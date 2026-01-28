Учёные нашли истинную причину старения женского мозга

Исследователи обнаружили, что в постменопаузе происходят сильные изменения в ключевых областях мозга, связанных с памятью, эмоциями и принятием решений.

Работа учёных из Кембриджского университета опубликована в Psychological Medicine. Учёные проанализировали данные 125 000 женщин из UK Biobank, разделив их на три группы: до менопаузы, после менопаузы без заместительной гормональной терапии (ЗГТ) и после менопаузы с ЗГТ. Данные включали опросники, тесты на мыслительные способности, а также МРТ-сканирование мозга 11 000 участниц.

У женщин в постменопаузе обнаружили заметное уменьшение объёма серого вещества в гиппокампе (отвечает за память), энторинальной коре («ворота» для передачи информации между гиппокампом и остальным мозгом) и передней поясной коре (управление эмоциями и вниманием). Эти же области страдают при болезни Альцгеймера, что может частично объяснить, почему у женщин деменция диагностируется почти вдвое чаще, чем у мужчин.

Заместительная гормональная терапия не предотвращает сокращение объёма серого вещества и не снижает повышенный риск тревожности и депрессии. Однако она может быть полезна для когнитивной скорости, так как эффективно замедляет естественное возрастное снижение скорости реакции, которое менопауза ускоряет.

Женщины в постменопаузе чаще обращаются к врачам с симптомами тревоги и депрессии, чаще принимают антидепрессанты и сообщают о проблемах со сном, усталости и бессоннице.

Интересно, что женщины из группы ЗГТ сообщали о более высоком уровне усталости, хотя продолжительность сна в трёх группах не отличалась. Учёные предполагают, что ЗГТ часто назначают женщинам, у которых симптомы депрессии и тревоги были ещё до менопаузы, в надежде предотвратить их усиление.

Исследователи подчёркивают, что менопауза — это не только физический, но и неврологический переходный период с долгосрочными последствиями для здоровья мозга. Авторы призывают к большей осведомлённости о психическом здоровье женщин в этот период.

