Боли в пояснице могут возникать из-за проблем с мышцами, нервами, позвоночником или внутренними органами. Лечение без выяснения причины часто лишь на время избавляет от боли. Разобрались, почему болит поясница и как правильно её лечить.

80% людей на планете (это четверо из пяти) хотя бы раз в жизни сталкивались с болью в пояснице. Первые эпизоды возникают уже в молодости (20–30 лет). С возрастом проблема только усугубляется, а заболеваемость достигает максимума к 60–65 годам (после этого она немного спадает).

Почему болит поясница

Источники боли в пояснице можно разделить на две большие группы:

проблемы опорно-двигательного аппарата,

болезни внутренних органов (это отражённая боль).

Боли в пояснице на фоне болезней опорно-двигательного аппарата

Это самая частая группа причин. Сюда относят:

протрузии и межпозвонковые грыжи,

фасеточный синдром,

миофасциальные боли,

дегенеративные изменения в позвоночнике,

мышечные спазмы,

травмы.

Как понять, что источник боли — опорно-двигательный аппарат

Обычно такая боль усиливается при движении, наклонах, длительном сидении или стоянии. При поражении нервных корешков боль может:

«стрелять» в ногу,

сопровождаться онемением, покалыванием и слабостью в конечностях.

При мышечных спазмах боль часто тупая и тянущая, она может сопровождаться скованностью, особенно по утрам.

Боли в пояснице при паталогиях внутренних органов

Чаще всего это заболевания почек — пиелонефрит, мочекаменная болезнь, реже панкреатит и болезни органов малого таза (в том числе и гинекологические).

Как понять, что проблема во внутренних органах

Такая боль, как правило, не зависит от движений и она может быть постоянной. Насторожить должны сопутствующие симптомы:

повышение температуры,

озноб,

нарушения мочеиспускания,

боль в животе,

тошнота.

Например, боль в пояснице в сочетании с нарушением мочеиспускания и лихорадкой — повод заподозрить почечную патологию.

Красные флаги: когда нужно срочно к врачу

В большинстве случаев боль в пояснице не опасна и проходит самостоятельно. Однако некоторые симптомы требуют срочного обращения к врачу. К так называемым красным флагам относятся:

потеря контроля над мочеиспусканием или дефекацией,

быстро нарастающая слабость или онемение в ногах,

высокая температура,

необъяснимая потеря веса,

выраженная ночная боль, не уменьшающаяся в покое.

Появление этих признаков может указывать на тяжёлые болезни нервной системы или инфекцию, что требует неотложного обращения к специалисту.

У врача: диагностика

Диагностика боли в пояснице начинается с осмотра и подробного опроса. При подозрении на проблемы с опорно-двигательным аппаратом могут назначить:

рентгенографию,

КТ,

МРТ.

Если врач подозревает болезни почек или других органов, то проводится УЗИ органов брюшной полости и/или малого таза.

Из лабораторных исследований пациенту могут назначить:

общий и биохимический анализ крови,

общий анализ мочи.

Эффективные методы борьбы с болью в пояснице

Первая помощь

В первую очередь нужно снизить нагрузку на поясницу. Телу нужно дать покой. При резкой боли, отёке или «прострелах» в первые 24–48 часов полезен холод, например, прикладывать пакет со льдом (обязательно через толстую ткань) на 10–15 минут 2–3 раза в день. При перенапряжённых мышцах полезно тепло — грелка или тёплый душ. Это нужно для улучшения кровотока и расслабления мышц.

Лекарства

Основу лечения составляют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в таблетках или инъекциях. В редких случаях врач может назначить миорелаксанты — лекарства, снижающие тонус мышц. При сильных болях назначают анальгетики, а в отдельных случаях при корешковом синдроме (когда причина боли — сдавление нервных корешков, которые выходят из спинного мозга) — кортикостероиды (это гормональные противовоспалительные препараты).

Мази и гели

Гели и мази от боли в пояснице можно использовать в качестве вспомогательных средств. Они обладают умеренным обезболивающим и противовоспалительным эффектом.

Немедикаментозное лечение

Основные методы:

лечебная физкультура (упражнения подбирает врач),

массаж.

Реабилитация и профилактика

Снизить риск болей в спине можно, если:

нормализовать вес,

обеспечить эргономику рабочего стола,

регулярно выполнять упражнения для укрепления мышечного корсета.

В качестве таких упражнений подойдут:

растяжка подвздошно-поясничной мышцы,

облегчённый пресс — лёгкие поднятия головы и плеч (на несколько сантиметров) в положении лёжа на спине,

планка.

Инъекции и операция при болях в пояснице

Инъекции (например, эпидуральные блокады) применяют при выраженном корешковом синдроме, когда боль не удаётся снять таблетками.

Если консервативное лечение не помогает, рассматривают операцию. Хирургическое вмешательство эффективно при межпозвонковой грыже или стенозе позвоночного канала.

Главное: лечение боли в пояснице зависит от причины

При боли в пояснице сначала нужно понять её характер: связана ли она с движением и нагрузкой или сопровождается ли симптомами со стороны внутренних органов.

Если боль в спине сопровождается нарушением мочеиспускания, нарастающей слабостью в ногах или высокой температурой, нужно срочно обратиться к врачу.

Чаще всего при боли в пояснице помогают НПВС, иногда назначают анальгетики, миорелаксанты и кортикостероиды (редко). Гели и мази обладают лёгким обезболивающим эффектом. При стойком болевом синдроме могут потребоваться инъекции, а в отдельных случаях — хирургическое лечение.

