Этот безобидный симптом укажет на серьёзные проблемы с глазами

Слёзы защищают глаза и помогают им нормально работать. Разобрались, когда слезотечение считается вариантом нормы, а когда указывает на болезнь.

Как работает слёзная система

Слёзы вырабатывают слёзные железы, которые находятся в верхней части глаза. При каждом моргании слёзная жидкость равномерно распределяется по поверхности и образует защитную плёнку.

Затем слёзы попадают во внутренний угол глаза и через слёзные каналы уходят в полость носа. Этот процесс идёт постоянно.

Слёзная жидкость состоит из воды, солей и жиров. Она увлажняет глаз, снижает трение при моргании, смывает пыль и помогает защищать поверхность глаза от инфекций. Когда слёз вырабатывается слишком много или нарушается их отток, глаза начинают слезиться.

Из-за чего слезятся глаза

Чаще всего слезотечение связано с внешними факторами, например ветром, холодом или ярким светом, и проходит само. Независимо от причины оно развивается по одному из двух механизмов: глаз вырабатывает слишком много слёз или нарушается их отток по слёзным каналам.

Аллергия — пыльца, пыль и шерсть животных раздражают слизистую глаза и усиливают выработку слёз. При этом появляются зуд и покраснение, а слезятся оба глаза сразу.

Воспалительные заболевания глаз: конъюнктивит, блефарит или кератит. Дополнительно могут возникать боль, покраснение и чувствительность к свету.

Инородные частицы — ресницы, песчинки, дым или химические пары вызывают рефлекторное слезотечение. Это защитная реакция, которая помогает быстро очистить глаз.

Сухость глаз может приводить к усиленному слезотечению, хотя на первый взгляд это кажется противоречивым. Если слёзная плёнка нестабильна, поверхность глаза пересыхает и раздражается. В ответ железы усиливают выработку слёз. Они не задерживаются на поверхности глаза, стекают по краю век и выходят наружу вместо того, чтобы увлажнять глаз.

Нарушение оттока слёз возникает при сужении или закупорке слёзных каналов, а также при изменении положения век. У младенцев такое состояние связано с незрелостью слёзных путей, а у взрослых — с возрастными изменениями, травмами или воспалением.

Некоторые лекарства и методы лечения, в том числе химиотерапия, лучевая терапия и глазные капли, иногда вызывают слезотечение как побочный эффект.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Врачи Cleveland Clinic предупреждают: насторожить должны ситуации, когда слёзы текут постоянно или мешают повседневным делам. Важно обратить внимание на одностороннее слезотечение, которое часто указывает на локальную проблему — закупорку слёзного канала или воспаление.

Дополнительные признаки помогают отличить безобидное слезотечение от патологического. Боль, покраснение, отёк век, выделения из глаза или снижение чёткости зрения говорят о воспалении или инфекции.

Как проходит обследование

Офтальмолог начинает с осмотра, оценивает состояние слизистой, положение век и характер слёз, а также уточняет, слезится один глаз или оба сразу.

Чтобы проверить отток слёзной жидкости, специалист может закапать в глаза окрашенные капли. В норме краситель быстро исчезает вместе со слёзной жидкостью. Если этого не происходит, врач заподозрит нарушение проходимости слёзных путей.

Иногда проводят дополнительные обследования. Врач может назначить визуализацию слёзных каналов или околоносовых пазух, а также осмотр полости носа, если есть связь симптомов с носовым дыханием.

Как лечат слезотечение

Тактика зависит от причины. Во многих случаях оно проходит без вмешательства.

При сухости глаз врач может рекомендовать увлажняющие капли, которые помогают стабилизировать слёзную плёнку и уменьшают раздражение. Это снижает рефлекторное выделение слёз.

Если слезотечение связано с аллергией, используют антигистаминные препараты. Они уменьшают реакцию слизистой на аллерген и снижают выработку слёз.

При инфекциях глаз лечение направляют на возбудителя. В таких случаях применяют антибактериальные средства под контролем врача.

Когда причиной становится попадание инородного тела, его аккуратно удаляют и оценивают состояние поверхности глаза. Если слёзы плохо уходят из-за нарушения проходимости слёзных каналов или изменения положения век, врач может предложить процедуры для восстановления оттока. В отдельных ситуациях помогает хирургическая коррекция.

Снизить риск слезотечения помогают простые меры профилактики. Защита глаз от ветра и дыма, регулярные перерывы в работе за экраном и уход за веками уменьшают раздражение поверхности глаза. Людям с аллергией нужно по возможности избегать провоцирующих факторов.

Главное: постоянное слезотечение — повод проверить здоровье

В большинстве случаев симптом связан с внешними факторами, сухостью глаз или кратковременным раздражением и проходит без лечения. Но если слёзы появляются постоянно, особенно с одной стороны, это может указывать на воспаление или нарушение оттока слёзной жидкости. В таких ситуациях важно не игнорировать изменения и разобраться в причине, чтобы сохранить комфорт и здоровье глаз.

