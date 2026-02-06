Любителей кофе и жирной еды ждут последствия

Есть множество причин, по которым во рту может появиться горький, едкий привкус. Иногда он появляется после еды, в других случаях — сохраняется постоянно и доставляет дискомфорт. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал «Рамблеру», почему появляется горечь во рту, какие болезни могут её вызывать и как от неё избавиться.

За распознавание горького вкуса отвечают особые рецепторы на поверхности языка. Эволюционно они связаны с необходимостью распознавать потенциально токсичные вещества. В дикой среде у большинства токсинов и ядов именно горький вкус, поэтому мозг мгновенно реагирует на него как на сигнал тревоги. Однако в повседневной жизни навязчивая горечь во рту редко связана с отравлением — чаще это сбой, вызванный внутренними причинами.

Причины горечи во рту

«Основной источник — это заброс желчи в желудок и пищевод (дуодено-гастральный рефлюкс), возникающий при дискинезии желчевыводящих путей, хроническом холецистите, после холецистэктомии. Желчь, богатая желчными кислотами, раздражает слизистые, вызывая характерный вкус». Неронов Владимир Александрович врач-гастроэнтеролог клиники АО «Медицина», доктор медицинских наук

Дополнительные причины:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

патология печени (гепатиты, жировая дистрофия);

приём лекарств (антибиотики группы макролидов, метформин, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, статины);

(антибиотики группы макролидов, метформин, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, статины); стоматологические инфекции (кариес, гингивит, стоматит);

(кариес, гингивит, стоматит); курение;

беременность.

Реже горький привкус может быть связан с патологией лор-органов (из-за бактериального налёта и слизи, которая стекает по задней стенке глотки к корню языка) или неврологическими причинами (из-за повреждения вкусовых нервов или центров в головном мозге, например после инфекций или травм).

По словам гастроэнтеролога Владимира Неронова, горечь могут усиливать некоторые пищевые триггеры и вредные привычки. Чаще всего это:

Жирное, жареное и фастфуд. Такая еда заставляет организм интенсивно выделять желчь.

Такая еда заставляет организм интенсивно выделять желчь. Крепкий алкоголь и кофе. Они раздражают слизистую и расслабляют клапаны в пищеводе, открывая путь кислоте и горечи.

Они раздражают слизистую и расслабляют клапаны в пищеводе, открывая путь кислоте и горечи. Грейпфрутовый сок. Он блокирует в печени особые ферменты, которые расщепляют лекарства. В итоге концентрация препаратов в крови растёт, и они усиливают горечь.

Он блокирует в печени особые ферменты, которые расщепляют лекарства. В итоге концентрация препаратов в крови растёт, и они усиливают горечь. Курение. Никотин расслабляет сфинктер между желудком и пищеводом. Он перестаёт плотно закрываться, и содержимое желудка поднимается вверх, вызывая горечь во рту.

Диагностика при горечи во рту

В зависимости от сопутствующих симптомов, может потребоваться консультация гастроэнтеролога, стоматолога или терапевта.

Диагностический минимум включает:

УЗИ печени и желчного пузыря. Помогает выявить застой желчи, камни или воспаление.

Помогает выявить застой желчи, камни или воспаление. ФГДС (фиброгастродуоденоскопия). Осмотр желудка и двенадцатиперстной кишки для выявления гастрита, язв или рефлюкса.

Осмотр желудка и двенадцатиперстной кишки для выявления гастрита, язв или рефлюкса. Биохимический анализ крови. Оценивает функцию печени и поджелудочной железы.

Оценивает функцию печени и поджелудочной железы. Осмотр полости рта. Выявляет стоматологические проблемы.

Лечение и когда обращаться к врачу

«Разовое появление горечи утром после погрешности в диете, употребления алкоголя или кофе неопасно. Однако, если рецидивы происходят регулярно, самолечение без диагностики недопустимо», — объясняет специалист.

По словам врача, в случае, если горечь эпизодическая, полезно:

дробное питание 5–6 раз в сутки;

на время исключить жирное, острое, копчёное, шоколад, цитрусовые;

острое, копчёное, шоколад, цитрусовые; не есть за 3 часа до сна;

приподнять изголовье кровати примерно на 15–20 см.

Обращаться к врачу необходимо, если горечь сохраняется дольше 7–10 дней, особенно с сопутствующими симптомами:

болью в правом подреберье,

тошнотой,

рвотой желчью,

нарушением стула,

желтушностью склер,

потерей веса.

Эти признаки указывают на серьёзную патологию ЖКТ. Лечение зависит от причины:

при дискинезии — моторные регуляторы;

при ГЭРБ — ингибиторы протонной помпы;

при холестазе — урсодезоксихолевая кислота.

«Самостоятельно применять желчегонные средства, не зная причину горечи, опасно. Это может усилить рефлюкс. Горечь во рту редко бывает изолированной. Её появление — это повод оценить состояние желудка и желчного пузыря», — предупреждает врач.

Главное: эпизодическая горечь во рту неопасна

Горечь во рту — распространённый симптом, который в большинстве случаев связан с нарушением работы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы. Чаще всего её вызывает заброс желчи или желудочного содержимого в пищевод, а также заболевания печени и желчного пузыря, ГЭРБ, приём некоторых лекарств, стоматологические проблемы, курение и погрешности в питании. Эпизодическая горечь после жирной еды, алкоголя или кофе обычно неопасна и может пройти при коррекции образа жизни. Однако, если неприятный привкус сохраняется дольше 7–10 дней или сопровождается болью, тошнотой, желтушностью или потерей веса, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Самолечение, особенно желчегонными средствами, без выяснения причины может ухудшить состояние.

Текст проверил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Неронов Владимир Александрович, стаж 28 лет.

