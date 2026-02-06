Любителей кофе и жирной еды ждут последствия

Горечь во рту: врач рассказал о причинах и лечении
Есть множество причин, по которым во рту может появиться горький, едкий привкус. Иногда он появляется после еды, в других случаях — сохраняется постоянно и доставляет дискомфорт. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал «Рамблеру», почему появляется горечь во рту, какие болезни могут её вызывать и как от неё избавиться.
За распознавание горького вкуса отвечают особые рецепторы на поверхности языка. Эволюционно они связаны с необходимостью распознавать потенциально токсичные вещества. В дикой среде у большинства токсинов и ядов именно горький вкус, поэтому мозг мгновенно реагирует на него как на сигнал тревоги. Однако в повседневной жизни навязчивая горечь во рту редко связана с отравлением — чаще это сбой, вызванный внутренними причинами.
Причины горечи во рту
«Основной источник — это заброс желчи в желудок и пищевод (дуодено-гастральный рефлюкс), возникающий при дискинезии желчевыводящих путей, хроническом холецистите, после холецистэктомии. Желчь, богатая желчными кислотами, раздражает слизистые, вызывая характерный вкус».Неронов Владимир Александровичврач-гастроэнтеролог клиники АО «Медицина», доктор медицинских наук
Дополнительные причины:
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
- патология печени (гепатиты, жировая дистрофия);
- приём лекарств (антибиотики группы макролидов, метформин, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, статины);
- стоматологические инфекции (кариес, гингивит, стоматит);
- курение;
- беременность.
Реже горький привкус может быть связан с патологией лор-органов (из-за бактериального налёта и слизи, которая стекает по задней стенке глотки к корню языка) или неврологическими причинами (из-за повреждения вкусовых нервов или центров в головном мозге, например после инфекций или травм).
По словам гастроэнтеролога Владимира Неронова, горечь могут усиливать некоторые пищевые триггеры и вредные привычки. Чаще всего это:
- Жирное, жареное и фастфуд. Такая еда заставляет организм интенсивно выделять желчь.
- Крепкий алкоголь и кофе. Они раздражают слизистую и расслабляют клапаны в пищеводе, открывая путь кислоте и горечи.
- Грейпфрутовый сок. Он блокирует в печени особые ферменты, которые расщепляют лекарства. В итоге концентрация препаратов в крови растёт, и они усиливают горечь.
- Курение. Никотин расслабляет сфинктер между желудком и пищеводом. Он перестаёт плотно закрываться, и содержимое желудка поднимается вверх, вызывая горечь во рту.
Диагностика при горечи во рту
В зависимости от сопутствующих симптомов, может потребоваться консультация гастроэнтеролога, стоматолога или терапевта.
Диагностический минимум включает:
- УЗИ печени и желчного пузыря. Помогает выявить застой желчи, камни или воспаление.
- ФГДС (фиброгастродуоденоскопия). Осмотр желудка и двенадцатиперстной кишки для выявления гастрита, язв или рефлюкса.
- Биохимический анализ крови. Оценивает функцию печени и поджелудочной железы.
- Осмотр полости рта. Выявляет стоматологические проблемы.
Лечение и когда обращаться к врачу
«Разовое появление горечи утром после погрешности в диете, употребления алкоголя или кофе неопасно. Однако, если рецидивы происходят регулярно, самолечение без диагностики недопустимо», — объясняет специалист.
По словам врача, в случае, если горечь эпизодическая, полезно:
- дробное питание 5–6 раз в сутки;
- на время исключить жирное, острое, копчёное, шоколад, цитрусовые;
- не есть за 3 часа до сна;
- приподнять изголовье кровати примерно на 15–20 см.
Обращаться к врачу необходимо, если горечь сохраняется дольше 7–10 дней, особенно с сопутствующими симптомами:
- болью в правом подреберье,
- тошнотой,
- рвотой желчью,
- нарушением стула,
- желтушностью склер,
- потерей веса.
Эти признаки указывают на серьёзную патологию ЖКТ. Лечение зависит от причины:
- при дискинезии — моторные регуляторы;
- при ГЭРБ — ингибиторы протонной помпы;
- при холестазе — урсодезоксихолевая кислота.
«Самостоятельно применять желчегонные средства, не зная причину горечи, опасно. Это может усилить рефлюкс. Горечь во рту редко бывает изолированной. Её появление — это повод оценить состояние желудка и желчного пузыря», — предупреждает врач.
Главное: эпизодическая горечь во рту неопасна
Горечь во рту — распространённый симптом, который в большинстве случаев связан с нарушением работы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы. Чаще всего её вызывает заброс желчи или желудочного содержимого в пищевод, а также заболевания печени и желчного пузыря, ГЭРБ, приём некоторых лекарств, стоматологические проблемы, курение и погрешности в питании. Эпизодическая горечь после жирной еды, алкоголя или кофе обычно неопасна и может пройти при коррекции образа жизни. Однако, если неприятный привкус сохраняется дольше 7–10 дней или сопровождается болью, тошнотой, желтушностью или потерей веса, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Самолечение, особенно желчегонными средствами, без выяснения причины может ухудшить состояние.
Текст проверил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Неронов Владимир Александрович, стаж 28 лет.