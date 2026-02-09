Названа болезнь, из-за которой мозг становится меньше

Учёные рассказали, как депрессия меняет мозг и что с этим делать
Исследования показывают, что при депрессии меняется не только психика, но и физическая структура мозга. Разобрались, что именно происходит с органом и можно ли это исправить.
При депрессии уменьшается объём мозга
Это показано в исследованиях. При этом учёные до сих пор обсуждают, какие именно структуры страдают сильнее. В этом контексте чаще всего упоминают:
- Гиппокамп — зона, ответственная за память и обучение. Её уменьшение во время депрессии частично объясняет проблемы с запоминанием и концентрацией.
- Таламус — главный «диспетчер» и «переключатель» информации между разными отделами мозга.
- Миндалевидное тело — отвечает за эмоции, распознавание угроз и формирование страха.
- Префронтальная кора — отвечает за принятие решений, самоконтроль и высшие мыслительные функции.
Чем дольше длится депрессия, тем сильнее поражается мозг. Уменьшение объёма определённой структуры непременно сказывается на её функциях. Например, миндалевидное тело и префронтальная кора работают вместе, помогая распознавать эмоции. Если эти зоны поражены, то у человека:
- снижается эмпатия (способность сопереживать);
- теряется интерес к занятиям, которые приносили радость (например, секс, вкусная еда, путешествия, хобби);
- возникают сложности с контролем над эмоциями.
Воспаление в мозге
Многие исследования показывают, что депрессия сопровождается воспалением в мозге. При этом учёные до сих пор гадают, что первично: воспаление в мозге или депрессия. Показано, что чем дольше человек находится в депрессивном состоянии, тем выше вероятность выраженного воспаления.
Воспалительный процесс в нервной системе — это серьёзная проблема, которая может привести к:
- гибели нейронов;
- уменьшению объёма отдельных зон мозга;
- снижению нейропластичности — способности мозга перестраиваться, обучаться и адаптироваться;
- нарушению работы нейромедиаторов — химических посредников, с помощью которых нейроны передают сигналы друг другу.
Структурные и функциональные изменения
Рассмотрим несколько ключевых нарушений в работе мозга, которые наблюдаются у людей с депрессией.
Нарушение баланса нейромедиаторов
Сегодня известно более сотни нейромедиаторов (веществ, которые передают сигналы между клетками), но в контексте депрессии чаще всего говорят о серотонине, дофамине и норадреналине. Исследования показывают, что при депрессивных и тревожных расстройствах уровень этих нейромедиаторов может снижаться. Кроме того, нарушается баланс между разными медиаторными системами. Это приводит к утрате контроля над эмоциями, ухудшению сна и другим нарушениям.
Сбой в работе нейронных цепей
Нейронная цепь представляет собой сеть связанных между собой нейронов, которые выполняют определённые функции. При депрессии работа этих цепей нарушается. Например, в одних нейронных сетях активность может быть повышена, а в других — снижена.
Нарушение коммуникации между разными отделами мозга
У людей с депрессией ослаблены связи между отделами мозга, которые отвечают за внимание и контроль над эмоциями. При этом усиливается коммуникация, отвечающая за эмоциональную реактивность. Из-за таких изменений у человека с депрессией снижается настроение и появляются навязчивые негативные мысли.
Эти изменения обратимы?
Современные данные говорят, что многие изменения, связанные с депрессией, могут быть обратимыми (особенно если вовремя начать лечение).
Так, в одном из исследований показано, что уменьшение отдельных зон мозга при депрессии связано не столько с гибелью нейронов, сколько с временной утратой связей между ними. Речь идёт о нервных отростках — дендритах, через которые клетки обмениваются сигналами. Когда таких связей становится меньше, мозг работает хуже.
Хорошая новость в том, что мозг способен восстанавливаться. Лечение депрессии (медикаментозное и психотерапевтическое):
- снижает уровень воспаления;
- улучшает работу нейромедиаторов;
- способствует формированию новых связей.
Полезной будет и физическая активность. Исследование китайских учёных показывает, что регулярные тренировки стимулируют нейропластичность и положительно влияют на гиппокамп.
Главное: депрессия действительно меняет мозг, но эти изменения обратимы
При депрессии меняется не только настроение и поведение — меняется и сам мозг. Исследования связывают депрессию с уменьшением объёма отдельных структур (гиппокампа, префронтальной коры и других), воспалительными процессами и нарушением работы нейромедиаторов. Из-за этого ухудшаются память и концентрация, снижается интерес к жизни и появляется зацикленность на негативных мыслях.
Многие из этих изменений обратимы. Лечение помогает снизить воспаление, восстановить баланс нейромедиаторов и нейропластичность. Чем раньше начать терапию, тем выше шансы вернуть ясность мышления и качество жизни.
