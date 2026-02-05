Врачи считают этот симптом сигналом SOS от лёгких

Жидкость в лёгких — грозный симптом, который может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. Врач-пульмонолог Эдуард Игоревич Ящинский рассказал «Рамблеру», из-за чего в лёгких может скапливаться жидкость и что с этим делать.

Что это такое

Под «жидкостью в лёгких» понимают патологическое скопление жидкости, которое нарушает нормальный процесс дыхания. Выделяют два основных варианта.

Плевральный выпот. В этом случае лишняя жидкость скапливается в плевральной полости — между лёгкими и грудной стенкой. В норме у всех людей в плевре содержится небольшое количество жидкости. Она действует как смазка и облегчает движение лёгких при дыхании. Но при плевральном выпоте её становится слишком много.

«Плевральный выпот может быть в виде экссудата — богатой белком жидкости. Она скапливается вследствие воспалительного процесса, например плеврита, системных заболеваний соединительной ткани, рака, болезней лёгких. Или транссудата — водянистого невоспалительного выпота, который наблюдается при болезнях сердца, почек или печени. Ящинский Эдуард Игоревич терапевт, пульмонолог, врач УЗИ Lahta Clinic

Отёк лёгких. При этом состоянии жидкость накапливается в самих лёгких и мешает кислороду поступать в кровь. Это серьёзно нарушает газообмен.

Почему появляется жидкость в лёгких

В обоих случаях жидкость скапливается из-за нарушения баланса между её образованием и выведением. Однако причины и механизмы такой патологии могут быть разными.

Сердечно‑сосудистые заболевания

Это одна из частых причин плеврального выпота и отёка лёгких. Например, при сердечной недостаточности сердце не справляется с перекачиванием крови, из-за чего в лёгочных сосудах повышается давление и жидкая часть крови просачивается в лёгкие и плевру. Также жидкость в лёгких может быть следствием ишемической болезни сердца.

Инфекции

Пневмония (воспаление лёгких) и вирусные инфекции часто приводят к экссудативным плевральным выпотам. В тяжёлых случаях может развиться острый респираторный дистресс-синдром, который сопровождается скоплением жидкости в самих лёгких.

Рак

Опухоли лёгких или новообразования в плевральной полости стимулируют скопление жидкости. Также она может появиться из-за метастазов рака других органов и систем, например молочной железы, желудка, почки, яичников или лимфомы.

Почечная недостаточность

Почки играют ключевую роль в регуляции водно-солевого баланса. Когда они работают плохо, вода хуже выводится из организма, и в крови и тканях накапливается лишняя жидкость. Это повышает давление в капиллярах и увеличивает риск отёков лёгких и плеврального выпота.

Повреждение печени

У пациентов с запущенным циррозом печени может развиться печёночный гидроторакс. Это специфическая форма плеврального выпота. В этом случае жидкость из брюшной полости переходит в плевру через микроскопические дефекты в диафрагме.

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА)

Это закупорка артерии лёгких сгустком крови (тромбом). На фоне ТЭЛА из-за воспалительной реакции и нехватки кислорода растёт проницаемость капилляров. Жидкая часть крови (плазма) выходит из сосудов, и часть её попадает в плевральную полость.

Туберкулёз

Плевральный выпот — частое явление у пациентов с туберкулёзом. Он развивается, когда очаг инфекции под плеврой повреждается и запускается воспалительная реакция. Кровеносные и лимфатические сосуды начинают пропускать жидкость, и она скапливается в плевральном пространстве.

«В плевральной полости также может скапливаться кровь, тогда говорят о гемотораксе. Такое возможно из-за травмы, лучевой терапии или ожогов. Другое состояние — хилоторакс. Это скопление в плевральных полостях лимфы. Наблюдается у пациентов с лимфомой, карциномой, лимфангиолейомиоматозом (патологическим разрастанием клеток в лёгких, лимфатических сосудах и почках)», — говорит врач.

Симптомы

На то, что в лёгких скопилась жидкость, может указывать:

одышка — сначала она появляется при физической нагрузке, потом и в покое;

— сначала она появляется при физической нагрузке, потом и в покое; кашель — может быть сухим или с пенистой мокротой, иногда с примесью крови;

— может быть сухим или с пенистой мокротой, иногда с примесью крови; боль или тяжесть в груди, особенно при вдохе;

или тяжесть в груди, особенно при вдохе; хрипы и бульканье при дыхании;

и бульканье при дыхании; учащённое сердцебиение, слабость, потливость;

слабость, потливость; синюшность губ и кожи (цианоз) — появляется из-за недостатка кислорода;

(цианоз) — появляется из-за недостатка кислорода; беспричинная тревога, беспокойство или ощущение, что вот-вот произойдёт что-то плохое.

Главная опасность такого состояния в том, что нарушается газообмен. Жидкость мешает кислороду проникать в кровь, развивается гипоксия. Это может привести к острой дыхательной недостаточности и смерти. Также возможны другие осложнения:

Скопившаяся жидкость становится благоприятной средой для бактерий, это повышает риск инфекции и абсцесса (гнойного воспаления тканей).

это повышает риск инфекции и абсцесса (гнойного воспаления тканей). Отёк лёгких увеличивает нагрузку на сердце, это может привести к его остановке.

это может привести к его остановке. Без лечения жидкость в лёгких (особенно если она появляется часто) приводит к фиброзу, когда здоровая ткань постепенно замещается соединительной (рубцовой).

Диагностика

Обычно нужны инструментальные методы диагностики:

Рентген грудной клетки — один из основных и доступных методов, который показывает скопление жидкости.

— один из основных и доступных методов, который показывает скопление жидкости. УЗИ плевральной полости — позволяет оценить объём и характер жидкости.

— позволяет оценить объём и характер жидкости. Компьютерная томография (КТ) — даёт более детальную картину и помогает выявить причину скопления жидкости.

(КТ) — даёт более детальную картину и помогает выявить причину скопления жидкости. ЭКГ, эхокардиография — для оценки состояния сердца, если есть подозрение на кардиогенный отёк лёгких.

«Могут понадобиться лабораторные анализы. Какие именно, зависит от предполагаемой причины состояния. Иногда делают торакоцентез или биопсию — специальной иглой берут образец жидкости из плевральной области, чтобы установить её природу», — комментирует пульмонолог.

Лечение и профилактика

На ранней стадии, когда жидкости не так много, можно обойтись медикаментозной терапией.

Диуретики (мочегонные) и лекарства от давления. Они помогают вывести лишнюю жидкость из организма и снизить нагрузку на сердце. Обычно их назначают, если отёк лёгких или плевральный выпот вызваны застойной сердечной недостаточностью.

(мочегонные) и лекарства от давления. Они помогают вывести лишнюю жидкость из организма и снизить нагрузку на сердце. Обычно их назначают, если отёк лёгких или плевральный выпот вызваны застойной сердечной недостаточностью. Антибиотики. Их применяют, когда жидкость в лёгких появилась из-за инфекции, например на фоне пневмонии.

Когда жидкости слишком много, переходят к инвазивным методам:

Плевроцентез (торакоцентез). Жидкость из плевральной области откачивают через прокол в грудной клетке. Полученную жидкость оценивают по критериям Лайта: сравнивают уровни белка и внутриклеточного фермента лактатдегидрогеназы (ЛГД) с показателями крови. Это позволяет отличить белковые выпоты (экссудат) от небелковых (транссудат) и определить причину плеврального выпота.

(торакоцентез). Жидкость из плевральной области откачивают через прокол в грудной клетке. Полученную жидкость оценивают по критериям Лайта: сравнивают уровни белка и внутриклеточного фермента лактатдегидрогеназы (ЛГД) с показателями крови. Это позволяет отличить белковые выпоты (экссудат) от небелковых (транссудат) и определить причину плеврального выпота. Дренирование. Если жидкости слишком много или плевральные выпоты повторяются, устанавливают дренаж (тонкую трубку). Через него выводится жидкость.

Если жидкости слишком много или плевральные выпоты повторяются, устанавливают дренаж (тонкую трубку). Через него выводится жидкость. Плевродез. Хирург склеивает листки плевры, чтобы там больше не скапливалась жидкость. К процедуре прибегают при частых рецидивах плеврального выпота.

«Хирургическое вмешательство нужно далеко не всегда. Это зависит от объёма плеврального выпота и причины его появления. Чтобы избежать этого, важно вовремя обращаться к пульмонологу», — советует врач.

Для профилактики пациентам из групп риска (с сердечно-сосудистыми заболеваниями и почечной недостаточностью) рекомендуют:

регулярно проходить медицинские осмотры;

контролировать давление и уровень сахара в крови;

ограничить потребление соли;

отказаться от курения и алкоголя;

своевременно лечить инфекции.

Главное: жидкость в лёгких — серьёзное состояние, но его можно вылечить без операции

Жидкость в лёгких может появиться как следствие плеврального выпота или отёка лёгких. Оба этих состояния требуют немедленного обращения к врачу. Это может случиться из-за проблем с сердцем, почками, печенью или на фоне инфекции. На ранней стадии используют медикаментозную терапию, а если жидкости слишком много, переходят к хирургическим методам.

