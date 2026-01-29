Пересадка кала поможет справиться со страшной болезнью

Трансплантация фекальной микробиоты (FMT), известная как «таблетки из донорского кала», показала ошеломляющие результаты в борьбе с раком.

Два новых исследования группы канадских учёных, опубликованных в Nature Medicine, демонстрируют, что FMT способна:

значительно повысить эффективность иммунотерапии при раке лёгких и меланоме,

Исследования II фазы (во время которой проверяют эффективность), проведённые в Монреале, дали впечатляющие результаты:

Рак лёгких: положительный ответ на иммунотерапию после FMT наблюдался у 80% пациентов. Для сравнения, без FMT на лечение реагируют только 39-45% больных.

Отдельное исследование I фазы (когда проверяют безопасность), проведённое в Лондоне, сфокусировалось на пациентах с раком почки. Стандартная иммунотерапия часто вызывает тяжёлый колит и диарею, из-за которых лечение приходится прерывать.

Исследователи впервые в мире изучили комбинацию FMT с иммунотерапией для этого вида рака. Предварительные результаты обнадеживают: персонализированные капсулы FMT помогли значительно снизить токсичность лечения, позволив пациентам пройти полный курс.

Оба исследования использовали капсулы FMT под названием LND101. Они создаются из обработанного стула здоровых доноров и принимаются перорально, чтобы восстановить здоровый баланс микробов в кишечнике пациента. Учёные считают, что поскольку препарат получен от доноров, производство можно масштабировать, что позволит помогать тысячам пациентов.

Методика открывает новую эру персонализированной онкологической помощи. FMT уже тестируют в рамках масштабного общеканадского исследования Canbiome2, а также изучают для лечения рака поджелудочной железы и тройного негативного рака молочной железы.

