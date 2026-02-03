Врач дал инструкцию тем, кто оказался на грани между сном и явью

Более 7% населения Земли (это около 580 миллионов человек) сталкивались с сонным параличом. Совместно с врачом разберёмся, что это за состояние, из-за чего оно возникает и можно ли его предотвратить. Отдельно расскажем, как окончательно проснуться, если мозг уже бодрствует, а тело всё ещё «парализовано».

Сонный паралич: что это такое и когда возникает

Сонный паралич — это кратковременный сбой между сном и бодрствованием, который может возникнуть у каждого человека в переходный момент засыпания или пробуждения.

Распространено ошибочное мнение, будто сонный паралич — это нечто мистическое или фантастическое. Оно появилось из-за того, что те люди, которым довелось испытать подобное состояние, сообщали о видениях призраков, демонических сущностей или пришельцев. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет и всем «видениям» можно найти научное объяснение.

Сон делится на две фазы — глубокий (медленный) и быстрый. Во время глубокого сна тело расслабляется и восстанавливает силы. В быстрой фазе люди видят сны. Чтобы случайно не навредить себе во время сновидений, мозг временно ограничивает активность мышц. Сонный паралич происходит именно в этот период: из-за сбоя сознание «просыпается», но тело остаётся обездвиженным.

Обездвиженность тела во время сна — это естественное состояние, защищающее нас от хаотичных движений во время сновидений. Но при сонном параличе этот механизм даёт сбой: мышечная слабость сохраняется дольше обычного, несмотря на возвращение сознания к реальности. Эдуард Холодов Эдуард Холодов врач-психотерапевт, ведущий психиатр клиники «Аксона»

Визуальные и слуховые галлюцинации возникают потому, что во время сонного паралича остаются активными участки мозга, отвечающие за сновидения. Фактически человек находится в промежуточном состоянии между дрёмой и реальностью. К этому прибавляется неспособность двигаться, что обычно вызывает острое чувство страха.

Помимо прочего, во время сонного паралича люди часто испытывают давление на область груди и ошибочно полагают, что кто-то пытается их задушить. В действительности это ощущение объясняется снижением активности дыхательных мышц в процессе сна, что и вызывает ощущение нехватки кислорода. Всё остальное — фантазия и визуализация страхов, усиливающих неприятные ощущения.

Причины возникновения сонного паралича

По данным исследований, сонный паралич чаще всего встречается у студентов и людей с психологическими расстройствами. Как правило, их объединят нарушение нормального режима сна. Например, бессонница, отсутствие регулярного графика отдыха и хроническое недосыпание.

Но, согласно научным работам на тему сонного паралича, это состояние также может быть вызвано:

сильным стрессом;

злоупотреблением алкоголя и наркотическими веществами;

нарколепсией — хроническим неврологическим расстройством сна;

привычкой спать на спине — это подтвердили люди, которые пережили сонный паралич.

Эмоциональное или физическое истощение также могут стать причинами сонного паралича, — добавил Эдуард Холодов.

Как определить сонный паралич

В пограничном состоянии между сном и бодрствованием бывает сложно определить реальность происходящего. Чтобы быстрее вернуться к ясному сознанию, важно понимать, что происходит.

Среди основных симптомов, указывающих на сонный паралич:

невозможность пошевелиться или заговорить;

ощущение удушья или давления на грудь;

слуховые и зрительные галлюцинации;

беспричинное чувство страха.

Опасен ли сонный паралич

Сонный паралич — не заболевание, а кратковременное состояние. Оно не опасно для жизни и не несёт серьёзных физиологических последствий. Тем не менее оно может напугать особо впечатлительных людей, поэтому важно знать, как правильно действовать, если столкнулись с этой проблемой, — отметил Эдуард Холодов.

Важно! В редких случаях сонный паралич может быть симптомом серьёзных заболеваний (например, обструктивного апноэ). При повторяющихся эпизодах обратитесь к специалисту, чтобы провести диагностику и в случае необходимости назначить лечение.

Как действовать при сонном параличе: инструкция

Исследования показывают, что сонный паралич чаще всего длится не более пяти минут. Однако в исключительных ситуациях (встречалось в 7,41% случаев) это состояние может занять до 15 минут. Но переживать из-за этого не стоит, так как есть различные методики, которые помогут быстрее «проснуться». Делимся подробной инструкцией, которая подскажет, что делать при сонном параличе.

Сохраняйте спокойствие. Повышенная тревожность способна обострить негативный эффект от сонного паралича, вызывая страх и галлюцинации. Чтобы избежать этого, постарайтесь сфокусироваться на дыхании и осознании того, что происходящее — кратковременный сбой. Попытайтесь пошевелить пальцами. Сосредоточьте усилия на кончиках пальцев, но не делайте при этом резких движений. Чтобы окончательно проснуться, будет достаточно минимальной активности. Измените ритм дыхания. Если пошевелиться не выходит, смените частоту дыхания — это послужит толчком для пробуждения. Сфокусируйтесь на хорошем. При галлюцинациях представьте что-то приятное и спокойное. Помните, все видения — это проекции вашего воображения, вызванные чувством страха. Не старайтесь сразу заснуть после пробуждения. Дайте себе время, чтобы успокоиться, в противном случае эпизод может повториться. Включите свет, выпейте воды, при возможности поговорите с кем-то о случившемся. Перед отходом ко сну важно, чтобы страх и паника прошли.

Советы: как предотвратить появление сонного паралича

Сонный паралич может случиться с любым человеком, и заранее предсказать его возникновение нельзя. Но есть и хорошие новости: устранив факторы, приводящие к нарушениям сна (недостаточный отдых, стрессы, перенапряжение), можно существенно сократить вероятность появления этого состояния, — подчеркнул Эдуард Холодов.

Вот, что можно предпринять, чтобы минимизировать риск возникновения сонного паралича: