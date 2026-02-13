Врач предупредил влюблённых: с этой болезнью сталкивается каждый второй

Герпес на губе: почему возвращается и как лечить
Простуда на губах — одна из самых распространённых вирусных инфекций у человека. Но у одних обострения случаются каждый год, а кто-то даже не догадывается, что заражён. Врач-терапевт Андрей Костиков рассказал «Рамблеру», почему появляется герпес на губах и что делать, если мази не помогают.
Что скрывается за простудой на губах
Её научное название — лабиальный герпес. Это инфекция, вызванная вирусом простого герпеса 1 типа (HSV-1). По данным Всемирной организации здравоохранения, им инфицированы около 3,7 млрд человек младше 50 лет — это примерно 64% населения.
Вирус передаётся преимущественно при тесном контакте — через поцелуи, слюну, общую посуду или предметы личной гигиены. Через слизистые и микротравмы на коже он достигает чувствительных нервных ганглиев (нервных узлов) и остаётся там навсегда в латентном (спокойном) состоянии. В периоды обострения вирус снова «просыпается» и мигрирует обратно по нервным волокнам к коже или слизистой, вызывая характерные высыпания.
«Критический фактор обострений — снижение иммунного контроля. Основными триггерами становятся временные иммунодефицитные состояния, например стресс, переутомление, недосып, жёсткие диеты или ОРВИ. У некоторых пациентов герпес на губе появляется после отпуска на море и активного загара — ультрафиолет тоже реактивирует HSV-1».Костиков Андрей Петровичврач-терапевт, кардиолог Медцентра доктора Александровского
Также спровоцировать обострение могут гормональные колебания (например, во время менструации), повреждения кожи и нервных окончаний вокруг рта, например после травмы или стоматологических процедур.
Как начинается герпес
Классический лабиальный герпес развивается поэтапно:
Продромальный период
За 12–48 часов до высыпаний появляются зуд, покалывание или жжение в типичном месте. Эти симптомы характерны для рецидива.
Пузырьки
Появляются мелкие сгруппированные везикулы с прозрачным содержимым, чаще на границе красной каймы губ и кожи.
Эрозии и корка
Пузырьки вскрываются, формируются болезненные эрозии, затем — желтоватая корка. Полный цикл обычно занимает 7–10 дней.
Чтобы поставить диагноз, обычно достаточно осмотра у врача. Лабораторные анализы нужны при нетипичном течении инфекции или если нужно исключить другие возможные заболевания. В этом случае врач может взять образец содержимого волдыря для анализа.
Как лечат герпес
Полностью избавиться от вируса герпеса невозможно, он сохраняется в нервных ганглиях пожизненно. Цель лечения — ускорить заживление и продлить время ремиссии без высыпаний. Для этого используют противовирусные препараты с прямым действием на вирусную ДНК-полимеразу. Они блокируют размножение вируса, воздействуя на его ферменты. Согласно российским клиническим рекомендациям, назначают одно из этих лекарств:
- ацикловир,
- валацикловир,
- фамцикловир.
Важно: принимать лекарства нужно перорально, то есть в таблетках. Эффективность мазей от герпеса ниже, их можно использовать в дополнение к основному лечению, но не заменять ими системные лекарства.
На стадии заживления, когда основные высыпания прошли, но остались корочки, используют эпителизирующие средства. Это кремы и гели, которые ускоряют созревание клеток кожи и стимулируют заживление.
Если стандартная терапия не помогает, нужно обратиться к врачу и пересмотреть схему лечения.
«Обычно причина кроется в низкой биодоступности средства. Пациенты используют мазь без системной терапии таблетками — это малоэффективно», — комментирует терапевт.
Ещё возможна резистентная (устойчивая к лекарству) форма вируса. Это редкое явление, чаще всего бывает у пациентов с тяжёлым иммунодефицитом (с ВИЧ, после пересадки органов или лечения от рака). В таких случаях стандартная терапия не работает, нужно сменить препарат или начать внутривенное введение.
Если везикулы (пузырьки) не проходят дольше 10 дней, стоит подтвердить диагноз у врача. Высыпания на лице бывают не только из-за герпеса.
«Под маской вируса могут скрываться бактериальная импетиго (гнойные корки жёлтого цвета), сифилис (твёрдый шанкр на губе) или аллергический контактный дерматит», — предупреждает врач.
Что делать с рецидивами
Основная рекомендация — избегать триггеров.
- контролировать уровень стресса;
- спать больше 8 часов день;
- сбалансированно питаться;
- защищать лицо от солнца и использовать гигиеническую помаду с SPF.
Если герпес на губах появляется чаще 6 раз в год, рекомендуют начать супрессивную терапию. Это длительный ежедневный приём противовирусных препаратов. Конкретные лекарства, дозировку и схему назначает врач.
Профилактика
Большинство случаев заражения происходит ещё в детстве. Если у одного из членов семьи есть вирус герпеса, с большей долей вероятности он есть и у остальных. Поэтому здоровым взрослым и детям нет смысла принимать противовирусные лекарства, чтобы не заразиться.
«Если у супруга или ребёнка никогда не было высыпаний, это не значит, что они не инфицированы. Это значит, что их иммунная система держит вирус под контролем», — говорит терапевт Андрей Костиков.
В период обострения советуют исключить поцелуи и пользоваться отдельной посудой и полотенцем, чтобы не повышать вирусную нагрузку. Также важно не сдирать корочки и мыть руки после каждого прикосновения к поражённой зоне.
Исключение составляют:
- новорождённые (особенно в первые 6 недель жизни);
- беременные в третьем триместре (из-за угрозы заражения плода при родах);
- люди с иммунодефицитом (ВИЧ или после химиотерапии).
Их организм может не справиться с вирусной инфекцией. Герпес у них часто протекает тяжелее и может вызвать серьёзные осложнения: поражение глаз, кожи, внутренних органов и мозга. Поэтому им могут назначать профилактическую терапию.
Главное: если лечиться правильно, простуду на губах можно контролировать
Герпес на губах — это распространённая вирусная инфекция, которая остаётся в организме пожизненно. Большинство случаев протекают легко, но у людей с ослабленным иммунитетом, новорождённых и беременных вирус может вызвать серьёзные осложнения. Современные противовирусные препараты позволяют сократить длительность эпизодов и частоту рецидивов, но важно правильно их принимать. Исследования показывают, что пероральные формы (таблетки) эффективнее местных (мазей и кремов).
Текст проверил врач-терапевт Андрей Костиков, стаж 4 года.