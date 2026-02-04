Эти четыре болезни мучили гениев русской литературы

Гении русской литературы тоже простужались, тяжело болели и жили с хроническими диагнозами. Разобрались, какие болезни могли влиять на их творчество и как с ними справляется современная медицина.

© Орест Адамович Кипренский/Общественное достояние

Александр Пушкин

У солнца русской поэзии, предположительно, было варикозное расширение вен нижних конечностей, которое он сам называл «аневризмом». Это заболевание документировано медицинским заключением врача псковской медицинской управы В. Всеволодова. В документе указано, что у поэта наблюдалось «повсеместное расширение кровевозвратных жил (varicositas toticus cruris dextri)», то есть варикозное расширение вен, преимущественно на правой голени.

Поэт даже рассматривал возможность операции. В 1825 году, находясь в ссылке в Михайловском, Пушкин просил разрешения выехать за границу для лечения. В ситуацию вмешался В.А. Жуковский, который нашёл хирурга, готового приехать в Псков для операции. Однако Пушкин отказался от хирургического вмешательства, сославшись на то, что не хочет беспокоить врача из-за «такой мелочи, как аневризм».

Варикозное расширение вен — это хроническое заболевание, при котором стенки вен ослабевают, а венозные клапаны перестают нормально работать. В результате кровь застаивается в нижних конечностях, вены расширяются, становятся извитыми и заметными под кожей.

Как это лечили тогда

Медицина XIX века предлагала примочки, тугие повязки и покой. Хирургия была крайне опасной: вены удаляли через огромные разрезы без надлежащей анестезии и антисептиков.

Как это лечат сейчас

Золотой стандарт сегодня — ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция). Врач через крошечный прокол «склеивает» больную вену лазером. Процедура длится 30–40 минут, проходит под местной анестезией, и пациент уходит домой на своих ногах в тот же день.

Фёдор Достоевский

© Василий Григорьевич Перов/Общественное достояние

У писателя была эпилепсия. Заболевание сопровождало его большую часть жизни и задокументировано в письмах, воспоминаниях современников и медицинских исследованиях. Сам писатель называл приступы «падучей».

Первые эпилептические припадки, по свидетельствам, появились у Достоевского в молодом возрасте. Врачи неоднократно рекомендовали ему отказаться от писательства, чтобы предотвратить приступы эпилепсии. При этом он сам в своей переписке несколько раз признавал, что сильная концентрация внимания и недостаток сна оказывают плохое влияние на течение болезни.

Эпилепсия — болезнь мозга, при которой случаются судороги. Во время приступа нервные клетки слишком активно посылают сигналы, что вызывает непроизвольные движения, странные ощущения или изменение поведения.

Как это лечили тогда

Врачи прописывали тёплые ванны и диету. В качестве медикаментов использовали бромиды (соли брома, чаще всего бромид калия) — они снижали частоту приступов, но вызывали сильную сонливость, подавленность, провалы в памяти и проблемы с кожей.

Как это лечат сейчас

Применяется таргетная противосудорожная терапия. Современные препараты (антиконвульсанты) позволяют сохранять бодрость. В сложных случаях прибегают к нейрохирургии или стимуляции блуждающего нерва (VNS-терапии), что позволяет большинству пациентов вести социально активную жизнь.

Антон Чехов

© Осип Эммануилович Браз/Общественное достояние

У писателя и драматурга был туберкулёз — хроническое инфекционное заболевание, которое в итоге стало причиной смерти. Диагноз подтверждён медицинскими данными, письмами самого Чехова и воспоминаниями современников.

Чехов менял климат, жил и работал в Ялте: более мягкие погодные условия считались благоприятными для больных туберкулёзом. Кроме того, он неоднократно ездил в Башкирию, чтобы пить кумыс — ферментированный напиток из кобыльего молока, который тогда использовали как поддерживающее средство при проблемах с лёгкими. Болезнь постепенно прогрессировала и привела к смерти писателя в 1904 году.

Туберкулёз — это инфекционное заболевание, которое вызывают микобактерии. Болезнь чаще всего поражает лёгкие и протекает длительно. Без лечения может приводить к тяжёлым осложнениям.

Как это лечили тогда

До открытия антибиотиков туберкулёз считался приговором. Пациентам советовали «уехать на юга» (Крым, Лазурный берег), усиленно питаться, пить кумыс или козье молоко. Считалось, что свежий воздух и покой — единственное спасение, но это лишь временно замедляло процесс.

Как это лечат сейчас

Основа лечения — курс специфических антибиотиков (противотуберкулёзных препаратов). Болезнь, которая раньше убивала за несколько лет, сегодня полностью излечима при своевременном обнаружении на флюорографии. Лечение занимает от 6 месяцев до года, после чего человек полностью восстанавливается.

Михаил Булгаков

© Moisej Nappelbaum/Общественное достояние

Писатель страдал тяжёлым заболеванием почек — хронической почечной недостаточностью, развившейся на фоне нефросклероза. Болезнь была диагностирована врачами и подробно описана в медицинских документах, письмах и воспоминаниях близких. К концу жизни состояние писателя стремительно ухудшалось.

Булгаков испытывал сильные боли, слабость, проблемы со зрением и резкое ухудшение общего самочувствия. Он неоднократно лечился, однако возможности медицины 1930-х годов были ограниченны. Заболевание привело к полной потере зрения (экстремально высокое давление «сожгло» сетчатку и почки) и смерти Булгакова в 1940 году в возрасте 48 лет.

Нефросклероз — это уплотнение сосудов (мелких артерий и артериол) в почках. Обычно этот процесс связан с гипертонией и может привести к ишемии (нарушению кровоснабжения) почек.

Как это лечили тогда

В годы жизни писателя медицина была бессильна перед отказом почек. Булгакову прописывали строгую диету без соли и белка, а также морфий, чтобы облегчить мучительные боли. Постепенная интоксикация организма привела к потере зрения и коме.

Как это лечат сейчас

При нефросклерозе врачи первым делом берут под контроль артериальное давление, чтобы остановить разрушение сосудов почек. Если же почки отказали, применяется гемодиализ (аппарат «искусственная почка») или трансплантация. Эти методы позволяют людям с диагнозом Булгакова жить десятилетиями.

Главное: современная медицина могла бы спасти великих русских писателей

Пушкин, предположительно, мучился от варикоза, который в XIX веке требовал рискованной операции, а сейчас устраняется лазером за полчаса. Достоевский боролся с эпилепсией с помощью токсичных солей брома, тогда как современная терапия позволяет пациентам сохранять ясный ум и работоспособность. Чехов фактически не имел шансов против туберкулёза без антибиотиков, которые в наши дни полностью излечивают болезнь. У Булгакова отказали почки, но современная медицина спасает таких больных с помощью диализа и трансплантации.

