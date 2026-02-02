Болезнь Альцгеймера можно будет выявить по глазам

Исследователи из Медицинского центра Седарс-Синай в США обнаружили прямую связь между бактерией Chlamydia pneumoniae, возбудителем пневмонии и синуситов, и ускоренным прогрессированием болезни Альцгеймера.

Результаты исследования были опубликованы в Nature Communications.

Хламидия — атипичный возбудитель пневмонии. По разным данным, на его долю приходится 5–15% случаев внебольничной пневмонии. Для этой инфекции характерно длительное вялотекущее воспаление. Учёные выяснили, что эта бактерия может годами скрываться в тканях мозга и, что особенно важно, в сетчатке глаза. Там она провоцирует хроническое воспаление, приводящее к гибели нейронов и накоплению белка бета-амилоида — ключевого маркера болезни Альцгеймера.

Исследователи проанализировали ткани сетчатки и мозга 104 человек с разным когнитивным статусом (состоянием высших психических функций на момент исследования). Оказалось, что у пациентов с болезнью Альцгеймера уровень бактерии был значительно выше. Причём чем выше была концентрация Chlamydia pneumoniae, тем тяжелее проявлялись повреждения мозга и симптомы деменции. Особенно уязвимыми оказались носители гена APOE4 — главного известного генетического фактора риска этого заболевания.

Заражение бактерией напрямую усиливало воспаление, вызывало гибель нервных клеток и резко ускоряло когнитивный спад, а также стимулировало выработку бета-амилоида.

Исследователи предлагают новую стратегию лечения — борьбу с самой инфекцией и вызванным ею воспалением на ранних стадиях, например с помощью целенаправленной антибиотикотерапии. Кроме того, оно открывает путь для ранней неинвазивной диагностики. Поскольку сетчатка — часть центральной нервной системы, её сканирование может стать простым и эффективным способом выявлять признаки надвигающейся болезни Альцгеймера по характерному инфекционно-воспалительному профилю.

Как отмечают авторы исследования, работа меняет взгляд на природу нейродегенеративных болезней, выделяя роль скрытых хронических инфекций. В перспективе это может привести к созданию принципиально новых методов лечения и профилактики.

