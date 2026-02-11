Россиянам рассказали, как заподозрить опасность при боли в животе

Боль в животе — одна из самых распространённых жалоб, с которой сталкиваются люди любого возраста. Она может быть признаком разных проблем — от несварения до острых состояний. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала «Рамблеру», что можно сделать при боли в животе в домашних условиях, в каких случаях стоит насторожиться и когда необходимо срочно обратиться к врачу.

Под «животом» обычно понимают область от нижних рёбер до тазовых костей. Здесь расположено много органов и определить точное происхождение боли бывает сложно — окончательный диагноз может поставить только врач после комплексной диагностики. При этом боль может ощущаться не только внутри органов, но и в самой брюшной стенке — коже и мышцах, образующих внешнюю оболочку живота. Иногда ощущения боли в животе могут исходить и из других частей тела, например, из груди, таза или спины.

Боль в животе — это симптом, который может описать только человек, который её испытывает. Врач не может измерить её напрямую, поэтому при диагностике он будет опираться на описание ощущений пациента.

Самые распрострарённые причины боли в животе

«У взрослых боль в животе различают по тому, где именно болит и какая это боль. Она может быть внезапной или тянущей и длительной, а также возникать приступами или ощущаться постоянно». Бурнацкая Светлана Николаевна врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Если болит верхняя часть живота — боль чаще связана с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Боль в средней части живота (около пупка) — указывает на кишечные причины, включая функциональные расстройства и инфекции. Боли в нижней части живота чаще связаны с толстым кишечником, а также гинекологическими или урологическими причинами. Диффузная (разлитая, не в одном конкретном месте) обычно бывает при отравлении, метеоризме, почечной колике и иногда при инфаркте миокарда.

Боль в животе может возникать по множеству причин. Вот самые распространённые из них.

Функциональные нарушения ЖКТ:

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — расстройство с болью, спазмами, изменением стула.

— расстройство с болью, спазмами, изменением стула. Дисфункция сфинктера Одди / функциональная боль — боли без явных органических изменений.

Инфекционные причины:

Гастроэнтерит («желудочный грипп») — вирусные/бактериальные инфекции кишечника.

— вирусные/бактериальные инфекции кишечника. Инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит.

Инфекции желудка и кишечника / H. pylori.

Воспалительные и органические болезни:

Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит).

Аппендицит, дивертикулит (воспаление выпячиваний стенки толстой кишки), холецистит (воспаление желчного пузыря).

дивертикулит (воспаление выпячиваний стенки толстой кишки), холецистит (воспаление желчного пузыря). Панкреатит — воспаление поджелудочной железы.

— воспаление поджелудочной железы. Гастрит, язвенная болезнь — воспаление слизистой желудка.

Гинекологические и урологические причины:

Менструальные/овуляторные боли и связанные с ними циклические симптомы.

и связанные с ними циклические симптомы. Кисты яичников, эндометриоз, воспалительное заболевание органов малого таза.

Внематочная беременность и гинекологические осложнения.

Травмы, жизнеугрожающие и «неотложные» состояния:

Острый живот / хирургические состояния (разрыв органов, непроходимость, кровотечение).

Абдоминальная аневризма — разрыв брюшной аорты может вызывать сильную боль.

— разрыв брюшной аорты может вызывать сильную боль. Ишемия кишечника и другие сосудистые нарушения — острое нарушение кровоснабжения.

Другие распространённые причины:

Газы, вздутие, запор, диспепсия (несварение) — очень частые, неопасные, но болезненные состояния.

Камни в желчном пузыре и почках — резкая боль в определённых областях живота.

— резкая боль в определённых областях живота. Грыжи, мышцы брюшной стенки — механические боли без воспаления.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Немедленно звоните в скорую, если боль в животе сопровождается одним или несколькими из следующих симптомов:

интенсивная боль, нарастающая со временем или длится дольше 2 часов;

или длится дольше 2 часов; рвота с кровью или желчью, повторяющаяся рвота с примесью крови или темного цвета («кофейная гуща»);

или темного цвета («кофейная гуща»); кровь в стуле или черный кал;

вздутие живота при отсутствии стула и газов;

живота и газов; сильная болезненность при прикосновении к животу;

боль, появившаяся после удара или травмы;

лихорадка выше 38,5 °C;

желтуха, бледность, холодный пот, учащённое сердцебиение (>100 уд/мин);

признаки шока: слабость, падение давления ниже 90/60 мм рт. ст.;

слабость, падение давления ниже 90/60 мм рт. ст.; у женщин — задержка менструации вместе с болью (подозрение на внематочную беременность).

Кроме того, неотложная помощь нужна, если боль отдаёт в грудь/спину или есть обмороки. В этих случаях нужна немедленная госпитализация. Задержка может привести к перитониту (воспаление внутренней оболочки брюшной полости) или разрыву органов.

Первая помощь при боли в животе

Что можно сделать дома

Соблюдать щадящий режим питания. Не есть 4–6 часов. Можно пить тёплую воду или слабый чай маленькими глотками.

Не есть 4–6 часов. Можно пить тёплую воду или слабый чай маленькими глотками. Тепло при спазмах. Если причина боли вам известна, боль привычная (тянущая или спазматическая) и не сопровождается температурой, тошнотой или ухудшением общего состояния, можно использовать грелку на низкой температуре на 15–20 минут. Однако её нельзя использовать при острой, резкой боли.

Если причина боли вам известна, боль привычная (тянущая или спазматическая) и не сопровождается температурой, тошнотой или ухудшением общего состояния, можно использовать грелку на низкой температуре на 15–20 минут. Однако её нельзя использовать при острой, резкой боли. Положение тела: лечь на бок с поджатыми коленями — это расслабляет мышцы живота.

лечь на бок с поджатыми коленями — это расслабляет мышцы живота. Лекарства (только если причина боли известна): препараты от вздутия на основе симетикона или сорбенты при лёгком пищевом отравлении.

Спазмолитики иногда можно использовать, чтобы кратковременно облегчить боли в животе, вызванные спазмами. Однако по данным The American Journal of Gastroenterology, их эффективность ограничена, и новые рекомендации всё реже рассматривают их как средство выбора.

Чего нельзя делать

Принимать обезболивающие (например, ибупрофен) — могут маскировать симптомы опасных состояний.

(например, ибупрофен) — могут маскировать симптомы опасных состояний. Принимать слабительные или пить алкоголь — могут усугубить боль или повреждение слизистой.

— могут усугубить боль или повреждение слизистой. Игнорировать резкую или нарастающую боль — если боль не утихает за 1–2 часа, или появляются новые симптомы (рвота, кровь, температура, сильное вздутие), нужно срочно обратиться к врачу.

Главное: боль в животе может быть симптомом опасных состояний

Срочно вызывайте врача, если боль сильная, длится дольше 2 часов, с рвотой с кровью или желчью и температурой >38,5°C. Красные флаги: кровь в стуле/рвоте, черный кал, желтуха, слабость, падение давления, рвота более 3 раз, у женщин — задержка менструации плюс боль. Если боль знакомая, слабая и не усиливается, дома можно соблюдать щадящий режим питания, пить воду или чай, прикладывать тепло при спазмах и лежать на боку с поджатыми коленями. При лёгком отравлении можно также использовать сорбенты или симетикон. Нельзя принимать обезболивающие, слабительные, алкоголь, игнорировать нарастающие боли.

Текст проверила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), стаж 38 лет

