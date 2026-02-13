Не только переутомление: вот 5 причин, почему краснеют глаза

Покраснение глаз возникает из-за расширения и переполнения кровью мелких сосудов конъюнктивы (слизистой оболочки глаза). Чаще всего это реакция на усталость или раздражение, но иногда красные глаза могут быть признаком инфекции, аллергии или более серьёзного заболевания. Разобрались, почему это происходит и когда стоит насторожиться.

© user18526052/Freepik

Физиологические причины

Чаще всего покраснение глаз вызвано переутомлением или раздражением. Среди основных причин:

Длительная работа за экраном — человек реже моргает, развивается сухость, а сосуды расширяются (это может стать причиной синдрома сухого глаза — хронического заболевания, при котором выделяется недостаточно слезы).

— человек реже моргает, развивается сухость, а сосуды расширяются (это может стать причиной синдрома сухого глаза — хронического заболевания, при котором выделяется недостаточно слезы). Усталость, недосып — нарушается восстановление слизистой глаз.

— нарушается восстановление слизистой глаз. Воздействие пыли, ветра, дыма — механическое раздражение вызывает приток крови к поверхности глаза.

— механическое раздражение вызывает приток крови к поверхности глаза. Неправильное ношение контактных линз — из-за этого роговица пересушивается (а в тяжёлых случаях это может спровоцировать инфекцию — бактериальный кератит).

— из-за этого роговица пересушивается (а в тяжёлых случаях это может спровоцировать инфекцию — бактериальный кератит). Косметика — может раздражать глаза.

Инфекции и воспаление

Если покраснение глаз сопровождается болью, дискомфортом или выделениями, то, скорее всего, речь идёт об инфекционно-воспалительном процессе. Это может быть:

Конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза, бывает вирусный и бактериальный ) — сопровождается покраснением, слезотечением, слизистыми или гнойными выделениями (из-за чего веки могут склеиваться, особенно по утрам).

(воспаление слизистой оболочки глаза, бывает и ) — сопровождается покраснением, слезотечением, слизистыми или гнойными выделениями (из-за чего веки могут склеиваться, особенно по утрам). Кератит (воспаление роговицы) — для него характерна боль, светобоязнь и снижение зрения.

(воспаление роговицы) — для него характерна боль, светобоязнь и снижение зрения. Блефарит (воспаление краёв век) — характеризуется зудом и появлением корочек или чешуек, это одна из главных причин синдрома сухого глаза.

(воспаление краёв век) — характеризуется зудом и появлением корочек или чешуек, это одна из главных причин синдрома сухого глаза. Увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза) — сопровождается выраженной болью, светобоязнью, ухудшением зрения (если не лечить, может привести к слепоте).

Важно. Частое или длительное покраснение глаз (даже если нет боли) — повод обратиться к офтальмологу. Появление боли и других симптомов требует скорейшего обращения к врачу.

Четыре способа вернуть зрение, которые не помогут

Аллергия

Частая причина покраснения глаз — аллергический конъюнктивит, для которого характерны:

выраженный зуд,

отёк век,

слезотечение,

покраснение сразу обоих глаз,

сочетание с насморком и чиханием (часто).

По данным исследований, у 90% пациентов с аллергическим конъюнктивитом есть признаки и аллергического ринита. В отличие от инфекции, при аллергии обычно нет гнойных выделений и сильной боли.

Сосудистые причины (кровоизлияние)

Иногда глаз не просто краснеет, а появляется ярко-красное пятно на белке. Это субконъюнктивальное кровоизлияние — разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой.

Его могут спровоцировать:

сильный кашель или чихание;

или чихание; подъём тяжестей;

скачки артериального давления (поэтому при таком симптоме обязательно измерьте давление);

(поэтому при таком симптоме обязательно измерьте давление); приём антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь).

Как правило, такое кровоизлияние не вызывает боли и не влияет на зрение. Пятно постепенно светлеет и исчезает самостоятельно в течение 2–14 дней. Однако это не повод не обращаться к врачу.

При появлении кровоизлияния рекомендуется обратиться к специалисту во избежание осложнений.

Врач объяснил значение нового исследования о кофе для пожилых

Травмы, ожоги, химические вещества

Покраснение может быть следствием травмы, попадания инородного тела или химических веществ (например, бытовой химии). В таких случаях человек, как правило, испытывает:

резкую боль,

ощущение песка в глазу,

слезотечение,

снижение зрения.

При химическом ожоге нужно немедленно промыть глаз большим количеством чистой воды и срочно обратиться за медицинской помощью. Откладывать визит к врачу нельзя!

Тревожные признаки (когда нужно срочно к врачу)

Иногда покраснение глаз — сигнал серьёзного заболевания. Особенно опасен острый приступ глаукомы. Для него характерны:

сильная боль в глазу,

быстрое ухудшение зрения,

тошнота, головная боль.

В целом сильная боль, резкое падение зрения и сильная отёчность — повод срочно обратиться к врачу-офтальмологу.

Обследования при покраснении глаз

Первым делом врач осматривает и опрашивает пациента. Далее могут понадобиться:

биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) — позволяет оценить состояние конъюнктивы, роговицы и передней камеры глаза;

(осмотр на щелевой лампе) — позволяет оценить состояние конъюнктивы, роговицы и передней камеры глаза; тонометрия — измерение внутриглазного давления;

— измерение внутриглазного давления; мазок или анализ выделений — если есть признаки бактериальной инфекции;

— если есть признаки бактериальной инфекции; коагулограмма — анализ свёртываемости крови (актуально при повторяющихся кровоизлияниях);

— анализ свёртываемости крови (актуально при повторяющихся кровоизлияниях); аллергопробы — при подозрении на аллергию.

FDA одобрило капли, которые за 30 минут возвращают ближнее зрение

Лечение

Если речь идёт о лёгком покраснении и физиологических причинах, то врач может порекомендовать:

использование искусственной слезы — для регулярного увлажнения глаз;

— для регулярного увлажнения глаз; прикладывание холодного компресса — для уменьшения отёка;

— для уменьшения отёка; обеспечить отдых глазам (в частности, снять контактные линзы, на время отказаться от работы за монитором);

(в частности, снять контактные линзы, на время отказаться от работы за монитором); не тереть глаза.

При аллергии врач может назначить антигистаминные препараты или капли.

Если же речь идёт об инфекционных заболеваниях (конъюнктивит, инфекционный кератит или блефарит), то пациенту могут назначить:

антибиотики по показаниям — при бактериальной инфекции;

стероидные капли — при выраженном воспалении.

Если конъюнктивит вирусный (чаще всего аденовирусный), то специального противовирусного лечения нет.

Важно. Самостоятельно применять антибиотики и гормональные препараты нельзя — это может ухудшить ситуацию.

Морковь и шпинат: какие продукты нужны для хорошего зрения

Профилактика

Чтобы снизить риск покраснения глаз:

соблюдайте гигиену рук и глаз;

правильно носите и своевременно меняйте контактные линзы;

защищайте глаза от пыли и яркого солнца;

работая за компьютером, соблюдайте правило 20–20–20 — каждые 20 минут смотрите в течение 20 секунд на объект на расстоянии 20 футов (6 м).

Главное о причинах покраснения глаз

Покраснение глаз чаще всего связано с усталостью, сухостью или лёгким раздражением. В большинстве случаев оно проходит самостоятельно. Однако, если при этом возникают боль, снижение зрения, выраженный отёк или гнойные выделения, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Это может быть инфекция, аллергия или серьёзное воспаление глаза, требующее незамедлительного лечения.

Важные исследования