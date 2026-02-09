Россиянам объяснили, как отличить ковид от гриппа

Грипп и ковид: в чем отличие и как защититься
Грипп и COVID-19 легко спутать из-за схожих симптомов, хотя причины, риски и последствия у этих инфекций различаются. Разобрались, что общего у гриппа и COVID-19, а в чём их принципиальные отличия.
Вирусная природа
Что общего
И грипп, и COVID-19 относятся к острым вирусным респираторным заболеваниям. В обоих случаях вирус поражает дыхательные пути и легко передаётся от человека к человеку.
В чём разница
Чаще всего причиной заражения гриппом становятся вирусы типа A и B. Они давно известны человеку. Каждый год появляются новые варианты, это требует ежегодного обновления вакцин.
COVID-19 вызывает другой возбудитель — коронавирус SARS-CoV-2. До пандемии человеческий организм с ним не сталкивался, и у людей не было иммунитета к нему. Это одна из причин, почему вирус так быстро распространился по миру.
Как распространяются вирусы
Что общего
Оба вируса передаются от человека к человеку при тесном контакте, главным образом через мелкие капельки, которые выделяются при кашле, чихании или разговоре. Риск заражение максимален в закрытых и плохо проветриваемых помещениях. Также возможна передача вирусов контактно-бытовым путём, например, при рукопожатии.
В чём разница
Ключевое различие — в степени заразности. Так, вирус SARS-CoV-2 более контагиозен, чем вирусы гриппа. Для COVID-19 также характерны случаи «суперраспространения». Это когда один инфицированный заражает большое число людей.
Симптомы гриппа и COVID-19
Что общего
Симптомы гриппа и COVID-19 похожи. Оба заболевания поражают дыхательную систему, могут быть такие симптомы:
- повышение температуры, озноб,
- кашель, боль в горле,
- заложенность носа,
- затруднённое дыхание,
- усталость и мышечные боли,
- головная боль,
- тошнота, рвота, диарея (чаще при гриппе у детей),
- потеря аппетита.
В чём разница
При COVID-19 чаще встречается изменение или потеря вкуса и обоняния, особенно в первые дни болезни. При гриппе это бывает редко. Ещё один редкий симптом гриппа — чихание, а при COVID-19 его почти не бывает (очень редко).
Важно. Симптомы гриппа и COVID-19 очень похожи. Единственный способ точно определить болезнь — сдать тест.
Когда появляются симптомы после заражения
Что общего
И при гриппе, и при COVID-19 между заражением и первыми признаками проходит некоторое время (как правило от одного до нескольких дней). Этот период называют инкубационным. В обоих случаях человек может быть инфицирован (и не знать об этом, поскольку у него нет симптомов) и заразен для окружающих.
В чём разница
При гриппе симптомы, как правило, развиваются быстро. Чаще всего это 1–4 дня после заражения. При COVID-19 это немного дольше — 2–5 дней. Но в отдельных случаях симптомы могут развиться гораздо позже — вплоть до 14 дней после заражения. Такой длинный инкубационный период заметно усложняет эпидемиологическую ситуацию.
Какие могут быть осложнения
Что общего
Оба заболевания могут приводить к серьёзным осложнениям, особенно у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. В тяжёлых случаях возможны:
- пневмония,
- дыхательная недостаточность,
- острый респираторный дистресс-синдром,
- сепсис,
- поражение сердца и других органов,
- обострение уже имеющихся болезней.
На фоне обеих инфекций могут развиваться вторичные бактериальные или грибковые инфекции.
В чём разница
Вторичные бактериальные инфекции больше всего характерны именно для гриппа. COVID-19 связан со специфическими рисками, в частности повышенной склонностью к образованию тромбов. У части людей также развивается длительный COVID — состояние, при котором некоторые симптомы болезни (усталость, одышка, когнитивные и другие нарушения) сохраняются месяцами.
Лечение гриппа и COVID-19
Что общего
В обоих случаях оно симптоматическое. Это обильное питьё, жаропонижающие и другие средства для облегчения состояния больного.
В чём разница
При гриппе и COVID-19 возможно проведение противовирусной терапии. Однако препараты применяют разные. Например, для гриппа это осельтамивир, занамивир, перавимир и балоксавира марбоксил.
При COVID-19 используются другие противовирусные средства — ремдесивир, нирматрелвир, молнупиравир.
Противовирусные препараты могут лишь незначительно ускорить выздоровление при условии, что терапия начата вовремя. Лучшим способом защититься от болезни остаётся вакцинация.
Вакцинация
Что общего
И для гриппа, и для COVID-19 есть одобренные вакцины, которые используют для профилактики тяжёлого течения болезни и осложнений (но не гарантируют отсутствия заражения).
В обоих случаях вакцинация остаётся самым надёжным способом снизить риск госпитализации и смерти, особенно у людей из групп риска.
В чём разница
Вакцины от гриппа выпускают ежегодно. Каждый сезон состав прививки пересматривают с учётом того, какие штаммы вируса гриппа (по прогнозам) будут циркулировать. Обычно вакцина защищает сразу от нескольких вариантов.
Вакцинация от COVID-19 тоже стала сезонной. Однако обновлённые препараты для вакцинации появляются по мере возникновения новых вариантов вируса SARS-CoV-2 (без привязки к сезону).
Главное о различии гриппа и ковида
Грипп и COVID-19 во многом похожи. Оба заболевания вирусные, поражают дыхательные пути и могут вызывать тяжёлые осложнения.
При этом различия принципиальны. COVID-19 в среднем более заразен, у него более длинный инкубационный период и он чаще приводит к длительным неблагоприятным последствиям. Единственный способ наверняка различить эти инфекции — сдать тест.