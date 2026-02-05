Гинекологи высказались о самом распространённом анализе

Диагноз по мазку на флору не ставят, но этот анализ позволяет врачу заподозрить те или иные заболевания. Разобрались, что делать, когда мазок «плохой».

Гинекологический мазок на флору — один из самых распространённых анализов. Он может быть «хорошим» или «плохим», и за этими формулировками скрывается много важных нюансов.

Неправильная интерпретация результатов может стать причиной неверного диагноза (и, как следствие, неправильного лечения). Поэтому важно понимать, какие изменения считаются отклонением от нормы и когда действительно нужно лечение.

Что такое гинекологический мазок на флору

Этот анализ позволяет оценить состояние микрофлоры влагалища, шейки матки и уретры. Основная цель — выявить признаки воспаления, нарушения микробиоты и инфекций половых путей.

Лейкоциты и эпителий

В исследовании оценивают несколько ключевых показателей. В первую очередь — лейкоциты в мазке. Их количество помогает понять, есть ли в мочеполовой системе воспаление. Также анализируют клетки плоского эпителия, которые отражают состояние слизистой.

Микрофлора и ключевые клетки

В норме её основу составляют лактобактерии. Они поддерживают кислую среду, тем самым защищая мочеполовую систему от патогенов. В мазке также могут быть кокки (шаровидные бактерии) и другие микроорганизмы.

Отдельного внимания заслуживают «ключевые» клетки. Это покрытые бактериями клетки эпителия. Их наличие в мазке указывает на бактериальный вагиноз.

Другие показатели

При анализе мазка также оценивают:

наличие слизи,

дрожжевых грибов (Candida),

гонококков,

трихомонад,

атипичных клеток (могут указывать на воспаление или предраковые состояния).

Нормальные показатели

Следующие характеристики указывают на нормальный мазок на флору:

Лактобактерии (палочки Дедерлейна). В норме они составляют основу влагалищной микрофлоры (их должно быть больше всего). Допускается наличие небольшого количества условно-патогенных бактерий.

Лейкоциты. В норме их количество не превышает 10 в поле зрения (под микроскопом).

Плоский эпителий. В норме их должно быть не более 5–10 в поле зрения. Это показатель нормального обновления слизистой оболочки.

Дрожжевые грибы. Допускаются единичные клетки дрожжей.

Трихомонады, гонококки. В норме их быть не должно.

Примечательно, что показатели мазка на флору могут меняться в зависимости от фазы менструального цикла. Ближе к окончанию менструации и сразу после неё количество лейкоцитов и условно-патогенной флоры может временно немного увеличиваться (это нормально). Поэтому анализ рекомендуют сдавать в первой половине цикла.

Плохой мазок на флору — что это значит?

Мазок на флору «плохой», если:

лейкоциты в мазке повышены;

количество лактобактерий снижено;

появляется смешанная флора;

обнаруживаются «ключевые» клетки.

Чаще всего такой мазок указывает на:

инфекции половых путей;

воспаление слизистой влагалища или шейки матки;

гормональные колебания.

Важно. Иногда плохой результат связан не с заболеванием, а с нарушением подготовки к анализу или выбором неподходящего дня цикла.

Возможные заболевания при «плохом» мазке

По данным мазка на флору диагноз не ставят. Результат помогает врачу заподозрить ту или иную болезнь. Чаще всего это:

Бактериальный вагиноз. Связан с резким снижением лактобактерий и ростом условно-патогенной флоры. В мазке выявляют «ключевые» клетки, смешанную флору и умеренное повышение лейкоцитов.

Вагинит и кольпит. Это воспаление слизистой влагалища. Для него характерно значительное повышение лейкоцитов, увеличение количества слизи и изменение состава микрофлоры. Причиной могут быть инфекции, аллергические реакции или гормональные нарушения.

Кандидоз. В мазке обнаруживаются дрожжевые клетки или споры грибов рода Candida. Количество лейкоцитов обычно повышено.

Хламидиоз, трихомониаз и другие инфекции. При трихомониазе в мазке выявляют трихомонады (при этом отмечается выраженное воспаление). А вот заподозрить хламидиоз по мазку можно не всегда. На хламидии может указать повышенный уровень лейкоцитов при отсутствии других причин воспаления.

Что делать, когда мазок «плохой»

В первую очередь нужна консультация гинеколога. В зависимости от результатов, врач может рекомендовать дополнительные исследования. Чаще всего это:

ПЦР-анализы для выявления возбудителей инфекций;

для выявления возбудителей инфекций; бактериологический посев — для оценки состава микрофлоры и чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

Если обнаружено инфекционное заболевание, то врач назначит лечение. В большинстве случаев это антибиотики, противовоспалительные, противогрибковые или гормональные препараты.

Как подготовиться

О том, как подготовиться к такому исследованию, расскажет врач. Как правило, рекомендуют:

сдавать анализ в п ервой половине менструального цикла;

не использовать вагинальные свечи, кремы или спринцевания накануне исследования;

или спринцевания накануне исследования; за 1–2 дня до визита в клинику воздержаться от половых контактов;

не применять агрессивных гигиенических средств перед исследованием.

Соблюдение этих простых правил позволит избежать ошибок при интерпретации результатов.

Главное о «плохом» и «хорошем» мазке на флору

«Плохой» мазок на флору выражен повышенными лейкоцитами, снижением лактобактерий, появлением смешанной флоры или «ключевых» клеток. При таких изменениях врач подозревает инфекцию, дисбиоз или гормональные нарушения.

При расшифровке мазка на флору врач всегда учитывает жалобы пациентки, фазу цикла и результаты дополнительных исследований. Только после этого ставят диагноз и, если требуется, назначают лечение.

