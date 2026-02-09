Названа болезнь, из-за которой мозг становится меньше

Исследования показывают, что при депрессии меняется не только психика, но и физическая структура мозга. Разобрались, что именно происходит с органом и можно ли это исправить.

При депрессии уменьшается объём мозга

Это показано в исследованиях. При этом учёные до сих пор обсуждают, какие именно структуры страдают сильнее. В этом контексте чаще всего упоминают:

Гиппокамп — зона, ответственная за память и обучение. Её уменьшение во время депрессии частично объясняет проблемы с запоминанием и концентрацией.

Таламус — главный «диспетчер» и «переключатель» информации между разными отделами мозга.

Миндалевидное тело — отвечает за эмоции, распознавание угроз и формирование страха.

Префронтальная кора — отвечает за принятие решений, самоконтроль и высшие мыслительные функции.

Чем дольше длится депрессия, тем сильнее поражается мозг. Уменьшение объёма определённой структуры непременно сказывается на её функциях. Например, миндалевидное тело и префронтальная кора работают вместе, помогая распознавать эмоции. Если эти зоны поражены, то у человека:

снижается эмпатия (способность сопереживать);

теряется интерес к занятиям, которые приносили радость (например, секс, вкусная еда, путешествия, хобби);

возникают сложности с контролем над эмоциями.

Воспаление в мозге

Многие исследования показывают, что депрессия сопровождается воспалением в мозге. При этом учёные до сих пор гадают, что первично: воспаление в мозге или депрессия. Показано, что чем дольше человек находится в депрессивном состоянии, тем выше вероятность выраженного воспаления.

Воспалительный процесс в нервной системе — это серьёзная проблема, которая может привести к:

гибели нейронов;

уменьшению объёма отдельных зон мозга;

снижению нейропластичности — способности мозга перестраиваться, обучаться и адаптироваться;

— способности мозга перестраиваться, обучаться и адаптироваться; нарушению работы нейромедиаторов — химических посредников, с помощью которых нейроны передают сигналы друг другу.

Структурные и функциональные изменения

Рассмотрим несколько ключевых нарушений в работе мозга, которые наблюдаются у людей с депрессией.

Нарушение баланса нейромедиаторов

Сегодня известно более сотни нейромедиаторов (веществ, которые передают сигналы между клетками), но в контексте депрессии чаще всего говорят о серотонине, дофамине и норадреналине. Исследования показывают, что при депрессивных и тревожных расстройствах уровень этих нейромедиаторов может снижаться. Кроме того, нарушается баланс между разными медиаторными системами. Это приводит к утрате контроля над эмоциями, ухудшению сна и другим нарушениям.

Сбой в работе нейронных цепей

Нейронная цепь представляет собой сеть связанных между собой нейронов, которые выполняют определённые функции. При депрессии работа этих цепей нарушается. Например, в одних нейронных сетях активность может быть повышена, а в других — снижена.

Нарушение коммуникации между разными отделами мозга

У людей с депрессией ослаблены связи между отделами мозга, которые отвечают за внимание и контроль над эмоциями. При этом усиливается коммуникация, отвечающая за эмоциональную реактивность. Из-за таких изменений у человека с депрессией снижается настроение и появляются навязчивые негативные мысли.

Эти изменения обратимы?

Современные данные говорят, что многие изменения, связанные с депрессией, могут быть обратимыми (особенно если вовремя начать лечение).

Так, в одном из исследований показано, что уменьшение отдельных зон мозга при депрессии связано не столько с гибелью нейронов, сколько с временной утратой связей между ними. Речь идёт о нервных отростках — дендритах, через которые клетки обмениваются сигналами. Когда таких связей становится меньше, мозг работает хуже.

Хорошая новость в том, что мозг способен восстанавливаться. Лечение депрессии (медикаментозное и психотерапевтическое):

снижает уровень воспаления;

улучшает работу нейромедиаторов;

способствует формированию новых связей.

Полезной будет и физическая активность. Исследование китайских учёных показывает, что регулярные тренировки стимулируют нейропластичность и положительно влияют на гиппокамп.

Главное: депрессия действительно меняет мозг, но эти изменения обратимы

При депрессии меняется не только настроение и поведение — меняется и сам мозг. Исследования связывают депрессию с уменьшением объёма отдельных структур (гиппокампа, префронтальной коры и других), воспалительными процессами и нарушением работы нейромедиаторов. Из-за этого ухудшаются память и концентрация, снижается интерес к жизни и появляется зацикленность на негативных мыслях.

Многие из этих изменений обратимы. Лечение помогает снизить воспаление, восстановить баланс нейромедиаторов и нейропластичность. Чем раньше начать терапию, тем выше шансы вернуть ясность мышления и качество жизни.

