Учёные выяснили, как материнство влияет на мозг в пожилом возрасте

Новое исследование, проведённое учёными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что беременность и грудное вскармливание могут положительно влиять в долгосрочной перспективе на мыслительные функции женщин после наступления менопаузы.

© AsiaVision/iStock.com

Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia. Учёные проанализировали данные о здоровье более 7000 женщин в возрасте около 70 лет, которые собирали в течение 13 лет.

Ключевые выводы исследования:

Каждый дополнительный месяц беременности был связан с небольшим, но статистически значимым улучшением общего когнитивного статуса.

был связан с небольшим, но статистически значимым улучшением общего когнитивного статуса. Каждый дополнительный месяц грудного вскармливания также был связан с улучшением общей когнитивной функции, а также вербальной и зрительной памяти.

также был связан с улучшением общей когнитивной функции, а также вербальной и зрительной памяти. Женщины, которые были беременны в течение жизни в среднем около 2,5 года, имели более высокие показатели здоровья мозга по сравнению с теми, у кого не было беременностей.

имели показатели здоровья мозга по сравнению с теми, у кого не было беременностей. Аналогичный положительный эффект на память был выявлен у женщин, кормивших грудью в общей сложности около года.

Хотя величина эффекта для отдельного человека невелика, исследователи подчёркивают, что она сопоставима с влиянием других известных защитных факторов, таких как отказ от курения и высокая физическая активность. В контексте болезни Альцгеймера, которую сложно предотвратить, даже небольшое снижение риска имеет большое значение.

Женщины непропорционально чаще мужчин страдают от болезни Альцгеймера, и это нельзя объяснить одной лишь большей продолжительностью жизни. Новые данные помогают понять, как репродуктивная история может влиять на здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

Исследование отмечает интересный контраст: если в краткосрочной перспективе многие женщины испытывают временное снижение памяти после родов («мамнезию»), то в масштабах всей жизни материнство, напротив, может быть связано с улучшением когнитивной устойчивости.

Следующим шагом станет изучение биологических и социальных механизмов, лежащих в основе этой связи, что в будущем может привести к разработке новых терапевтических подходов.

