Врач предупредил влюблённых: с этой болезнью сталкивается каждый второй

Простуда на губах — одна из самых распространённых вирусных инфекций у человека. Но у одних обострения случаются каждый год, а кто-то даже не догадывается, что заражён. Врач-терапевт Андрей Костиков рассказал «Рамблеру», почему появляется герпес на губах и что делать, если мази не помогают.

Что скрывается за простудой на губах

Её научное название — лабиальный герпес. Это инфекция, вызванная вирусом простого герпеса 1 типа (HSV-1). По данным Всемирной организации здравоохранения, им инфицированы около 3,7 млрд человек младше 50 лет — это примерно 64% населения.

Вирус передаётся преимущественно при тесном контакте — через поцелуи, слюну, общую посуду или предметы личной гигиены. Через слизистые и микротравмы на коже он достигает чувствительных нервных ганглиев (нервных узлов) и остаётся там навсегда в латентном (спокойном) состоянии. В периоды обострения вирус снова «просыпается» и мигрирует обратно по нервным волокнам к коже или слизистой, вызывая характерные высыпания.

«Критический фактор обострений — снижение иммунного контроля. Основными триггерами становятся временные иммунодефицитные состояния, например стресс, переутомление, недосып, жёсткие диеты или ОРВИ. У некоторых пациентов герпес на губе появляется после отпуска на море и активного загара — ультрафиолет тоже реактивирует HSV-1». Костиков Андрей Петрович врач-терапевт, кардиолог Медцентра доктора Александровского

Также спровоцировать обострение могут гормональные колебания (например, во время менструации), повреждения кожи и нервных окончаний вокруг рта, например после травмы или стоматологических процедур.

Как начинается герпес

Классический лабиальный герпес развивается поэтапно:

Продромальный период

За 12–48 часов до высыпаний появляются зуд, покалывание или жжение в типичном месте. Эти симптомы характерны для рецидива.

Пузырьки

Появляются мелкие сгруппированные везикулы с прозрачным содержимым, чаще на границе красной каймы губ и кожи.

Эрозии и корка

Пузырьки вскрываются, формируются болезненные эрозии, затем — желтоватая корка. Полный цикл обычно занимает 7–10 дней.

Чтобы поставить диагноз, обычно достаточно осмотра у врача. Лабораторные анализы нужны при нетипичном течении инфекции или если нужно исключить другие возможные заболевания. В этом случае врач может взять образец содержимого волдыря для анализа.

Как лечат герпес

Полностью избавиться от вируса герпеса невозможно, он сохраняется в нервных ганглиях пожизненно. Цель лечения — ускорить заживление и продлить время ремиссии без высыпаний. Для этого используют противовирусные препараты с прямым действием на вирусную ДНК-полимеразу. Они блокируют размножение вируса, воздействуя на его ферменты. Согласно российским клиническим рекомендациям, назначают одно из этих лекарств:

ацикловир,

валацикловир,

фамцикловир.

Важно: принимать лекарства нужно перорально, то есть в таблетках. Эффективность мазей от герпеса ниже, их можно использовать в дополнение к основному лечению, но не заменять ими системные лекарства.

На стадии заживления, когда основные высыпания прошли, но остались корочки, используют эпителизирующие средства. Это кремы и гели, которые ускоряют созревание клеток кожи и стимулируют заживление.

Если стандартная терапия не помогает, нужно обратиться к врачу и пересмотреть схему лечения.

«Обычно причина кроется в низкой биодоступности средства. Пациенты используют мазь без системной терапии таблетками — это малоэффективно», — комментирует терапевт.

Ещё возможна резистентная (устойчивая к лекарству) форма вируса. Это редкое явление, чаще всего бывает у пациентов с тяжёлым иммунодефицитом (с ВИЧ, после пересадки органов или лечения от рака). В таких случаях стандартная терапия не работает, нужно сменить препарат или начать внутривенное введение.

Если везикулы (пузырьки) не проходят дольше 10 дней, стоит подтвердить диагноз у врача. Высыпания на лице бывают не только из-за герпеса.

«Под маской вируса могут скрываться бактериальная импетиго (гнойные корки жёлтого цвета), сифилис (твёрдый шанкр на губе) или аллергический контактный дерматит», — предупреждает врач.

Что делать с рецидивами

Основная рекомендация — избегать триггеров.

контролировать уровень стресса;

спать больше 8 часов день;

сбалансированно питаться;

защищать лицо от солнца и использовать гигиеническую помаду с SPF.

Если герпес на губах появляется чаще 6 раз в год, рекомендуют начать супрессивную терапию. Это длительный ежедневный приём противовирусных препаратов. Конкретные лекарства, дозировку и схему назначает врач.

Профилактика

Большинство случаев заражения происходит ещё в детстве. Если у одного из членов семьи есть вирус герпеса, с большей долей вероятности он есть и у остальных. Поэтому здоровым взрослым и детям нет смысла принимать противовирусные лекарства, чтобы не заразиться.

«Если у супруга или ребёнка никогда не было высыпаний, это не значит, что они не инфицированы. Это значит, что их иммунная система держит вирус под контролем», — говорит терапевт Андрей Костиков.

В период обострения советуют исключить поцелуи и пользоваться отдельной посудой и полотенцем, чтобы не повышать вирусную нагрузку. Также важно не сдирать корочки и мыть руки после каждого прикосновения к поражённой зоне.

Исключение составляют:

новорождённые (особенно в первые 6 недель жизни);

(особенно в первые 6 недель жизни); беременные в третьем триместре (из-за угрозы заражения плода при родах);

в третьем триместре (из-за угрозы заражения плода при родах); люди с иммунодефицитом (ВИЧ или после химиотерапии).

Их организм может не справиться с вирусной инфекцией. Герпес у них часто протекает тяжелее и может вызвать серьёзные осложнения: поражение глаз, кожи, внутренних органов и мозга. Поэтому им могут назначать профилактическую терапию.

Главное: если лечиться правильно, простуду на губах можно контролировать

Герпес на губах — это распространённая вирусная инфекция, которая остаётся в организме пожизненно. Большинство случаев протекают легко, но у людей с ослабленным иммунитетом, новорождённых и беременных вирус может вызвать серьёзные осложнения. Современные противовирусные препараты позволяют сократить длительность эпизодов и частоту рецидивов, но важно правильно их принимать. Исследования показывают, что пероральные формы (таблетки) эффективнее местных (мазей и кремов).

Текст проверил врач-терапевт Андрей Костиков, стаж 4 года.

