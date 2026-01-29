Врач рассказала, что скрывается за неприятным желудочным симптомом

Изжогу, жжение и боль в желудке часто объясняют «повышенной кислотностью». Но в большинстве случаев кислота здесь ни при чём. Врач-гастроэнтеролог Наталья Игоревна Трофимовская рассказала «Рамблеру», почему на самом деле возникают неприятные ощущения и в каких случаях повышенную кислотность надо лечить.

Основная функция желудка — подготовить пищу к перевариванию и всасыванию в кишечнике. Выработка соляной кислоты — обязательная часть этого процесса. Она расщепляет белки, активизирует ферменты, стимулирует выработку сока поджелудочной железы и помогает усваиваться железу, кальцию и витамину B12.

Ещё одна важная функция — защита от патогенов. pH желудка натощак равен примерно 1–2 (pH 7 считается нейтральным). Многие вирусы, бактерии и паразиты погибают в такой среде.

Проблемы ЖКТ часто связывают с кислотностью желудка. Однако не всё так однозначно.

«Когда пациенты говорят, что у них повышена кислотность, чаще всего они подразумевают неприятные ощущения в животе: тяжесть, тупую боль после еды, изжогу, жжение по ходу пищевода или кислую отрыжку. Но все эти симптомы в подавляющем большинстве случаев с количеством соляной кислоты в желудке никак не связаны». Трофимовская Наталья Игоревна врач-гастроэнтеролог, гепатолог Медцентра доктора Александровского

Почему повышается кислотность желудка

Работа желудочно-кишечного тракта по большей части управляется рефлексами нервной системы (центральной и энтеральной). От неё зависит, с какой силой сокращаются гладкие мышцы кишечника, когда опорожняется желудок, как пищевой комок продвигается дальше по ЖКТ и насколько своевременно вырабатываются нужные для пищеварения вещества, в том числе соляная кислота.

В то же время в слизистой желудка есть механические и химические рецепторы, которые передают сигналы нервной системе. Благодаря им организм понимает, сколько еды поступило и какое количество соляной кислоты нужно для её обработки.

Этот сложный процесс взаимодействия мозга и кишечника может нарушиться. Например, мышцы могут сокращаться не так скоординированно, желудок — опорожняться медленнее, а соляная кислота — вырабатываться в неправильном ритме.

Также может измениться восприятие рецепторов. Тогда растяжение желудка при обычном приёме пищи начнёт восприниматься как неправильное и провоцировать боль.

«Все эти нарушения в оси "мозг — кишечник" — часть такого явления, как функциональная диспепсия. Неприятные ощущения, изжога и боль появляются не из-за избыточной выработки соляной кислоты и не потому, что в желудке возникает воспаление. Это результат неправильной регуляции деятельности ЖКТ на уровне нервной системы и её рецепторов», — комментирует врач.

Внешние факторы тоже могут повлиять на кислотность желудка и провоцировать неприятные ощущения, но они не первопричина проблем, а только триггер некоторых симптомов.

Рацион

Для переваривания жирной пищи требуется больше желудочного сока. У некоторых людей она может вызвать изжогу. Также выработку кислоты стимулирует большой объём пищи.

Ещё один триггер — кофеин. Он расслабляет пищеводный сфинктер, который удерживает желудочный сок. У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) кофе, а ещё чай, какао и шоколад могут спровоцировать приступ изжоги.

Стресс

Эмоциональное потрясение и возбуждение запускает сложный физиологический ответ. В том числе активирует нервные и гормональные пути, которые влияют на пищеварительную систему.

Вредные привычки

Табачные дым и этанол замедляют пищеварение и заставляют желудок вырабатывать больше кислоты. А ещё эти привычки снижают тонус пищевого сфинктера. Поэтому после алкоголя или курения симптомы ГЭРБ или диспепсии могут быть более выраженными.

Helicobacter pylori

Бактерия влияет на регуляцию кислотности желудка. На ранней стадии инфекции усиливается выработка гормона гастрина, который стимулирует секрецию соляной кислоты. Это одно из немногих состояний, при котором устойчиво снижается pH желудка. При этом наличие гастрита необязательно. Диспепсия, вызванная Helicobacter pylori, — отдельное заболевание.

«Такие изменения кислотности могут спровоцировать неприятные ощущения, но не приводят к каким-то тяжёлым последствиям. Но значимое и опасное увеличение кислотности возможно при нейроэндокринных образованиях, например при гастриноме. Опухоль вырабатывает активные вещества, которые стимулируют выработку соляной кислоты. В таких случаях есть риск поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, но это очень редкие диагнозы», — комментирует врач.

Как проверить кислотность желудка

На практике показатели кислотности желудка мало что значат. Исследования подтверждают, что у пациентов с функциональной диспепсией количество вырабатываемой соляной кислоты и pH желудка существенно не отличаются от показателей здоровых людей. Хотя они могут быть более чувствительны к кислоте или веществам, которые поступают с едой.

Британское общество гастроэнтерологов считает, что кислотность желудка при функциональной диспепсии может быть повышена, но значимой роли в возникновении неприятных ощущений это не играет. У части пациентов симптомы проявляются даже при нормальной секреции соляной кислоты.

Поэтому без строгих показаний оценивать pH не нужно.

«Если неприятные ощущения, связанные с пищеварением, возникают на регулярной основе, сначала нужно обратиться к врачу-гастроэнтерологу. В подавляющем большинстве случаев можно обойтись лаконичным набором анализов и исследований без оценки pH желудка», — комментирует Наталья Трофимовская.

Если оценка кислотности всё-таки нужна, проводят суточную pH-метрию. В желудок вводят тонкий зонд с датчиком, который непрерывно измеряет кислотность в течение 24 часов.

Иногда прибегают к эндоскопической pH-метрии: уровень кислотности оценивают во время гастроскопии (ФГДС). Это не самый надёжный метод, так как показывает данные в моменте, а не динамику в течение дня.

Нужно ли снижать кислотность желудка

Влияние на секрецию соляной кислоты помогает контролировать симптомы у пациентов с функциональной диспепсией и рефлюксом.

Для этого применяют ингибиторы протонной помпы. Они блокируют выработку соляной кислоты. У них есть противопоказания и побочные эффекты, поэтому принимать их можно только по назначению врача.

Также для быстрого облегчения симптомов изжоги используют антациды. Они не влияют на выработку желудочного сока, но нейтрализуют уже имеющуюся в желудке соляную кислоту.

В дополнение к стандартному лечению пациентам обычно рекомендуют отказаться от вредных привычек и скорректировать режим питания, в частности есть небольшими порциями и добавить в рацион продукты с низкой кислотностью и высоким содержанием клетчатки. Бананы, овсянка, зелёные овощи, миндаль, имбирь могут помочь частично снизить кислотность.

Текст проверила врач-гастроэнтеролог Трофимовская Наталья Игоревна.

Главное: повышенная кислотность — не диагноз

На выработку желудочного сока могут влиять рацион, алкоголь, стресс и некоторые заболевания. Однако повышенная кислотность — не главная причина проблем с ЖКТ, и в подавляющем большинстве случаев определять pH желудка не нужно. Чаще всего неприятные ощущения после еды, изжога, отрыжка и боль вызваны функциональной диспепсией. Это расстройство пищеварения развивается из-за нарушения оси «кишечник — мозг», а уровень соляной кислоты в желудке играет второстепенную роль. Контролировать неприятные симптомы диспепсии можно с помощью лекарств и изменения образа жизни.

