Что на самом деле скрывает ваш язык: названы тревожные признаки

Каждый хотя бы раз на приёме у врача слышал фразу: «Покажите язык». Это не случайность — по его внешнему виду можно заподозрить изменения в организме. Иногда они безобидны, а иногда требуют внимания. Врач-терапевт Лиана Купрейшвили рассказала «Рамблеру», какие сигналы о состоянии здоровья может подать этот орган.

«Осмотр языка может дать подсказки о возможных нарушениях, отражая инфекции, дефициты питательных веществ, локальные заболевания или другие состояния. Однако по отдельным признакам языка поставить точный диагноз без обследования и анализов невозможно. Диагностика по языку всегда вспомогательная, как часть общей картины». Купрейшвили Лиана Велодиевна терапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah

Как должен выглядеть язык

Язык должен иметь округлую симметричную форму. Обычно он светло-розового цвета, может быть небольшой налёт.

Язык покрыт прочным роговым эпителием, богатым кератином, который защищает его от повреждений во время еды. Если присмотреться, на поверхности заметны крошечные бугорки — сосочки, которые выполняют сразу несколько важных функций:

они реагируют на температуру и прикосновения;

на них расположены вкусовые рецепторы, позволяющие различать сладкий, солёный, кислый, горький или острый вкус.

Иногда изменение цвета языка может быть отчасти связано с питанием. Дело в том, что сосочки могут впитывать красители и остатки продуктов и напитков. Кофе, чай и многие другие продукты, например блюда с карри и большим количеством жёлтой куркумы, также могут окрашивать язык. Однако изменение цвета обычно временное. Если пить достаточно воды и соблюдать гигиену полости рта, с языка будут смываться остатки еды и красители.

Что может скрывать налёт

«В норме на языке может быть небольшой белый налёт. Иногда на всей поверхности или только в задней части. Он обычно появляется из‑за сухости во рту, скопления бактерий, частичек еды и мёртвых клеток. Также часто он бывает у курильщиков. Как правило, такой налёт не опасен», — говорит специалист.

Некоторые изменения во внешнем виде языка могут указывать на проблемы со здоровьем.

Коричневый или чёрный налёт на языке

Если язык покрыт коричневым или чёрным налётом, это может быть признаком состояния, называемого «чёрным волосатым языком». Оно возникает, когда сосочки на языке становятся слишком длинными. В норме эти маленькие бугорки постоянно обновляются и не успевают разрастаться. Но если процесс нарушается, они начинают накапливать бактерии и остатки еды, из-за чего язык темнеет.

К факторам риска относятся: приём антибиотиков или антигистаминных средств, курение, сухость во рту, частое употребление кофе или чёрного чая, а также недостаточная гигиена полости рта.

Белые пятна и язвочки на языке

Густой белый творожистый налёт или маленькие белые язвочки чаще всего указывают на кандидоз — избыточное размножение дрожжевых грибков во рту. Причинами могут быть диабет, ВИЧ, побочные эффекты антибиотиков или лечения рака, зубные протезы, курение, сухость во рту или использование стероидных ингаляторов. В очень редких случаях плотные белые пятна и язвочки могут быть проявлением лейкоплакии — предракового состояния.

Округлые язвы с жёлто-серым центром и красным ореолом

Если на языке появляются болезненные язвочки, это может быть афтозный стоматит. Причины могут быть разные:

ослабленная иммунная система;

стресс и переутомление;

раздражение от брекетов или зубных протезов;

от брекетов или зубных протезов; случайное прикусывание языка;

пищевая чувствительность (кислые, острые продукты, шоколад, орехи и др.);

(кислые, острые продукты, шоколад, орехи и др.); дефицит витаминов.

Такие язвочки обычно заживают самостоятельно в течение 1–2 недель, но могут быть болезненными и мешать нормально есть. Если язвочки появляются часто, не проходят долго или сопровождаются другими симптомами, нужно обратиться к стоматологу или терапевту для обследования и подбора лечения.

Ярко-красный язык

Ярко-красный цвет языка может быть при дефиците витамина B12 и фолиевой кислоты, а также при некоторых инфекциях горла и полости рта. Он может сопровождаться воспалением, болезненностью или трещинами на поверхности языка.

Если красные пятна на языке не болят и как будто перемещаются с одного места на другое, это может быть географический язык — хроническое состояние, которое чаще всего не требует лечения. При географическом языке на поверхности появляются участки без сосочков. Они гладкие и красные, часто с приподнятыми краями. В редких случаях подобные изменения могут быть связаны с другими состояниями (например, дефицитом витаминов, аллергией или псориазом), поэтому, если есть сомнения или появились дополнительные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом.

Изменения на языке могут быть как временными и безобидными, так и признаками серьёзных заболеваний. Эти состояния требуют обязательного осмотра у врача:

язык ярко-красный и болезненный, особенно гладкий или «лакированный»;

особенно гладкий или «лакированный»; язвы, трещины или образования, не заживающие более двух недель;

красные или белые пятна с неровными краями.

«Отёк, боль или затруднённое движение языка, необычный цвет (синий, фиолетовый) или сохраняющийся неприятный вкус и запах — любой из этих признаков является поводом для консультации со специалистом, чтобы исключить серьёзные причины и вовремя получить лечение», — предупреждает врач.

Главное: язык — важный индикатор здоровья, хотя осмотр его сам по себе не ставит точный диагноз

В норме язык светло-розовый, симметричный, с небольшим налётом. Временные изменения цвета могут быть связаны с продуктами или напитками, налёт чаще всего безопасен и появляется из-за сухости во рту, бактерий или еды. Чёрный или коричневый налёт, густой белый налёт или язвочки, ярко-красные участки или афтозные язвы могут быть симптомом грибковых инфекций, дефицита витаминов, ослабления иммунитета или других заболеваний. Осмотр языка служит лишь вспомогательным инструментом диагностики, дополняя общую картину состояния организма.

Текст проверила врач-терапевт клиники Медскан/Hadassah Купрейшвили Лиана Велодиевна, стаж 20 лет.

