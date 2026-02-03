Пациентов предупредили об угрозе, которую часто выявляют слишком поздно

Увеличенная печень — это не диагноз, а симптом, который может указывать на целый спектр заболеваний. Врач — гастроэнтеролог-гепатолог Мария Юрьевна Петраченкова рассказала «Рамблеру», почему печень может увеличиваться, какие обследования необходимы и как строится лечение в зависимости от причины.

© kanruthai khamthet/iStock.com

Печень выполняет больше 500 функций, включая детоксикацию, обмен веществ, пищеварение и поддержание иммунитета. Любые отклонения в её размере или структуре могут указывать на патологические процессы. Увеличение печени в медицине называется гепатомегалией.

«В норме печень у взрослого человека весит около 1,2–1,5 килограмма и имеет чёткие границы. Это очень "терпеливый" орган: она долго увеличивается и продолжает выполнять свои функции почти без симптомов. Поэтому на ранних стадиях человек может не ощущать ни боли, ни выраженного дискомфорта. Первые жалобы обычно появляются, когда растяжение защитной капсулы печени становится критическим или нарушается отток желчи». Петраченкова Мария Юрьевна врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Почему печень увеличивается

Жировая болезнь печени (стеатоз)

Внутри печёночных клеток (гепатоцитов) накапливаются триглицериды (основной вид жира в организме). Клетки буквально «раздуваются» от жира. Это ведёт к увеличению объёма всего органа. При запущенном процессе добавляется воспаление (стеатогепатит) и отёк.

Вирусные гепатиты

Вирусы атакуют клетки печени и вызывают их гибель. В ответ иммунная система запускает массивный воспалительный отёк. Ткани пропитываются межклеточной жидкостью и лимфоцитами, из-за чего защитная капсула печени растягивается.

Сосудистые причины (застой крови, портальная гипертензия)

При слабой работе сердца повышается давление в печёночных венах. В результате кровь застаивается в печени, и она увеличивается. Одновременно повышается давление в портальной вене (сосуд, который приносит кровь из кишечника и других органов брюшной полости в печень). Если застой длится долго, клетки печени вокруг центральных вен страдают от нехватки кислорода, развивается отёк и иногда некроз. Это усугубляет гепатомегалию.

Опухоли печени (первичные и метастазы)

Здесь работает принцип замещения объёма. Раковые клетки бесконтрольно делятся, и формируются узлы. Эти новообразования физически занимают место, вытесняя здоровую ткань и увеличивая общие габариты печени.

© Mohammed Haneefa Nizamudeen/iStock.com

Абсцессы и инфекции печени

Формируется локальный очаг гнойного воспаления (полость). Вокруг этого очага возникает зона сильного отёка. Если инфекция паразитарная (например, эхинококк), увеличение происходит за счёт роста кисты с жидкостью.

Токсическое поражение (алкоголь, лекарства)

Многие лекарственные препараты создают нагрузку на печень. При избытке или неправильном применении их компоненты действуют как токсические вещества и вызывают гибель клеток (некроз) печени. Это запускает мощную воспалительную реакцию. В случае алкоголя механизм часто смешанный: сначала происходит жировое перерождение, а затем острый алкогольный отёк.

Заболевания крови и аутоиммунные процессы

При заболеваниях крови печень берёт на себя функцию кроветворения или становится «кладбищем» для разрушенных эритроцитов. При аутоиммунных процессах собственные антитела атакуют ткани, вызывая хроническое воспаление и постепенное замещение нормальной ткани плотной соединительной (фиброз на ранних стадиях, который в дальнейшем может перейти в цирроз).

Симптомы увеличения печени

Гепатомегалия часто протекает бессимптомно и обнаруживается случайно на УЗИ или на осмотре у врача.

Однако в некоторых случаях симптомы могут появляться:

боль в животе,

усталость,

тошнота и рвота,

пожелтение кожи и белков глаз,

моча тёмного цвета и светлый кал.

«В самой ткани печени нет болевых рецепторов. Боль при её увеличении возникает из-за натяжения глиссоновой капсулы (внешней оболочки печени). Чем быстрее увеличивается орган, тем сильнее боль», — поясняет специалист.

Поэтому важно проходить диспансеризацию. На базовой (до 39 лет) врач пальпирует живот — это позволяет выявить возможные изменения. А после 40 лет нужно хотя бы раз в год делать УЗИ брюшной полости.

Диагностика

Она начинается с осмотра и сбора анамнеза. Врач пальпирует печень, оценивает её размеры, плотность и болезненность. Далее назначаются инструментальные и лабораторные исследования.

УЗИ органов брюшной полости — основной метод диагностики. Он позволяет оценить размеры печени, структуру и увидеть, есть ли жировые включения, опухоли, кисты, абсцессы, а также состояние желчных протоков и сосудов. При необходимости врач может направить на КТ или МРТ для более точной визуализации.

© NoSystem images/iStock.com

Биохимический анализ крови:

АЛТ (аланинаминотрансфераза): повышается при повреждении клеток печени.

повышается при повреждении клеток печени. АСТ (аспартатаминотрансфераза): также указывает на повреждение печени или сердца.

также указывает на повреждение печени или сердца. Билирубин: общий, прямой и непрямой — повышается при нарушении оттока желчи или разрушении эритроцитов.

общий, прямой и непрямой — повышается при нарушении оттока желчи или разрушении эритроцитов. Щелочная фосфатаза (ЩФ): повышается при холестазе (застое желчи).

Общий анализ крови помогает выявить анемию, воспаление, нарушения свёртываемости крови.

Липидограмма определяет уровень холестерина и триглицеридов, что важно для диагностики жировой болезни печени.

Кроме того, врач может назначить ПЦР и серологические тесты на вирусные гепатиты. Они позволяют выявить вирусную природу заболевания (гепатиты B, C, D).

Как лечат увеличенную печень

Лечение увеличенной печени зависит от основного диагноза.

При жировой болезни печени основой терапии становятся снижение веса, коррекция питания, физическая активность и контроль обменных нарушений (уровня сахара и холестерина).

При вирусных гепатитах применяются противовирусные препараты и поддерживающая терапия.

применяются противовирусные препараты и поддерживающая терапия. При токсическом поражении нужно полностью исключить воздействие алкоголя или лекарств, повреждающих печень.

или лекарств, повреждающих печень. При застое крови лечение направлено на коррекцию сердечной недостаточности или портальной гипертензии.

или портальной гипертензии. При опухолях и кистах может потребоваться хирургическое лечение или специализированная онкологическая терапия.

может потребоваться или специализированная онкологическая терапия. При аутоиммунных заболеваниях используются препараты, которые подавляют избыточную активность иммунной системы.

© laddawan punna/iStock.com

Прогноз

Прогноз при гепатомегалии во многом зависит от причины. При лёгкой жировой дистрофии печени или при временной реакции на лекарство состояние обратимо при изменении образа жизни. Однако, если увеличение печени вызвано хроническим заболеванием, вирусным гепатитом или циррозом, это может привести к необратимым повреждениям. В целом прогноз благоприятный, если эффективно лечить основное заболевание.

Потенциальные осложнения нелеченой гепатомегалии:

фиброз печени (рубцевание печени);

цирроз;

портальная гипертензия;

печёночная недостаточность;

повышенный риск развития рака печени;

системные осложнения. Особенно в случаях гепатоспленомегалии — одновременного увеличения печени и селезёнки, которые влияют на иммунную функцию и фильтрацию крови.

Профилактика

Эти шаги помогают сохранять здоровье печени:

Поддерживайте здоровый вес: ожирение — основной фактор риска развития жировой дистрофии печени.

ожирение — основной фактор риска развития жировой дистрофии печени. Соблюдайте диету, полезную для печени: цельнозерновые продукты, нежирные белки и листовая зелень.

цельнозерновые продукты, нежирные белки и листовая зелень. Ограничьте употребление алкоголя или откажитесь от него совсем.

Сделайте прививки от гепатита А и В.

Избегайте приёма ненужных лекарств и БАДов.

Пейте достаточно воды.

Регулярно проходите обследования, особенно если у вас диабет, повышенный уровень холестерина или в семейном анамнезе есть заболевания печени.

Главное: увеличение печени — это не болезнь, а симптом

Гепатомегалия может возникать из-за жировой болезни, вирусных гепатитов, застоя крови, опухолей, инфекций, токсинов или аутоиммунных процессов. Диагностика включает УЗИ, КТ, МРТ и анализы крови (АЛТ, АСТ, билирубин, липидограмма, ПЦР на вирусы). Лечение зависит от причины: от диеты и физической активности при жировой болезни до лекарств, хирургии или иммуноподавляющей терапии при других заболеваниях. Профилактика включает контроль веса, правильное питание, отказ от алкоголя, прививки, контроль хронических заболеваний и регулярные обследования.

Текст проверила врач — гастроэнтеролог-гепатолог клиники «Медскан/Hadassah» Петраченкова Мария Юрьевна, стаж 16 лет.

