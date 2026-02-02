Оспа обезьян добралась до России: кто в группе риска и как лечат

Новости об оспе обезьян звучат тревожно — особенно на фоне недавней пандемии. Разбирались, что это за инфекция, можно ли ею заразиться в России и есть ли реальный риск эпидемии.

© MarioGuti/iStock.com

Что произошло

В Подмосковье госпитализировали двух пациентов с подозрением на оспу обезьян. Роспотребнадзор сообщил, что начал эпидемиологическое расследование. Хотя диагноз официально не подтверждён, медики устанавливают тех, кто был в контакте с потенциальными носителями инфекции, и берут у них анализы.

Как протекает болезнь

Оспа обезьян, или mpox, — вирусное заболевание из группы ортопоксвирусов, родственник натуральной оспы. Инфекция передаётся при тесном контакте: через кожу и слизистые, биологические жидкости, а также через предметы — одежду, постель, полотенца.

Болезнь обычно начинается с температуры, слабости, головной и мышечной боли, увеличения лимфатических узлов. Затем появляется характерная сыпь, которая может быть болезненной и держаться несколько недель. У большинства людей заболевание проходит в лёгкой форме, но у пациентов с ослабленным иммунитетом или ВИЧ возможны тяжёлые осложнения вплоть до поражения внутренних органов.

Лекарства непосредственно от вируса нет. Лечение оспы обезьян симптоматическое:

обработка очагов на коже,

снятие болевого синдрома,

профилактика осложнений.

Каковы шансы эпидемии

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние два года оспой обезьян заразились около 46 тысяч человек (для примера, вирусом гриппа каждый год заражаются больше миллиарда людей). Причём 90% случаев фиксируется в странах Африки, преимущественно в Демократической Республике Конго. Периодически вирус «выходит» за пределы эндемичных регионов из-за туристов и продуктов экспорта. Единичные случаи завоза инфекции были в Великобритании, США, Германии, Мексике, Израиле и других странах.

В России первый случай оспы обезьян выявили в 2022 году: житель Санкт-Петербурга привёз вирус из Европы. Однако массового распространения никогда не было. Роспотребнадзор неоднократно подчёркивал, что в стране есть собственные тест-системы для быстрой диагностики инфекции. Поэтому каждый подозрительный случай попадает под контроль. Вероятность масштабного распространения оценивается как низкая: mpox требует близкого физического контакта и не распространяется среди случайных людей.

Как защититься

От оспы обезьян есть вакцина, но её не рекомендуют делать всем подряд — только людям из группы высокого риска (медицинским работникам в эндемичных районах и тем, кто был в прямом контакте с заболевшими) .

Перекрёстную защиту даёт прививка от натуральной оспы (оба вируса относятся к одному роду). Однако плановая вакцинация от неё в России прекращена в 1980 году. Это значит, что у людей младше 45 лет нет иммунитета против оспы.

Поэтому профилактика сводится к соблюдению мер безопасности в путешествиях. Туристам рекомендуют не трогать животных, которые могут быть заражены (особенно приматов и грызунов), и тщательно мыть руки. При малейшем недомогании после отпуска в эндемичных странах нужно срочно обратиться к врачу.

Главное об оспе обезьян в России

У двух жителей Подмосковья подозревают оспу обезьян. Пациентов госпитализировали и проверяют на носительство вируса. Эта инфекция характерна для стран Африки и передается при тесном физическом контакте. Риск распространение инфекции в России низкий, вероятно, речь идёт об очередной завозном случае. У большинства людей оспа обезьян протекает в лёгкой форме и без последствий. Осложнения бывают у пациентов с иммунодефицитом.