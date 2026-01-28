Врач выдала правду об изматывающем симптоме

Приливы — один из самых неприятных и изматывающих симптомов, с которыми сталкивается женщина в период климакса. Врач — гинеколог-эндокринолог Мария Сергеевна Бахметьева рассказала «Рамблеру», почему возникают приливы, можно ли уменьшить их частоту и интенсивность и как справиться с этим состоянием.

Внезапные волны жара, покраснение кожи, потливость и ощущение потери контроля в совокупности называются вазомоторными симптомами и беспокоят до 85% женщин в период менопаузы. Они могут появиться за два года до последней менструации и сохраняться до 8–10 лет после наступления климакса.

Исследователи изучают, какие факторы образа жизни влияют на приливы. Например, согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, повышенный уровень инсулина в перименопаузу связан с более ранним появлением приливов и ночной потливости. Кроме того, у таких женщин симптомы длятся дольше и сопровождаются более выраженным повышением температуры тела.

Приливы сами по себе неопасны, но могут сильно снижать качество жизни и влиять на сон, настроение, здоровье сердца и костей. Если они интенсивные или мешают жизни, лучше обсудить варианты лечения с врачом.

Причины приливов при климаксе

Они возникают из-за колебаний уровня половых гормонов. Происходит постепенное снижение, а затем «выключение» функции яичников, и развивается дефицит эстрогенов.

«В мозге есть центр терморегуляции — гипоталамус. Эстрогены помогают ему поддерживать стабильную температуру тела. Когда их уровень снижается, гипоталамус становится слишком чувствительным». Бахметьева Мария Сергеевна врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети клиник «Семейная»

В результате мозг воспринимает нормальную температуру как перегрев и запускает экстренное охлаждение: расширяются сосуды, особенно те, что расположены близко к коже головы, лица, шеи и груди.

Как распознать прилив

Прилив начинается с ощущения сильного жара в верхней части тела, за которым следуют покраснение кожи, обильное потоотделение, а затем чувство холода и липкости. Обычно симптомы начинаются с головы и распространяются вниз — к шее и грудной клетке. Продолжительность прилива составляет от 30 секунд до 5 минут, в среднем около 4 минут.

Приливы могут сопровождаться и другими неприятными ощущениями: учащённым сердцебиением, чувством давления в голове, головокружением, слабостью или предобморочным состоянием. Если приливы возникают ночью, они могут вызывать бессонницу, что приводит к снижению концентрации и памяти, раздражительности и выраженной усталости днём.

Методы управления приливами

«Самый распространённый метод терапии при выраженном климактерическом синдроме — это менопаузальная/заместительная гормональная терапия. Её подбирают строго индивидуально после тщательного обследования и при отсутствии противопоказаний. На консультации врач оценивает состояние организма, пациентка заполняет анкеты о самочувствии, проводят тесты, после которых доктор может сделать вывод о необходимости такой терапии», — говорит специалист.

Иногда терапию дополняют антидепрессантами, если настроение нестабильно, например ярко проявляется тревога, есть плаксивость, панические атаки.

Также, по словам врача, помогает коррекция образа жизни. Сюда входят правильное питание, контроль веса, регулярные физические нагрузки и снижение уровня стресса. По словам врача, это может уменьшить частоту и выраженность приливов. Изменения в образе жизни имеют смысл даже на фоне гормональной терапии.

Исследование Women’s Health Initiative с участием 17 000 женщин показало, что у тех из них, кто сбросил около 10% веса, вероятность устранить вазомоторные симптомы (приливы и ночную потливость) была значительно выше по сравнению с теми, кто не терял вес.

Профилактика приливов

Приливы, связанные с менопаузой, невозможно предотвратить. Однако можно попытаться сделать их менее интенсивными или частыми:

Выпейте стакан прохладной воды в начале прилива. Некоторым женщинам это помогает уменьшить дискомфорт.

в начале прилива. Некоторым женщинам это помогает уменьшить дискомфорт. Избегайте напитков, которые содержат кофеин или алкоголь, так как они могут усилить неприятные ощущения во время приливов.

напитков, которые содержат так как они могут усилить неприятные ощущения во время приливов. Сократите потребление красного вина, шоколада и выдержанных сыров. Они могут влиять на тонус сосудов и провоцировать приступы жара.

красного вина, шоколада и выдержанных сыров. Они могут и провоцировать приступы жара. Не курите. Курение может усугубить приливы.

Курение может усугубить приливы. Носите свободную удобную одежду.

удобную одежду. Старайтесь поддерживать прохладу в помещении, где вы проводите много времени.

где вы проводите много времени. Регулярно практикуйте физические нагрузки средней интенсивности. Они способствуют выработке эндорфинов и могут уменьшить количество приливов. Оптимальным считается 150 минут активности в неделю. Однако слишком интенсивная тренировка в душном зале может сама по себе спровоцировать прилив. Лучше выбирать проветриваемые помещения.

Главное: предотвратить приливы нельзя, но можно смягчить их проявления

Приливы при климаксе — это внезапные волны жара, покраснение кожи и потливость. Их вызывает снижение уровня эстрогенов и повышенная чувствительность гипоталамуса. Симптомы могут длиться от секунд до нескольких минут, мешать сну и вызывать усталость. Полностью предотвратить приливы нельзя, но их можно облегчить с помощью гормональной терапии, снижения веса, отказа от курения, контроля кофеина и алкоголя, физической активности.

Текст проверила врач — гинеколог-эндокринолог клиники «Семейная» Бахметьева Мария Сергеевна, стаж 6 лет.

