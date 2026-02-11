Стало известно, как иммунитет помогает раковым клеткам размножаться

Опухоли «вербуют» клетки-защитники и заставляют их работать на себя.

© Freepik

Исследователи из Женевского университета (UNIGE) и Института исследования рака Людвига совершили важное открытие, объясняющее, почему некоторые виды рака развиваются особенно агрессивно. Учёные выяснили, что опухоли способны брать под контроль клетки иммунной системы и заставлять их работать на свой рост. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Cancer Cell.

Иммунные клетки нейтрофилы обычно служат первой линией обороны организма. Новое исследование показало, что в окружении злокачественной опухоли эти защитники кардинально меняют своё поведение.

Попадая в опухолевую экосистему, нейтрофилы начинают вырабатывать особую сигнальную молекулу хемокин CCL3. И эта молекула вместо борьбы с болезнью начинает активно стимулировать рост самой опухоли. Таким образом, рак превращает естественных защитников организма в своих помощников.

Эти клетки крайне трудно исследовать на генетическом уровне. Чтобы доказать ключевую роль молекулы CCL3, команде пришлось разработать специальные методы, позволяющие избирательно контролировать активность нужного гена именно в нейтрофилах. Эксперименты подтвердили: когда производство CCL3 в нейтрофилах прекращалось, эти клетки теряли способность поддерживать рост опухоли.

Это открытие даёт учёным и врачам новый важный инструмент для понимания механизмов развития рака. Молекула CCL3 теперь рассматривается как потенциальный маркер для оценки агрессивности опухоли и возможная мишень для будущей терапии.

«Мы постепенно расшифровываем "удостоверение личности" опухоли, определяя ключевые факторы, которые влияют на её поведение, — говорит руководитель исследования профессор Микаэль Питтет. — Каждое такое открытие приближает нас к тому моменту, когда мы сможем подбирать максимально эффективное лечение, учитывающее индивидуальные особенности болезни для каждого пациента».

Открытие швейцарских учёных не только раскрывает новый механизм развития рака, но и открывает перспективы для создания более точных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

