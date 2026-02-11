Россиянам рассказали, как заподозрить опасность при боли в животе

Что делать, если болит живот: причины и первая помощь
Боль в животе — одна из самых распространённых жалоб, с которой сталкиваются люди любого возраста. Она может быть признаком разных проблем — от несварения до острых состояний. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала «Рамблеру», что можно сделать при боли в животе в домашних условиях, в каких случаях стоит насторожиться и когда необходимо срочно обратиться к врачу.
Под «животом» обычно понимают область от нижних рёбер до тазовых костей. Здесь расположено много органов и определить точное происхождение боли бывает сложно — окончательный диагноз может поставить только врач после комплексной диагностики. При этом боль может ощущаться не только внутри органов, но и в самой брюшной стенке — коже и мышцах, образующих внешнюю оболочку живота. Иногда ощущения боли в животе могут исходить и из других частей тела, например, из груди, таза или спины.
Боль в животе — это симптом, который может описать только человек, который её испытывает. Врач не может измерить её напрямую, поэтому при диагностике он будет опираться на описание ощущений пациента.
Самые распрострарённые причины боли в животе
«У взрослых боль в животе различают по тому, где именно болит и какая это боль. Она может быть внезапной или тянущей и длительной, а также возникать приступами или ощущаться постоянно».Бурнацкая Светлана Николаевнаврач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Если болит верхняя часть живота — боль чаще связана с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Боль в средней части живота (около пупка) — указывает на кишечные причины, включая функциональные расстройства и инфекции. Боли в нижней части живота чаще связаны с толстым кишечником, а также гинекологическими или урологическими причинами. Диффузная (разлитая, не в одном конкретном месте) обычно бывает при отравлении, метеоризме, почечной колике и иногда при инфаркте миокарда.
Боль в животе может возникать по множеству причин. Вот самые распространённые из них.
Функциональные нарушения ЖКТ:
- Синдром раздражённого кишечника (СРК) — расстройство с болью, спазмами, изменением стула.
- Дисфункция сфинктера Одди / функциональная боль — боли без явных органических изменений.
Инфекционные причины:
- Гастроэнтерит («желудочный грипп») — вирусные/бактериальные инфекции кишечника.
- Инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит.
- Инфекции желудка и кишечника / H. pylori.
Воспалительные и органические болезни:
- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит).
- Аппендицит, дивертикулит (воспаление выпячиваний стенки толстой кишки), холецистит (воспаление желчного пузыря).
- Панкреатит — воспаление поджелудочной железы.
- Гастрит, язвенная болезнь — воспаление слизистой желудка.
Гинекологические и урологические причины:
- Менструальные/овуляторные боли и связанные с ними циклические симптомы.
- Кисты яичников, эндометриоз, воспалительное заболевание органов малого таза.
- Внематочная беременность и гинекологические осложнения.
Травмы, жизнеугрожающие и «неотложные» состояния:
- Острый живот / хирургические состояния (разрыв органов, непроходимость, кровотечение).
- Абдоминальная аневризма — разрыв брюшной аорты может вызывать сильную боль.
- Ишемия кишечника и другие сосудистые нарушения — острое нарушение кровоснабжения.
Другие распространённые причины:
- Газы, вздутие, запор, диспепсия (несварение) — очень частые, неопасные, но болезненные состояния.
- Камни в желчном пузыре и почках — резкая боль в определённых областях живота.
- Грыжи, мышцы брюшной стенки — механические боли без воспаления.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Немедленно звоните в скорую, если боль в животе сопровождается одним или несколькими из следующих симптомов:
- интенсивная боль, нарастающая со временем или длится дольше 2 часов;
- рвота с кровью или желчью, повторяющаяся рвота с примесью крови или темного цвета («кофейная гуща»);
- кровь в стуле или черный кал;
- вздутие живота при отсутствии стула и газов;
- сильная болезненность при прикосновении к животу;
- боль, появившаяся после удара или травмы;
- лихорадка выше 38,5 °C;
- желтуха, бледность, холодный пот, учащённое сердцебиение (>100 уд/мин);
- признаки шока: слабость, падение давления ниже 90/60 мм рт. ст.;
- у женщин — задержка менструации вместе с болью (подозрение на внематочную беременность).
Кроме того, неотложная помощь нужна, если боль отдаёт в грудь/спину или есть обмороки. В этих случаях нужна немедленная госпитализация. Задержка может привести к перитониту (воспаление внутренней оболочки брюшной полости) или разрыву органов.
Первая помощь при боли в животе
Что можно сделать дома
- Соблюдать щадящий режим питания. Не есть 4–6 часов. Можно пить тёплую воду или слабый чай маленькими глотками.
- Тепло при спазмах. Если причина боли вам известна, боль привычная (тянущая или спазматическая) и не сопровождается температурой, тошнотой или ухудшением общего состояния, можно использовать грелку на низкой температуре на 15–20 минут. Однако её нельзя использовать при острой, резкой боли.
- Положение тела: лечь на бок с поджатыми коленями — это расслабляет мышцы живота.
- Лекарства (только если причина боли известна): препараты от вздутия на основе симетикона или сорбенты при лёгком пищевом отравлении.
Спазмолитики иногда можно использовать, чтобы кратковременно облегчить боли в животе, вызванные спазмами. Однако по данным The American Journal of Gastroenterology, их эффективность ограничена, и новые рекомендации всё реже рассматривают их как средство выбора.
Чего нельзя делать
- Принимать обезболивающие (например, ибупрофен) — могут маскировать симптомы опасных состояний.
- Принимать слабительные или пить алкоголь — могут усугубить боль или повреждение слизистой.
- Игнорировать резкую или нарастающую боль — если боль не утихает за 1–2 часа, или появляются новые симптомы (рвота, кровь, температура, сильное вздутие), нужно срочно обратиться к врачу.
Главное: боль в животе может быть симптомом опасных состояний
Срочно вызывайте врача, если боль сильная, длится дольше 2 часов, с рвотой с кровью или желчью и температурой >38,5°C. Красные флаги: кровь в стуле/рвоте, черный кал, желтуха, слабость, падение давления, рвота более 3 раз, у женщин — задержка менструации плюс боль. Если боль знакомая, слабая и не усиливается, дома можно соблюдать щадящий режим питания, пить воду или чай, прикладывать тепло при спазмах и лежать на боку с поджатыми коленями. При лёгком отравлении можно также использовать сорбенты или симетикон. Нельзя принимать обезболивающие, слабительные, алкоголь, игнорировать нарастающие боли.
Текст проверила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), стаж 38 лет