтобы бородавка исчезла полностью.

Бородавку обрабатывают специальными растворами или пластырями с салициловой кислотой. Кислота постепенно «размягчает» и разрушает верхние слои кожи бородавки. Обычно требуется несколько недель, чтобы бородавка исчезла полностью. Радиоволновое удаление. Врач направляет высокочастотные радиоволны на бородавку, которые аккуратно разрушают её ткань. При этом ткани вокруг почти не повреждаются, кровотечений почти нет, а заживление проходит быстро.

Врач направляет высокочастотные радиоволны на бородавку, которые аккуратно разрушают её ткань. При этом ткани вокруг почти не повреждаются, кровотечений почти нет, а заживление проходит быстро. Криодеструкция. Врач наносит на бородавку жидкий азот. Его температура около −196 °C. Клетки бородавки под действием холода разрушаются.

Главное: самостоятельно удалять бородавки опасно

Бородавки обычно не угрожают здоровью, но могут быть заметны и мешать. Народные методы опасны. Перевязывание, вырезание, прижигание соком чистотела, чесноком или уксусом могут вызвать ожоги, рубцы, инфекции и распространение вируса на соседние участки. Вирус папилломы человека скрыт глубоко в коже, поэтому поверхностное повреждение бородавки не решает проблему. Правильный подход — это обратиться к врачу-дерматологу, который предложит безопасные методы с контролируемой глубиной воздействия: лазерное удаление, салициловую кислоту, радиоволновое удаление или криодеструкцию (жидкий азот).

Текст проверила врач-дерматолог клиники Медскан/Hadassah Дзимцеишвили Лала Дазмировна, стаж 11 лет.

