Пересадка кала поможет справиться со страшной болезнью
Трансплантация фекальной микробиоты (FMT), известная как «таблетки из донорского кала», показала ошеломляющие результаты в борьбе с раком.
Два новых исследования группы канадских учёных, опубликованных в Nature Medicine, демонстрируют, что FMT способна:
- значительно повысить эффективность иммунотерапии при раке лёгких и меланоме,
- резко снизить её тяжёлые побочные эффекты при лечении рака почки.
Исследования II фазы (во время которой проверяют эффективность), проведённые в Монреале, дали впечатляющие результаты:
- Рак лёгких: положительный ответ на иммунотерапию после FMT наблюдался у 80% пациентов. Для сравнения, без FMT на лечение реагируют только 39-45% больных.
- Меланома: после применения FMT эффективность иммунотерапии возросла до 75%, в то время как стандартный показатель составлял 50-58%.
Отдельное исследование I фазы (когда проверяют безопасность), проведённое в Лондоне, сфокусировалось на пациентах с раком почки. Стандартная иммунотерапия часто вызывает тяжёлый колит и диарею, из-за которых лечение приходится прерывать.
Исследователи впервые в мире изучили комбинацию FMT с иммунотерапией для этого вида рака. Предварительные результаты обнадеживают: персонализированные капсулы FMT помогли значительно снизить токсичность лечения, позволив пациентам пройти полный курс.
Оба исследования использовали капсулы FMT под названием LND101. Они создаются из обработанного стула здоровых доноров и принимаются перорально, чтобы восстановить здоровый баланс микробов в кишечнике пациента. Учёные считают, что поскольку препарат получен от доноров, производство можно масштабировать, что позволит помогать тысячам пациентов.
Методика открывает новую эру персонализированной онкологической помощи. FMT уже тестируют в рамках масштабного общеканадского исследования Canbiome2, а также изучают для лечения рака поджелудочной железы и тройного негативного рака молочной железы.
