Почему появляется жидкость в лёгких и чем опасно это состояние

Аделина Ахунова
Ящинский Эдуард Игоревичэксперт

Жидкость в лёгких — грозный симптом, который может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. Врач-пульмонолог Эдуард Игоревич Ящинский рассказал «Рамблеру», из-за чего в лёгких может скапливаться жидкость и что с этим делать.

Врачи считают этот симптом сигналом SOS от лёгких
Что это такое

Под «жидкостью в лёгких» понимают патологическое скопление жидкости, которое нарушает нормальный процесс дыхания. Выделяют два основных варианта.

Плевральный выпот. В этом случае лишняя жидкость скапливается в плевральной полости — между лёгкими и грудной стенкой. В норме у всех людей в плевре содержится небольшое количество жидкости. Она действует как смазка и облегчает движение лёгких при дыхании. Но при плевральном выпоте её становится слишком много.

«Плевральный выпот может быть в виде экссудата — богатой белком жидкости. Она скапливается вследствие воспалительного процесса, например плеврита, системных заболеваний соединительной ткани, рака, болезней лёгких. Или транссудата — водянистого невоспалительного выпота, который наблюдается при болезнях сердца, почек или печени.

Ящинский Эдуард Игоревич
Ящинский Эдуард Игоревичтерапевт, пульмонолог, врач УЗИ Lahta Clinic

Отёк лёгких. При этом состоянии жидкость накапливается в самих лёгких и мешает кислороду поступать в кровь. Это серьёзно нарушает газообмен.

Почему появляется жидкость в лёгких

В обоих случаях жидкость скапливается из-за нарушения баланса между её образованием и выведением. Однако причины и механизмы такой патологии могут быть разными.

Сердечно‑сосудистые заболевания

Это одна из частых причин плеврального выпота и отёка лёгких. Например, при сердечной недостаточности сердце не справляется с перекачиванием крови, из-за чего в лёгочных сосудах повышается давление и жидкая часть крови просачивается в лёгкие и плевру. Также жидкость в лёгких может быть следствием ишемической болезни сердца.

Инфекции

Пневмония (воспаление лёгких) и вирусные инфекции часто приводят к экссудативным плевральным выпотам. В тяжёлых случаях может развиться острый респираторный дистресс-синдром, который сопровождается скоплением жидкости в самих лёгких.

Рак

Опухоли лёгких или новообразования в плевральной полости стимулируют скопление жидкости. Также она может появиться из-за метастазов рака других органов и систем, например молочной железы, желудка, почки, яичников или лимфомы.

Почечная недостаточность

Почки играют ключевую роль в регуляции водно-солевого баланса. Когда они работают плохо, вода хуже выводится из организма, и в крови и тканях накапливается лишняя жидкость. Это повышает давление в капиллярах и увеличивает риск отёков лёгких и плеврального выпота.

Повреждение печени

У пациентов с запущенным циррозом печени может развиться печёночный гидроторакс. Это специфическая форма плеврального выпота. В этом случае жидкость из брюшной полости переходит в плевру через микроскопические дефекты в диафрагме.

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА)

Это закупорка артерии лёгких сгустком крови (тромбом). На фоне ТЭЛА из-за воспалительной реакции и нехватки кислорода растёт проницаемость капилляров. Жидкая часть крови (плазма) выходит из сосудов, и часть её попадает в плевральную полость.

Туберкулёз

Плевральный выпот — частое явление у пациентов с туберкулёзом. Он развивается, когда очаг инфекции под плеврой повреждается и запускается воспалительная реакция. Кровеносные и лимфатические сосуды начинают пропускать жидкость, и она скапливается в плевральном пространстве.

«В плевральной полости также может скапливаться кровь, тогда говорят о гемотораксе. Такое возможно из-за травмы, лучевой терапии или ожогов. Другое состояние — хилоторакс. Это скопление в плевральных полостях лимфы. Наблюдается у пациентов с лимфомой, карциномой, лимфангиолейомиоматозом (патологическим разрастанием клеток в лёгких, лимфатических сосудах и почках)», — говорит врач.

Симптомы

На то, что в лёгких скопилась жидкость, может указывать:

  • одышка — сначала она появляется при физической нагрузке, потом и в покое;
  • кашель — может быть сухим или с пенистой мокротой, иногда с примесью крови;
  • боль или тяжесть в груди, особенно при вдохе;
  • хрипы и бульканье при дыхании;
  • учащённое сердцебиение, слабость, потливость;
  • синюшность губ и кожи (цианоз) — появляется из-за недостатка кислорода;
  • беспричинная тревога, беспокойство или ощущение, что вот-вот произойдёт что-то плохое.

Главная опасность такого состояния в том, что нарушается газообмен. Жидкость мешает кислороду проникать в кровь, развивается гипоксия. Это может привести к острой дыхательной недостаточности и смерти. Также возможны другие осложнения:

  • Скопившаяся жидкость становится благоприятной средой для бактерий, это повышает риск инфекции и абсцесса (гнойного воспаления тканей).
  • Отёк лёгких увеличивает нагрузку на сердце, это может привести к его остановке.
  • Без лечения жидкость в лёгких (особенно если она появляется часто) приводит к фиброзу, когда здоровая ткань постепенно замещается соединительной (рубцовой).

Диагностика

Обычно нужны инструментальные методы диагностики:

  • Рентген грудной клетки — один из основных и доступных методов, который показывает скопление жидкости.
  • УЗИ плевральной полости — позволяет оценить объём и характер жидкости.
  • Компьютерная томография (КТ) — даёт более детальную картину и помогает выявить причину скопления жидкости.
  • ЭКГ, эхокардиография — для оценки состояния сердца, если есть подозрение на кардиогенный отёк лёгких.
«Могут понадобиться лабораторные анализы. Какие именно, зависит от предполагаемой причины состояния. Иногда делают торакоцентез или биопсию — специальной иглой берут образец жидкости из плевральной области, чтобы установить её природу», — комментирует пульмонолог.
Лечение и профилактика

На ранней стадии, когда жидкости не так много, можно обойтись медикаментозной терапией.

  • Диуретики (мочегонные) и лекарства от давления. Они помогают вывести лишнюю жидкость из организма и снизить нагрузку на сердце. Обычно их назначают, если отёк лёгких или плевральный выпот вызваны застойной сердечной недостаточностью.
  • Антибиотики. Их применяют, когда жидкость в лёгких появилась из-за инфекции, например на фоне пневмонии.

Когда жидкости слишком много, переходят к инвазивным методам:

  • Плевроцентез (торакоцентез). Жидкость из плевральной области откачивают через прокол в грудной клетке. Полученную жидкость оценивают по критериям Лайта: сравнивают уровни белка и внутриклеточного фермента лактатдегидрогеназы (ЛГД) с показателями крови. Это позволяет отличить белковые выпоты (экссудат) от небелковых (транссудат) и определить причину плеврального выпота.
  • Дренирование. Если жидкости слишком много или плевральные выпоты повторяются, устанавливают дренаж (тонкую трубку). Через него выводится жидкость.
  • Плевродез. Хирург склеивает листки плевры, чтобы там больше не скапливалась жидкость. К процедуре прибегают при частых рецидивах плеврального выпота.
«Хирургическое вмешательство нужно далеко не всегда. Это зависит от объёма плеврального выпота и причины его появления. Чтобы избежать этого, важно вовремя обращаться к пульмонологу», — советует врач.

Для профилактики пациентам из групп риска (с сердечно-сосудистыми заболеваниями и почечной недостаточностью) рекомендуют:

  • регулярно проходить медицинские осмотры;
  • контролировать давление и уровень сахара в крови;
  • ограничить потребление соли;
  • отказаться от курения и алкоголя;
  • своевременно лечить инфекции.

Главное: жидкость в лёгких — серьёзное состояние, но его можно вылечить без операции

Жидкость в лёгких может появиться как следствие плеврального выпота или отёка лёгких. Оба этих состояния требуют немедленного обращения к врачу. Это может случиться из-за проблем с сердцем, почками, печенью или на фоне инфекции. На ранней стадии используют медикаментозную терапию, а если жидкости слишком много, переходят к хирургическим методам.

